Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.19 комментариев
Бастрыкин направил криминалистов в Белгород
В Белгородскую область для расследования обстрелов города со стороны ВСУ направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России, соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.
По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статьям о покушениях на убийство, убийстве, умышленном уничтожении и повреждении имущества, сообщил СК России в своем Telegram-канале.
Для оказания практической помощи глава ведомства направил в регион следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК. Они установят все обстоятельства произошедшего.
Бастрыкин поручил установить всех ответственных за преступления в отношении мирных граждан, в том числе тех, кто отдал преступные приказы об обстреле.
Минобороны сообщало, что при обстреле погибли 14 человек, включая двух детей. По данным ведомства, обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.