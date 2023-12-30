Бастрыкин направил криминалистов в Белгород

Tекст: Алексей Дегтярев

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статьям о покушениях на убийство, убийстве, умышленном уничтожении и повреждении имущества, сообщил СК России в своем Telegram-канале.

Для оказания практической помощи глава ведомства направил в регион следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК. Они установят все обстоятельства произошедшего.

Бастрыкин поручил установить всех ответственных за преступления в отношении мирных граждан, в том числе тех, кто отдал преступные приказы об обстреле.

Минобороны сообщало, что при обстреле погибли 14 человек, включая двух детей. По данным ведомства, обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.