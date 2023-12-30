ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ за сутки обстреляли регион более 90 раз

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ выпустили по восьми муниципалитетам 93 снаряда, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. Ккраинские военные также использовали РСЗО «Град», артиллерию, минометы, гранатометы и дроны-камикадзе для атаки.

При этом система ПВО было уничтожила 13 реактивных снарядов над Белгородом.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду.

