Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.5 комментариев
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ за сутки обстреляли регион более 90 раз
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр более 90 раз из разных видов вооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ выпустили по восьми муниципалитетам 93 снаряда, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. Ккраинские военные также использовали РСЗО «Град», артиллерию, минометы, гранатометы и дроны-камикадзе для атаки.
При этом система ПВО было уничтожила 13 реактивных снарядов над Белгородом.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду.