Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.24 комментария
МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
Москва ответит симметрично, если Запад конфискует российские активы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
По его словам, Москва ответит симметрично в случае, если российские активы или их часть будут конфискованы, передает РИА «Новости».
При этом Биричевский добавил, что объем средств, на которые могут распространиться российские ответные экономические меры, является существенным.
Тем не менее, представитель МИД заверил, что Москва готова к любому развитию ситуации с замороженными активами, в частности, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам.
«В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран… Если на той стороне будут готовы к диалогу – мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», – подчеркнул он.
Накануне в Кремле заявили, что Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, уже есть список активов.