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    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

    0 комментариев
    30 декабря 2023, 09:37

    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва ответит симметрично, если Запад конфискует российские активы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    По его словам, Москва ответит симметрично в случае, если российские активы или их часть будут конфискованы, передает РИА «Новости».
    При этом Биричевский добавил, что объем средств, на которые могут распространиться российские ответные экономические меры, является существенным.

    Тем не менее, представитель МИД заверил, что Москва готова к любому развитию ситуации с замороженными активами, в частности, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам.

    «В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран… Если на той стороне будут готовы к диалогу – мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», – подчеркнул он.

    Накануне в Кремле заявили, что Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, уже есть список активов.

    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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    28 декабря 2023, 13:02
    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ

    Политолог Корнилов: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ

    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предложение Москвы подключить Францию и Британию к диалогу по СНВ логично. Однако Вашингтон, который и прежде отвергал эту идею, снова выступит против. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ.

    «Идея обсуждать ДСНВ со всеми ядерными державами озвучивалась Москвой неоднократно. Напомню, когда шли переговоры о «нулевом варианте», Советский Союз предлагал США ликвидировать британские и французские ракеты среднего радиуса действия. Вашингтон, конечно, не принял такое предложение», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, соглашение в нынешнем виде создает дисбаланс, диспропорцию. «Мы снижаем свои ядерные запасы, США поступают так же, но при этом другие ядерные страны, в том числе союзники Вашингтона по НАТО, в этой сделке не участвуют. Поэтому, конечно, было бы логичнее и правильнее договариваться всем членам ядерного клуба», – пояснил собеседник.

    Однако доводы США против такой идеи будут прежними, считает Корнилов. «Они заговорят о том, что у Британии и Франции якобы слишком незначительные запасы, и их не надо учитывать. Они будут настаивать на том, что ДСНВ – это соглашение двух сторон, а не многосторонняя международная договоренность», – детализировал политолог.  

    Корнилов полагает, что к какому-либо соглашению в итоге прийти не удастся. «На мой взгляд, после 2026 года Договор о СНВ прекратит свое существование. Мы видим, что США взяли курс на нагнетание антироссийских настроений, на нагнетание отношений Запада с Россией. Я не думаю, что через три года ситуация изменится», – резюмировал собеседник.

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Как отметил дипломат, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным. При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (19)
    28 декабря 2023, 08:00
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    @ Federico Gambarini/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае переговоров с США по соглашению о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) Россия не может игнорировать потенциал американских союзников по НАТО – Франции и Великобритании, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что Франция и Великобритания «должны участвовать» в будущем соглашении, которое должно заменить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году, передает РИА «Новости».

    Как заявил Ульянов, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным.

    При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (15)
    28 декабря 2023, 02:24
    Россия собралась запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Стало известно о планах Россельхознадзора запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Tекст: Антон Антонов

    Россельхознадзор считает, что нужно ввести временные ограничения на транзит всей птицеводческой продукции из США в Казахстан, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что в 2023 году объем таких поставок снизился с 23 тыс. тонн (показатель 2022 года) до 15 тыс. тонн. Ограничение транзита источник связывает с угрозой высокопатогенного гриппа птиц – эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. Всемирная организация здравоохранения животных сообщала, что в 2023 году в США выявили свыше 290 случаев птичьего гриппа.

    Напомним, вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована также в Европе. В некоторых регионах России также прошла эпидемия птичьего гриппа, которая сформировала дефицит курятины на внутреннем рынке.

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    29 декабря 2023, 04:40
    Белый дом призвал Россию освободить осужденного американца Уилана

    Советник Байдена Салливан призвал Россию освободить американца Уилана

    Белый дом призвал Россию освободить осужденного американца Уилана
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    США призывают Россию освободить американца Пола Уилана, осужденного в Москве за шпионаж, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан отметил, что продолжается «интенсивная работа» над возвращением на родину Уилана, причастность которого к шпионажу установили российские следствие и суд. Советник Байдена считает, что американец был неправомерно арестован в России, передает РИА «Новости».

    Ранее осужденный в России за шпионаж Уилан потребовал от президента США Джо Байдена больше действий ради его освобождения,

    Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

    В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

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    29 декабря 2023, 10:54
    Евродепутат из Эстонии раскритиковал посла Украины

    Евродепутат из Эстонии Мадисон раскритиковал заявления посольства Украины в Таллине

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон раскритиковал реакцию посольства Украины в Таллине на предложение о том, чтобы помочь Киеву набрать «свежую кровь» для боевых действий.

    Так, в издании ERR опубликована его статья о том, что острую проблему «нехватки человеческих ресурсов» необходимо решать, в частности, посредством возвращения на Украину порядка 7 тыс. беженцев, проживающих на территории Эстонии, которые «не должны были покидать родную страну», передает РИА «Новости».

    При этом парламентарий добавил, что всего в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой.

    В этой связи Мадисон написал послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить возможность оказания «реальной помощи».

    По его словам, даже повторное письмо осталось без ответа.

    После этого Мадисон обратился к диппредставительству, уточнив, есть ли в украинском посольстве, кто «мог бы или захотел бы отвечать на письма». «Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», – возмутился евродепутат.

    Буквально накануне министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс Эстонии заявил, что эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму.

    До этого Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

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    27 декабря 2023, 10:10
    Американский зоолог призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике

    Американский зоолог Стейнер: США нужно отозвать претензии на расширение шельфа в Арктике

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты должны отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике для защиты Северного Ледовитого океана, заявил заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.

    По его словам, Штаты в качестве страны, не ратифицировавшей Конвенцию ООН по морскому праву, ходят по тонкому льду, выдвигая подобные претензии, передает РИА «Новости».

    Стейнер отметил, что странам следует объединиться для защиты Северного Ледовитого океана, а не присоединяться к гонке за ресурсами в Арктике.

    Эксперт назвал настоящим беспорядком эту ситуацию, подчеркнув, что именно Штаты должны на себя лидирующую роль и потребовать отзыва претензий всех стран на расширение арктического шельфа.

    Ранее госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике.

    Полярник Виктор Боярский объяснил желание США расширить территории в Арктике.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какое «грязное» дело США затеяли в Арктике.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2023, 06:29
    WP: США не смогут изъять и передать Украине активы России без согласия Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена не сможет изъять и использовать в интересах Киева замороженных на Западе активы России без согласия европейских стран, заявил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

    Рогин считает, что администрация Байдена стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины. Белый дом ведет закулисные длительные внутриполитические дискуссии, и консультации с Капитолийским холмом. По его словам, есть обоснованные опасения в Минфине США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Обозреватель привел данные, согласно которым лишь 2% этих средств хранятся в Соединенных Штатах, остальные замороженные активы – в Бельгии и Швейцарии.

    Он отметил, что изъятию и передаче Украине российских активов сильно сопротивляется Европа, особенно Берлин. Там указывают на то, что такой шаг нарушает международное право, и может подорвать доверие к евро. Администрация Байдена призывала страны Группы семи определиться с дальнейшими действиями к концу февраля.

    Автор пишет, что Белый дом хочет сохранить возможность вернуть активы России, если президент РФ Владимир Путин сам решит предоставить компенсацию Украине. По мнению Рогина, без изъятия активов России Украина потеряет возможность выживать в качестве функционирующего государства.

    Обозреватель отметил, что негласным крайним сроком одобрения помощи Украине является 19 января, к этому же дню Конгресс должен также принять новую инициативу о финансировании работы правительства.

    Ранее The New York Times писал, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что изъятие замороженных российских активов для помощи Киеву может стать катаклизмом для системы, где доминирует доллар.

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    29 декабря 2023, 08:16
    Постпред в Евросоюзе счел тоталитарной тенденцией ограничение вещания российских СМИ

    Постпред Ульянов: Ограничение российских СМИ в Европе отражает тоталитарные тенденции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничение вещания российских СМИ в Евросоюзе является проявлением тоталитарных тенденций, европейцам фактически отказывают в доступе к альтернативным источникам информации, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он назвал действия ЕС «безобразием». По словам Ульянова, европейские власти лишают граждан альтернатив, поэтому «нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок», особенно в ситуации конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ситуация является крайне тревожной и отражает антидемократические тенденции, которые в будущем могут набрать силу, предупредил постпред.

    Ульянов добавил, что подобные ограничения затронули и его: на протяжении нескольких лет он развивал собственный официальный аккаунт в соцсети X (ранее – Twitter), однако после начала СВО тот попал под так называемый «теневой бан».

    Алгоритмы не позволяют твитам дипломата расходиться широко, а количество подписчиков ограничено. Это составляет разительный контраст с тем, что было несколько лет назад.

    При этом переход соцсети под управление Илона Маска не помог переломить ситуацию со свободой слова на этой площадке.

    В связи с этим, отметил Ульянов, его отношение к соцсети Х довольно скептическое.

    «Ну, несолидно так себя вести. Я понимаю, что это частная компания, она может определять правила, но если декларируешь какую-то мысль, какую-то свободу слова, открытость, то надо этому соответствовать. И не надо пугаться моего маленького аккаунта», – заключил дипломат.

    Ранее в Госдуме оценили западный рейтинг «свободы прессы».

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    28 декабря 2023, 07:27
    Посол Антонов заявил, что вся натовская техника будет сожжена на Украине

    Посол Антонов заявил о боязни чиновников в США «признать сокрушительный успех России» в освобождении Марьинки

    Посол Антонов заявил, что вся натовская техника будет сожжена на Украине
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом не может не видеть успехов российских солдат, но американским чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов отметил, что США направили Украине «кровавый новогодний подарок». По его словам, США демонстрируют готовность воевать «до последнего украинца», хоть и «с небольшим дополнением – «сколько хватит денег». При этом США рекламируют украинские фетишные «победы», заявил Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram.

    Посол выразил уверенность, что США не рассчитывают победить Россию «на поле боя», но «подталкивают марионеточный режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель». Он подчеркнул, что американские поставки Украине не изменят «ситуацию «на земле», а на все террористические выходки Украины Россия даст «решительный ответ».

    «Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение», – заявил он.

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен объявил, что США выделяют «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов.

    Российские войска взяли город Марьинку к юго-западу от Донецка под полный контроль. Девять лет ВСУ укрепляли Марьинку всеми доступными способами и доукрепили до полной крепости, в которой в укрепрайон был превращен буквально каждый подвал.

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    28 декабря 2023, 06:51
    Лавров назвал условие диалога с Западом по контролю над вооружениями

    Лавров назвал уважение новых геополитических реалий условием диалога с Западом по контролю над вооружениями

    Tекст: Антон Антонов

    Диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Россия «не отказывается от самой идеи контроля над вооружениями», но диалог должен вестись «на основе равноправия и обязательного уважения», передает ТАСС.

    Без отказа США от антироссийского курса невозможны переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявил он.

    США хотят снизить для себя ядерные риски и вести переговоры в отрыве от «негативного военно-политического контекста», сказал министр. Однако, по его словам, для России такой подход, названный Вашингтоном «компартментализацией», неприемлем. США хотят действовать по принципу «Россия – враг, но нам от нее кое-что нужно», продолжая «провоцировать эскалацию кризиса вокруг Украины», заявил Лавров.

    Он сказал, что США пошли на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку запрещенные этим документом ракеты стали нужны Вашингтону, в том числе против Китая. Министр подчеркнул, что США сделали ставку на силу «в попытке затормозить утрату позиций гегемона».

    Лавров заявил, что деградация сферы контроля над вооружениями наблюдается в связи с дестабилизирующей политикой США, которые «целенаправленно усиливают напряженность в области международной безопасности». Он заявил: «Логика Вашингтона проста. Опоры, обеспечивавшие доминирование США, уходят из-под ног. Во многом из-за ошибок самих американцев, уверовавших в свою «исключительность, непогрешимость и безнаказанность».

    В октябре Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper.

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    28 декабря 2023, 20:02
    В Германии назвали объем замороженных российских активов

    Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на 4,1 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на начало декабря власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,1 млрд евро в рамках санкционного режима Евросоюза, сообщил Минфин ФРГ.

    «Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка», – приводит слова представителя финансового ведомства Германии ТАСС.

    Агентство отмечает, что ранее генпрокуратура Германии подала в суд запрос на изъятие более 720 млн евро российских активов, решения о начале основного судебного производства пока нет.

    Ранее в Германии заявили, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений.

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    28 декабря 2023, 13:20
    Лавров заверил в готовности России к любому развитию связанных с США событий

    Глава МИД Лавров: США назвали Россию врагом, если это так, Москва готова к любому развитию событий

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, заявил на канале «Россия 24» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, глава Минобороны США Ллойд Остин назвал Россию врагом, в этой связи Москва готова к любому развитию событий, передает РИА «Новости».

    «Нас не раз пытались покорять, подчинять», – сказал Лавров.

    При этом глава российского МИД отметил, что западная линия «стратегического поражения» России с треском провалилась, а в данный момент Запад придумывает новую.

    Напомним, Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе развивать Глобальные Юг и Восток. Также он заявил, что Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.

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    28 декабря 2023, 14:19
    В Германии заявили о подготовке Евросоюзом новых пакетов санкций против России

    Минэкономики Германии заявило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений, сообщил представитель Минэкономики Германии.

    По его словам, санкционная система «будет расширяться и совершенствоваться». Также будут прорабатываться ограничения для выявления и пресечения обхода антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски также сообщал, что ЕС готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций.

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    28 декабря 2023, 18:44
    Абрамович подал иск против банка в Израиле

    Роман Абрамович подал иск против израильского банка «Мизрахи-Тефахот» за отказ принять пожертвование

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против банка «Мизрахи-Тефахот», отказавшегося принять пожертвование от предпринимателя из-за введенных против него санкций ЕС.

    В иске также участвует израильская благотворительная организация ЗАКА, которой предназначались пожертвованные Абрамовичем 8 млн шекелей ($2,2 млн), передает ТАСС.

    Отмечается, что деньги предназначались для финансирования поисково-спасательных работ, которые эта организация ведет после нападения на Израиль палестинских радикалов.

    Абрамович настаивает, что, будучи израильским гражданином, он должен получить одобрение от банка на эту операцию, при этом подчеркивает, что Израиль против него никаких санкций не вводил.

    Ранее суд Евросоюза отказал в отмене санкций против Романа Абрамовича, обосновав решение тем, что он является «российским бизнесменом».

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    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

    В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности

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    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

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    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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