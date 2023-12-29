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Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть
Песков: У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада
Список активов, которые Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов.
У российских властей есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада по блокировке собственности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов, передает ТАСС.
При этом Песков подчеркнул, что Москва все будет делать исходя из своих интересов.
«Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», – подчеркнул Песков.
По его словам, в Кремле понимают «полную непредсказуемость наших контрагентов», а также их «склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных» и «саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы».
Кроме того, многие действия Запада ведут к подрыву доверия к основным постулатам мировой экономической системы – основной резервной валюте, принципам неприкосновенности собственности, добавил Песков.
Ранее Песков заявил, что тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.