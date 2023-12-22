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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 14:02

    Песков: Тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира

    Кремль: Тема незаконного изъятия активов очень опасна для мировой финансовой системы

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не приемлет темы незаконного изъятия российских активов, это чрезвычайно опасно для мировой финансовой системы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, дискуссии по этой теме то кодифицируются, то затухают, однако тема незаконного изъятия российских активов постоянно стоит на повестке дня в Европе и США, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что эта тема является прежде всего неприемлемой, она чрезвычайно опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

    Также представитель Кремля добавил, что «все, кто это пытается инициировать и реализовывать, должны понимать, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделал».

    Кроме того, Песков добавил, что Москва в этом случае рассмотрит, что может конфисковать в ответ.

    В заключение пресс-секретарь отметил, что Европа и США прекрасно понимают, что незаконное изъятие российских активов «будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал».

    Тем временем в Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

    Коментарии (28)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

    Коментарии (17)
    22 декабря 2023, 08:58
    В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов.

    Ранее The New York Times, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками о конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 млрд долларов, для передачи Украине в качестве военной помощи.

    По словам Шеремета, воровство в особо крупных размерах российской госсобственности заставляет общество идти на зеркальные меры. Депутат добавил, что чужого России не надо, но ей просто не оставляют выбора. Он предложил в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США, передает РИА «Новости».

    Также Шеремет предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

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    22 декабря 2023, 00:20
    США захотели представить России предложение по обмену заключенными

    Кирби: США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что США не готовы говорить о каком-то прорыве по обмену заключенными, но усердно работают над новым предложением, которое помогло бы вернуть американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича из России, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена Уилана и Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

    Коментарии (0)
    21 декабря 2023, 21:48
    США договорились с Данией о размещении войск на ее территории
    США договорились с Данией о размещении войск на ее территории
    @ US Army/Sgt. Mike MacLeod

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

    Соглашение позволит США размещать войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективе в течение 10 лет, передает ТАСС.

    Вашингтон также получит доступ к трем датским военно-воздушным базам. Госсекретарь США отметил вклад Дании в помощь Украине.

    Ранее США подписали аналогичное соглашение с Финляндией. Напомним, в Швеции заявили о готовности предоставить США доступ к военным базам.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2023, 03:13
    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент

    Орбан: Европарламент шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не давала деньги Венгрии

    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент под влиянием американского миллиардера Джорджа Сороса постоянно шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не отдавала Будапешту положенные ему по праву 32 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV.

    Орбан считает, что управляемые Соросом демократы хотят передать положенные Венгрии 32 млрд евро Украине, Будапешт пока из них получил 10 млрд, передает РИА «Новости».

    Венгерский премьер привел в пример, как США пытаются помешать участвовать в выборах самому поддерживаемому кандидату, напомнил, что в Германии одна из популярных партий находится под наблюдением служб безопасности страны, а в Польше захватывают общественное телевидение.

    По его словам, эти примеры показывают, что никто не может серьезно думать, что в Венгрии нет демократии, подчеркнув, что после того, как Будапешту не отдали положенные ей деньги, никто не убедит Венгрию взять новый кредит вместе с остальными странами-членами для помощи Украине.

    Напомним, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро. Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    22 декабря 2023, 11:10
    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

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    22 декабря 2023, 09:45
    В Германии предрекли проблемы экономики ЕС при отказе Киева от российского газа

    Focus: Отказ Киева от транзита российского газа повлечет большие проблемы в экономике ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ Украины от транзита российского газа приведет к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, пишет немецкое издание Focus.

    В материале указано, что Украина планирует перестать отправлять российский газ в Европу с 2025 года, передает RT.

    По мнению автора статьи, стоимость газа на энергетическом рынке ЕС в этой связи может сильно вырасти для европейских потребителей.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции, подходят к концу.

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    21 декабря 2023, 22:26
    США начали переговоры об использовании российских активов для Украины

    NYT: США начали переговоры об использовании российских активов для военной помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщили источники The New York Times.

    Издание пишет, что Белый дом «тихо сигнализирует» о своей поддержке использования замороженных российских средств. Речь идет о 300 млрд долларов, при этом США оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию представить стратегию к 24 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT.

    При этом Германия, Италия и Франция опасаются передавать российские активы, в то время как в США находится лишь небольшая  их доля.

    Как пишет издание, ЕС предлагает задействовать другой план, предполагающий изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    21 декабря 2023, 23:05
    Белый дом спросили о возможности использования российских активов для Украины

    Кирби: Говорить о возможности использования замороженных активов России для Украины рано

    Tекст: Вера Басилая

    США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Украине, но обсуждают с партнерами возможную роль Москвы в вопросе ее восстановления, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби не стал комментировать данные газеты The New York Times о начале переговоров администрации Байдена с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, обсуждение с партнерами шло о том, какую роль может сыграть Москва по окончании конфликта в вопросе реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

    Ранее источники The New York Times сообщили, что администрация Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    Глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    22 декабря 2023, 13:31
    В Кремле рассказали, к чему приведет принятие Украины в ЕС

    Представитель Кремля Песков: Принятие Украины в ЕС станет неподъемным грузом для Евросоюза и развалит его

    Tекст: Александра Юдина

    Принятие Украины в Евросоюз подорвет всю систему этого объединения и приведет к его развалу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, решение принять в Евросоюз Украину вне зависимости от ее территориальных проблем подорвет всю систему альянса, передает ТАСС.

    Песков добавил, что «трезвые головы понимают», какой груз ляжет на плечи ЕС, после чего он развалится.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

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    22 декабря 2023, 13:05
    В Германии таможня начала конфисковывать новогодние подарки из России

    VADAR: Таможня ФРГ конфискует новогодние подарки из РФ, даже варежки и носки

    Tекст: Денис Тельманов

    Таможенные службы Германии конфискуют новогодние подарки из России, даже варежки и носки, которые не входят в санкционный список, заявила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

    «Чиновники не пропускают даже рождественские и новогодние подарки, которые не попадают под санкции. Конфискации подлежат шерстяные варежки, пуховые платки и носки для немецкой бабушки из Сибири», – приводит ТАСС заявление VADAR.

    В организации напомнили, что санкционный регламент стран Европейского союза запрещает ввоз на территорию ЕС ряда товаров из России, в частности бумагу и изделия из бумаги, в том числе книги, древесину и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, в том числе золото, сигареты, изделия из пластмассы и бытовую химию, включая косметику.

    «Конкретный таможенник или не хочет разбираться в тонкостях законодательства, или им овладел административный восторг», – объясняют в ассоциации изъятие не запрещенных товаров из России.

    Ранее в Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе. Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития.

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    22 декабря 2023, 12:57
    Песков заявил, что ему неизвестно о жалобах Уилана на притеснения в колонии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремлю неизвестно об интервью, в котором отбывающий наказание в Мордовии американец Пол Уилан жаловался на притеснения со стороны сотрудников колонии.

    Песков, отвечая на вопрос об интервью Уилана и его жалобах, сказал, что Кремлю ничего не известно об этом, передает ТАСС.

    Он пояснил, что не знал, что «было такое интервью».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

    В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.

    В 2020 году Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

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