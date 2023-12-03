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Долуда возглавит комиссию Совета при президенте России по делам казачества
В Астраханской области состоялось выездное заседание Совета при президенте России по делам казачества под председательством помощника главы государства Дмитрия Миронова. Для осуществления контроля за ходом реализации стратегии в регионах принято решение о создании экспертной комиссии. Ее работу возглавит заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.
Говоря об основных итогах четырехлетней деятельности Всероссийского казачьего общества, в своем выступлении Долуда подробно остановился на проблемных аспектах развития российского казачества, говорится в его Telegram-канале.
«На данном этапе главная проблема заключается в отсутствии взаимодействия руководителей рабочих групп и казачьих обществ в регионах. Многие из представителей власти, занимая должности заместителей руководителей регионов, лишь проводят заседания, пишут протоколы, решения которые не выполняют», – отметил Долуда.
В своем выступлении Долуда акцентировал внимание на задаче стратегии, которую впервые президент страны поставил перед российским казачеством – подготовка кадрового резерва для казачьих обществ.
«У казаков нет своих казачьих военных училищ, начальную специализированную подготовку лидеры казачьей молодежи получают в казачьих кадетских корпусах. Более глубоко изучают историю, культуру, традиции казачества, проходят начальную военную и физическую подготовку. Наша задача – направлять атаманов казачьих классов, школ в вузы Ассоциации, реализующие казачий компонент. Они продолжат изучение истории российского казачества, основы управления казачьими обществами, правового регулирования их деятельности и активно будут вовлечены в жизнь казачьих обществ. Из стен вузов, будут выходить готовые атаманы первичных казачьих обществ», – сказал Долуда.
Однако, по его словам, из семи субъектов, которым решением совета в 2020 году рекомендовано открытие кадетских корпусов, только четыре региона занимаются этим вопросом.