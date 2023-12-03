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    Плохие для Запада новости с Украины станут концом Зеленского
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    Сокуров сообщил о завершении карьеры
    Глава Пентагона: США не позволят России победить в конфликте на Украине
    ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 300 военных
    NYT: Израиль намерен провести в Газе операцию высокой интенсивности
    В Киеве митингующие потребовали вернуть мобилизованных в начале конфликта
    МИД Британии решил убедить США продолжить помогать Украине
    Мужчина с криком «Аллах Акбар» зарезал туриста в Париже
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Тактика «двойного послания» на Западе уже не работает

    Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

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    3 декабря 2023, 19:30

    Долуда возглавит комиссию Совета при президенте России по делам казачества

    Tекст: Ольга Иванова

    В Астраханской области состоялось выездное заседание Совета при президенте России по делам казачества под председательством помощника главы государства Дмитрия Миронова. Для осуществления контроля за ходом реализации стратегии в регионах принято решение о создании экспертной комиссии. Ее работу возглавит заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.

    Говоря об основных итогах четырехлетней деятельности Всероссийского казачьего общества, в своем выступлении Долуда подробно остановился на проблемных аспектах развития российского казачества, говорится в его Telegram-канале.

    «На данном этапе главная проблема заключается в отсутствии взаимодействия руководителей рабочих групп и казачьих обществ в регионах. Многие из представителей власти, занимая должности заместителей руководителей регионов, лишь проводят заседания, пишут протоколы, решения которые не выполняют», – отметил Долуда.

    В своем выступлении Долуда акцентировал внимание на задаче стратегии, которую впервые президент страны поставил перед российским казачеством – подготовка кадрового резерва для казачьих обществ.

    «У казаков нет своих казачьих военных училищ, начальную специализированную подготовку лидеры казачьей молодежи получают в казачьих кадетских корпусах. Более глубоко изучают историю, культуру, традиции казачества, проходят начальную военную и физическую подготовку. Наша задача – направлять атаманов казачьих классов, школ в вузы Ассоциации, реализующие казачий компонент. Они продолжат изучение истории российского казачества, основы управления казачьими обществами, правового регулирования их деятельности и активно будут вовлечены в жизнь казачьих обществ. Из стен вузов, будут выходить готовые атаманы первичных казачьих обществ», – сказал Долуда.

    Однако, по его словам, из семи субъектов, которым решением совета в 2020 году рекомендовано открытие кадетских корпусов, только четыре региона занимаются этим вопросом.

    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (153)
    3 декабря 2023, 07:47
    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины

    Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям

    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.

    Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.

    По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.

    Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

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    3 декабря 2023, 15:36
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины

    Эксперт Михаил Онуфриенко: В НАТО дистанцировались от прошлых и будущих провалов Украины на фронте

    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    @ Vitali Komar/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В США и НАТО боятся, что Россия может начать наступление на севере Украины, а ВСУ к этому совершенно не готовы. При этом ни США, ни Европа не готовы оказывать военную помощь Украины даже в прежних объемах, не говоря о наращивании. На этом фоне Запад начал дистанцироваться от прошлых и будущих провальных решений Киева на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует готовиться к плохим новостям с Украины.

    «Если сразу начать с обобщения, то сейчас и Столтенберг, и масса официальных представителей США и ЕС пытаются дистанцироваться от происходящего на Украине. Запад говорит: «Все плохое, что там происходит, происходит по воле и решению Киева, а вовсе не из-за нас». То есть якобы решения принимал и принимает только Зеленский», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Зеленский же уже объявлял о том, что ВСУ продолжат наступление зимой, а на следующий день сказал, что они переходят к обороне и будут строить защитные сооружения протяженностью больше тысячи километров. Это уже было бы смешно, если б не было трагедией для миллионов человек», – указал собеседник.

    «Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе – это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода», – подчеркнул аналитик.

    «Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область – 8%, Полтавская область – 10% от требуемого количества мобилизованных», – напомнил эксперт.

    «Конечно, ВСУ еще не сдаются ротами и батальонами, но так и мы еще не начали стратегическое наступление. Мы пока в гибкой обороне. И сейчас на Западе с ужасом ожидают, а что будет, если русские начнут, как обычно, наступать зимой. Я не исключаю, что ВС РФ могут начать наступление там, где нет таких группировок и оборонительных сооружений, как на левом берегу Днепра или в Донбассе. Например, в Черниговской области. Понимают это и в НАТО. Именно о таких «плохих новостях» говорил Столтенберг», – указал он.

    «На фоне всего этого, Запад делает следующее: приписывает Зеленскому ответственность за все решения на фронте, за будущее оставление тех или иных населенных пунктов, территорий. Как обычно в этих условиях Киев будет говорить о «выравнивании линии фронта», «занятии наиболее выгодных стратегических позиций» и так далее. Но все всё понимают. А потом уже будет следующий шаг, когда США и Европа скажут: «А мы не знали, какие преступления совершал режим Зеленского. Все к этому идет. Потому что хороших решений для Украины сейчас уже нет», – спрогнозировал Онуфриенко.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

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    3 декабря 2023, 11:33
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Мэр Киева заявил в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

    Как рассказал Кличко, некоторые украинские политики раскритиковали Залужного за эти слова – и это несправедливо. Мэр Киева добавил, что он на стороне главкома ВСУ.

    Кличко пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Он подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

    Кличко заявил также, что снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления,

    По словам Кличко, ожиданий было и есть много, и Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, было слишком много информации, которая не соответствовала действительности, передает РБК.

    По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву. Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».

    На вопрос журналистки швейцарского портала о том, есть ли у Кличко политические амбиции, касающиеся поста президента Украины, киевский мэр заявил, что в данный момент «было бы глупо» думать о таком, поскольку сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.

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    3 декабря 2023, 03:18
    Взрывы произошли в Сумах
    Взрывы произошли в Сумах
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины звучит воздушная тревога, в Сумах прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, передает ТАСС.

    «Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Накануне сообщалось, что взрывы прогремели в Днепропетровске, а также в подконтрольном Украине Херсоне, в Одесской области поврежден объект инфраструктуры.

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    3 декабря 2023, 04:24
    Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России

    Nikkei заявила о зависимости Японии от поставок российского краба

    Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России
    @ Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доля импорта российского краба в Японию выросла, японской стороне будет сложно избавиться от «российской крабовой зависимости», сообщают СМИ.

    Как сообщает Nikkei, «других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», и в 2023 году «доля импорта российских продуктов увеличилась до 68,8%», передает РИА «Новости».

    Такая ситуация сложилась из-за санкций США – если раньше поставки из России шли в Соединенные Штаты, то после введения Вашингтоном запрета производители переключились на Азию. При этом поставки стали очень выгодными для японских покупателей, позволив японским ресторанам и магазинам увеличить предложение при низких ценах на российские морепродукты.

    Директор Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура заявил, что его компания намерена «вести бизнес с Россией несмотря на политические риски». По его словам, «от этого зависит выживание дистрибьюторов».

    Напомним, в марте 2022 года США ввели санкции против импорта морепродуктов, алкоголя и драгоценностей из России. В свою очередь, Япония не стала принимать аналогичные меры, отложив их для защиты японского бизнеса по переработке российской продукции. В начале 2023 года сообщалось, что общая сумма импорта и экспорта между Японией и Россией остается на досанкционном уровне.

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    3 декабря 2023, 16:14
    Политолог: Запад начал готовить апгрейд украинской власти

    Политолог Владимир Скачко: Кличко и Залужный составят единый кулак против Зеленского

    Политолог: Запад начал готовить апгрейд украинской власти
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США окончательно разочаровались в Зеленском и разрешили его конкурентам, в первую очередь – Кличко, «мочить» нынешнего украинского лидера. Вероятно, Кличко и Залужный и будут главными кандидатами Запада на пост президента Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко обрушился с критикой на Зеленского и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Случилось логичное для всех здравомыслящих людей, но непредвиденное для украинского руководства: Соединенные Штаты, как главный куратор Киева, окончательно разочаровались в Зеленском и дали отмашку либо возвратить его в стойло, либо вообще снять. Видимо, последней каплей стали сообщения о том, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», – полагает политолог Владимир Скачко.

    «В том же, что Кличко принял сторону Залужного и открыто выступает против Зеленского, ничего удивительного нет. Зеленский все время своего президентства хотел поменять мэра Киева, чтобы контролировать столичные ресурсы и деньги. Но не получалось – все-таки Кличко является ставленником Германии. А теперь для Зеленского и вовсе настало время получать «ответку». Думаю, это противостояние выходит на финишную прямую», – отметил собеседник.

    «Скорее всего, Запад готовит двух своих кандидатов на выборы – Кличко и Залужного, которые для вида будут разведены, но на первом этапе кампании будут составлять единый кулак против Зеленского. Что касается США, то, думаю, они для вида дистанцируются от происходящего давления на Зеленского, просто сделают все руками Европы. А затем начнут поддерживать Залужного. Так будет соблюдена видимость демократических процедур. Ну а Зеленский останется без внутренней и внешней поддержки. В общем, Запад начал готовить апгрейд украинской власти», – резюмировал аналитик.

    Украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг». Так, согласно рейтингу, уровень доверия Залужному достигает 82%, а Зеленскому – 72%. Судя по данным «Рейтинга», доверие граждан Зеленский начал терять с июля 2023 года, сообщает РБК.

    Снижение рейтинга Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, народ видит, «кто эффективен, а кто нет», заявил киевский мэр Виталий Кличко в интервью швейцарской 20min. «А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности», – сказал Кличко.

    По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву.

    Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи». Кличко также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между политическим и военным руководством Украины перешел в новую стадию – региональную. По некоторым данным, Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Залужным.

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    3 декабря 2023, 02:56
    Мужчина с криком «Аллах Акбар» зарезал туриста в Париже

    Мужчина с ножом и молотком напал на прохожих в Париже

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже мужчина с ножом и молотком напал на прохожих, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

    Источник в полиции сообщил, что нападавший, «зарезал одного человека и ранил другого», при этом он «выкрикивал «Аллах Акбар» перед арестом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    По словам главы МВД, напавший на туристов мужчина был осужден на четыре года тюрьмы за планирование другого нападения в 2016 году. Как заявил задержанный, он был «расстроен» ситуацией в секторе Газа и тем, что «мусульмане погибают в Афганистане и Палестине». Он обвинил Францию в пособничестве действиям Израиля, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Нападавший – уроженец и гражданин Франции 1997 года рождения – был известен приверженностью радикальному исламизму, а также страдал психическими расстройствами.

    Дарманен сообщил, что мужчина «напал на туристов» и убил гражданина Германии. Жертвой стал германо-филиппинский турист. Второй пострадавший не получил серьезных травм.

    В октябре произошло нападение на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас. В результате нападения один человек погиб, несколько других получили ранения. Дарманен заявил, что атака стала следствием обострения палестино-израильского конфликта.

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    3 декабря 2023, 09:14
    В Стамбуле задержали главаря российской ОПГ

    Глава МВД Турции: Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

    По его словам, в результате операции, проведенной в стамбульском районе Сарыер, задержан один из главарей действующей в России организованной преступной группы Шамиль Амиров, передает ТАСС.

    Министр отметил, что операция была проведена по месту проживания Амирова, который находился в розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве.

    Ранее турецкие правоохранители задержали объявленного Россией в розыск главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе.

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    3 декабря 2023, 07:59
    Освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

    Россиянки Труфанова и Татти после освобождения из плена в секторе Газа выступили на митинге в Тель-Авиве

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу на многотысячном митинге в Тель-Авиве выступили Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, обе – гражданки России и Израиля, которые были заложницами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

    Акцию провели в поддержку семей заложников. Такие митинги проходят каждую субботу, но на этот раз в нем впервые приняли участие освобожденные заложники, передает РИА «Новости».

    Труфанова, ее мать, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены утром 7 октября из кибуца Нир Оз. Женщин на этой неделе ХАМАС отпустило, но Александр остается в заложниках.

    Труфанова поблагодарила собравшихся и призвала «продолжить освобождать» заложников. «Немедленно!» – заявила она.

    Параллельно с митингом из штаба министерства обороны к нации обратился глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, который объявил, что Израиль продолжит военную операцию.

    Труфанову и Татти освободили 29 ноября после «настоятельных обращений» России. Также была освобождена 13-летняя девочка, отец которой является гражданином России.

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    3 декабря 2023, 02:22
    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив

    Ракета израильской системы ПРО упала на Тель-Авив

    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В работе системы ПРО Израиля «Железный купол» произошел сбой, одна из ракет упала в Тель-Авиве, сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.

    В Сети опубликовано видео падения ракеты, передает RT.

    Кроме того, Times of Israel пишет, что 22-летний житель города Холон получил легкое ранение головы в результате падения осколков от работы системы ПРО.

    Напомним, впервые за 11 дней в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом была активирована система ПРО «Железный купол». В ноябре ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион.

    Коментарии (9)
    3 декабря 2023, 00:51
    Израиль пригрозил Ливану уничтожением

    Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы»

    Израиль пригрозил Ливану уничтожением
    @ Dana Kopel/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху заявил, что израильские силы обеспечат «безопасность на севере и на юге». По его словам, если «Хезболла» допустит ошибку и начнет «широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», передает ТАСС.

    Нетаньяху сообщил, что Израиль не прекращает действий, направленных против «Хезболлы»: уничтожает «террористические отряды», оттесняет их дальше от границы, уничтожает боеприпасы. Власти Израиля намерены «поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге».

    Напомним, Нетаньяху сообщил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с «Хезболлой». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль при необходимости готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа.

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    3 декабря 2023, 10:37
    Пушков объяснил изменение психологии украинского конфликта

    Пушков: Изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада как его участника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада как непосредственного участника конфликта, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «подготовиться к плохим новостям с Украины».

    По словам Пушкова, изменение мировой психологии украинского конфликта не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. Сенатор добавил, что Столтенберг призывает «подготовиться к плохим новостям с Украины», хотя еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что все происходящее – вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке.

    Он отметил также, что можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях – украинском и ближневосточном, но развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2023, 15:32
    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих

    Политолог Владимир Корнилов: Запад спишет на Киев все неудачи на фронте

    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что следует готовиться к плохим новостям с Украины, говорят о том, что Запад решил переложить на Киев ответственность за неудачный контрнаступ и другие провалы на фронте. В целом же Запад начинает демонизацию Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Столтенберг заявил, что Украина находится в «критической ситуации».

    «Тут, конечно, нужно вспомнить, что сам Столтенберг уверенно настраивал Украину на то, что она сможет победить Россию, более того – должна победить. Он обещал, что Запад не бросит Киев, и так далее. И теперь ему бы ответить за те слова. А вместо этого он недвусмысленно указывает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В целом же окончательные решения о контрнаступе и прочих значительных шагах принимали именно европейские и американские руководители. А теперь переложили все это на украинцев», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Вообще, такую тактику перенимают почти все, кто на протяжении двух последних лет настраивал Киев на победу и не допускал даже возможности, чтобы украинское руководство садилось за стол переговоров с Москвой. А теперь они говорят: это прерогатива Киева. В США в околополитических кругах также говорят, что американцы бы не послали своих солдат в атаку в таких условиях, в каких воюют ВСУ. Все это порождает ряд неудобных вопросов западному руководству. И как они на них отвечают? А вот так: все вопросы к Киеву», – заметил он.

    «Причем важный вопрос: на какое руководство Украины в конечном счете планирует Запад списать неудачи на фронте? На военную или на гражданскую администрацию? Ни то, ни другое не исключено. Сейчас же подходит к концу первая фаза – десакрализация Зеленского. Видна тенденция обвинять его в том, что он мешал военным, в том, что он выстроил авторитарный режим на Украине. То есть уже начинается второй этап – постепенный процесс демонизации Зеленского. Американский журнал Time недавно вышел с маленьким Зеленским на обложке, и в надписи над ним, почему-то большими буквами выделено слово «Никто», – напомнил аналитик.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалось предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Коментарии (9)
    3 декабря 2023, 03:44
    США сочли невозможным разрешить украинский конфликт только военными методами

    Глава комитета начальников штабов США Браун признал невозможность разрешить украинский конфликт только военными методами

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что ни один военный конфликт нельзя разрешить только военными методами.

    Браун сказал, что в итоге всегда приходят к дипломатическому решению. При этом он отказался «предсказывать будущее» и «чем все закончится», но выразил уверенность, что США «могут помочь повлиять» на результат. Также Браун считает, что США способны оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, передает ТАСС.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине. Он назвал американскую армию «самой смертоносной боевой силой в истории человечества», а США – «самой могущественной страной на Земле».

    Коментарии (19)
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