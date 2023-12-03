  • Новость часаПолитолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих
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    Штормовое предупреждение объявили в Крыму
    Пушков объяснил изменение психологии украинского конфликта
    Мужчина с криком «Аллах Акбар» зарезал туриста в Париже
    Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Тактика «двойного послания» на Западе уже не работает

    Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    27 комментариев
    3 декабря 2023, 15:14

    СК завел уголовное дело после убийства подростка на остановке в Иркутске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело заведено в Иркутске после убийства подростка на остановке общественного транспорта, сообщает СК региона.

    По сообщению ведомства, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальская в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик, очевидцы вызвали скорую помощь, но потерпевшего спасти не удалось, передает РИА «Новости». Там добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

    После проведения розыскных мероприятий правоохранителями задержаны два участника конфликта. Они доставлены из Качугского района в Иркутск на допрос.

    Ранее СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела 15-летней девочки, пропавшей ранее из поселка Разумное Белгородской области.

    2 декабря 2023, 17:19
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ из-за использования Россией систем «Искандер-М» несут значительные потери, говорится в статье издания MWM.

    ВС России одновременно запускают несколько ракет по заданной цели, передает РИА «Новости».

    ПВО Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетам действовать более эффективно, говорится в публикации.

    Говоря «двойной удар», автор заметки, очевидно, подразумевает одновременный запуск по цели нескольких ракет.

    Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 км. Также крылатые ракеты могут на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

    Ранее средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю.

    Коментарии (22)
    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (127)
    3 декабря 2023, 07:47
    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины

    Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям

    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.

    Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.

    По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.

    Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (49)
    2 декабря 2023, 17:24
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Активные противники России в Киеве начали впадать в уныние, поскольку Запад понял, что военная поддержка Украины не имеет перспективы, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале Пушков написал, что активные противники России уже и в Киеве впадают в уныние. По его словам, за последние несколько месяцев «что-то сдвинулось в мировом раскладе сил» не в пользу Украины. Он подчеркнул, что речь идет не только о конфликте на Ближнем Востоке и нехватке поставок боеприпасов с Запада.

    Здесь, по его мнению, суть вопроса гораздо глубже, «Западу вдруг стало ясно, что военная поддержка Украины не имеет перспективы, в ней нет смысла», и санкции тоже не сработали.

    И в результате, отметил Пушков, падает боевой настрой на Западе, а «прежний деланный энтузиазм уступает место неподдельному скептицизму». Он подчеркнул, что сегодня изменилась мировая психология конфликта на Украине.

    В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.

    Ранее НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Напомним, командир гранатометного взвода с позывным «Перун» сообщил, что ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов.

    Коментарии (20)
    2 декабря 2023, 16:29
    Захарова описала дикое действо перед Белым домом

    Захарова заявила о расцвете нацизма в США

    Захарова описала дикое действо перед Белым домом
    @ EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Соединенные Штаты отмечают рост антисемитских настроений у себя в стране, но при этом сами допускают марши сторонников нацизма прямо перед Белым домом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на марш ультраправых группировок с нацистскими символиками на фоне Белого дома, передает ТАСС.

    Она отметила, что «страшное и дикое действо проходит на фоне резиденции американских президентов и сопровождается нацистской символикой, нацистскими кричалками и приветствиями ультраправых группировок».

    Захарова подчеркнула, что организаторами шествия являются соучастники киевского режима – сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Роман Кашпур и активистка Наталья Шапоринская.

    «В то время как в Америке сетуют на тему роста антисемитских настроений в последнее время, о чем я, кстати, рассказывала на брифинге, фактически на лужайке перед Белым домом скандируют свои нацистские лозунги представители структуры, известной самым махровым антисемитизмом, юдофобией и прочими видами расовой нетерпимости и ненависти на национальной почве», – отметила Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, добавив, что чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов.

    Коментарии (16)
    3 декабря 2023, 11:33
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Мэр Киева заявил в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

    Как рассказал Кличко, некоторые украинские политики раскритиковали Залужного за эти слова – и это несправедливо. Мэр Киева добавил, что он на стороне главкома ВСУ.

    Кличко пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Он подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

    Кличко заявил также, что снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления,

    По словам Кличко, ожиданий было и есть много, и Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, было слишком много информации, которая не соответствовала действительности, передает РБК.

    По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву. Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».

    На вопрос журналистки швейцарского портала о том, есть ли у Кличко политические амбиции, касающиеся поста президента Украины, киевский мэр заявил, что в данный момент «было бы глупо» думать о таком, поскольку сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.

    Коментарии (28)
    3 декабря 2023, 03:18
    Взрывы произошли в Сумах
    Взрывы произошли в Сумах
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины звучит воздушная тревога, в Сумах прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, передает ТАСС.

    «Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Накануне сообщалось, что взрывы прогремели в Днепропетровске, а также в подконтрольном Украине Херсоне, в Одесской области поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    3 декабря 2023, 04:24
    Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России

    Nikkei заявила о зависимости Японии от поставок российского краба

    Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России
    @ Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доля импорта российского краба в Японию выросла, японской стороне будет сложно избавиться от «российской крабовой зависимости», сообщают СМИ.

    Как сообщает Nikkei, «других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», и в 2023 году «доля импорта российских продуктов увеличилась до 68,8%», передает РИА «Новости».

    Такая ситуация сложилась из-за санкций США – если раньше поставки из России шли в Соединенные Штаты, то после введения Вашингтоном запрета производители переключились на Азию. При этом поставки стали очень выгодными для японских покупателей, позволив японским ресторанам и магазинам увеличить предложение при низких ценах на российские морепродукты.

    Директор Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура заявил, что его компания намерена «вести бизнес с Россией несмотря на политические риски». По его словам, «от этого зависит выживание дистрибьюторов».

    Напомним, в марте 2022 года США ввели санкции против импорта морепродуктов, алкоголя и драгоценностей из России. В свою очередь, Япония не стала принимать аналогичные меры, отложив их для защиты японского бизнеса по переработке российской продукции. В начале 2023 года сообщалось, что общая сумма импорта и экспорта между Японией и Россией остается на досанкционном уровне.

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    2 декабря 2023, 18:28
    Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде нетрадиционных отношений
    Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде нетрадиционных отношений
    @ Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСC

    Tекст: Валентина Григоренко

    Клип на песню «Так красиво» российского поп-исполнителя Сергея Лазарева пропал с YouTube-канала и сайта артиста после обвинения со стороны Выборгского районного суда Петербурга в пропаганде нетрадиционных отношений.

    Отмечается, что клип артиста скрыт из общего доступа владельцами канала, а при нажатии на ссылку у многих пользователей высвечивается надпись «Видео недоступно. Это видео с ограниченным доступом», передает Ura.ru.

    Ранее Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на 500 тыс. рублей за показ клипа Лазарева, в котором была найдена пропаганда нетрадиционных отношений. В суде уточнили, что штраф был назначен именно за фрагмент, в котором демонстрируется взаимодействие кистей рук, «принадлежащим двум разным людям одного пола», пишет Газета.Ru.

    Как указали в Роскомнадзоре, отношения между девушками в клипе артиста воспринимаются как «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

    Клип на песню «Так красиво» был опубликован в 2017 году, за это время клип посмотрели около шести миллионов человек. На видео сменяются кадры поющего артиста, целующихся и обнимающихся пар, родителей с детьми, держащихся друг за друга рук. Клип был опубликован с пометкой 18+.

    Напомним, Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Суд удовлетворил иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским, решение суда вступило в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились.

    Коментарии (42)
    2 декабря 2023, 17:58
    Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    @ Sebastian Willnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму.

    По словам Кличко, сейчас остается только один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывают сильное давление, передает РИА «Новости».

    По словам градоначальника украинской столицы, такими темпами Украина скоро станет страной, «где все зависит от настроения одного человека». Так, Кличко назвал проявлением этой тенденции отстранение решением суда от должностей руководителей ряда крупных украинских городов.

    Ранее Кличко заявил, что подконтрольные России территории не являются Украиной.

    Коментарии (19)
    3 декабря 2023, 02:22
    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив

    Ракета израильской системы ПРО упала на Тель-Авив

    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В работе системы ПРО Израиля «Железный купол» произошел сбой, одна из ракет упала в Тель-Авиве, сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.

    В Сети опубликовано видео падения ракеты, передает RT.

    Кроме того, Times of Israel пишет, что 22-летний житель города Холон получил легкое ранение головы в результате падения осколков от работы системы ПРО.

    Напомним, впервые за 11 дней в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом была активирована система ПРО «Железный купол». В ноябре ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион.

    Коментарии (8)
    2 декабря 2023, 20:09
    Умер Герой Советского Союза Александр Солуянов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане, скончался в 69 лет, сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев.

    Юрьев подтвердил смерть Солуянова, передает ТАСС.

    С 1971 по 1975 годы Солуянов проходил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. С 1977 по 1980 годы возглавлял роту курсантов в РВВДКУ. С 1982 по 1984 годы воевал в Афганистане.

    Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где тогда еще майор Солуянов командовал парашютно-десантным батальоном 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

    Ранее на 104-м году жизни умер участвовавший в Сталинградской битве Герой Советского Союза, бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР Василий Решетников.

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    3 декабря 2023, 02:56
    Мужчина с криком «Аллах Акбар» зарезал туриста в Париже

    Мужчина с ножом и молотком напал на прохожих в Париже

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже мужчина с ножом и молотком напал на прохожих, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

    Источник в полиции сообщил, что нападавший, «зарезал одного человека и ранил другого», при этом он «выкрикивал «Аллах Акбар» перед арестом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    По словам главы МВД, напавший на туристов мужчина был осужден на четыре года тюрьмы за планирование другого нападения в 2016 году. Как заявил задержанный, он был «расстроен» ситуацией в секторе Газа и тем, что «мусульмане погибают в Афганистане и Палестине». Он обвинил Францию в пособничестве действиям Израиля, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Нападавший – уроженец и гражданин Франции 1997 года рождения – был известен приверженностью радикальному исламизму, а также страдал психическими расстройствами.

    Дарманен сообщил, что мужчина «напал на туристов» и убил гражданина Германии. Жертвой стал германо-филиппинский турист. Второй пострадавший не получил серьезных травм.

    В октябре произошло нападение на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас. В результате нападения один человек погиб, несколько других получили ранения. Дарманен заявил, что атака стала следствием обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (15)
    3 декабря 2023, 09:14
    В Стамбуле задержали главаря российской ОПГ

    Глава МВД Турции: Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

    По его словам, в результате операции, проведенной в стамбульском районе Сарыер, задержан один из главарей действующей в России организованной преступной группы Шамиль Амиров, передает ТАСС.

    Министр отметил, что операция была проведена по месту проживания Амирова, который находился в розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве.

    Ранее турецкие правоохранители задержали объявленного Россией в розыск главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе.

    Коментарии (9)
    2 декабря 2023, 17:30
    Суд арестовал четырех подозреваемых в похищении девочки под Калугой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Все четверо подозреваемых в резонансном похищении в Калужской области восьмилетней девочки арестованы на два месяца.

    В  объединенной пресс-службе судов региона указали, что в областном Калужском райсуде окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в  похищении девочки в Козельске, передает РИА «Новости».

    Всем четверым суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, причем в последующем он может быть продлен.

    Как уточнили в пресс-службе, за совершение преступлений арестованным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

    Ранее сообщалось, что один из четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области 40-летний ранее судимый мужчина арестован на два месяца.

    Напомним, сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и требовании у ее матери выкупа в размере 1,5 млн рублей.

    В четверг в СК сообщили, что исчезнувшая в Калужской области девочка найдена живой.

    Коментарии (5)
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    Финляндия стала для русских ловушкой

    Русские жители Финляндии массово выходят на акции протеста из-за закрытия пропускных пунктов на российско-финляндской границе. Их желание сохранять связь со своими родственниками в России, однако, не находит поддержки ни у официального Хельсинки, ни у «титульных» финских граждан. Русские, которые долгое время эмигрировали в Финляндию ради «европейских свобод», в итоге превратились здесь в граждан второго сорта. Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий, т.н. «контрнаступление ВСУ», фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

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