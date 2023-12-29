Эксперт: Курс Путина ведет к культурному суверенитету России

Эксперт Рудаков: Единение вокруг Путина укрепляет культурный суверенитет России

Tекст: Андрей Резчиков

«Владимир Машков – один из признанных лидеров творческого сообщества России, поэтому вполне логично, что он стал сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина. На протяжении своей творческой карьеры Машков является проводником российских ценностей, патриотической линии. Созданные им сценические и кинематографические образы реально работают на укрепление российской идентичности и патриотического самосознания людей, в том числе молодежи», – считает Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По словам собеседника, единение вокруг фигуры президента помогает отстаивать культурный суверенитет страны. «Это очень важное стратегическое направление, которое получило свое нормативное оформление в нынешнем году после внесения главой государства соответствующих изменений в Основы государственной культурной политики», – добавил Рудаков.

Особое внимание теме культурного суверенитета – это логическое продолжение курса Путина на укрепление суверенитета России в целом, подчеркивает эксперт ЭИСИ. «Это одно из важнейших направлений на пути укрепления госсуверенитета как такового», – считает спикер.

Рудаков отметил широкие возможности молодежи в культурной жизни России. «Многие возможности реализуются через нацпроект «Культура». Среди них уже стали очень популярны такие федеральные проекты, как «Придумано в России», «Пушкинская карта», чемпионат ArtMasters и другие проекты платформы «Россия – страна возможностей», – напомнил специалист.

«Очевидно, что возможности участия талантливой и творческой молодежи в культурной жизни страны должны расширяться. В этом контексте прежде всего важны ценности и мотивации, которые стимулируют на такое участие. Оно должно быть продиктовано не только стремлением к самореализации, но и целями, связанными с укреплением исторической памяти, наших исторических идеалов», – добавил спикер.

В пятницу сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, народный артист России Владимир Машков на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ встретился с участниками арт-кластера «Таврида». Актер рассказал об атмосфере в штабе и людях, которые приходят поддержать кандидата.

«Работа у нас кипит, в Москве порядка 50 точек, где идет сбор подписей за кандидата в президенты», – рассказал Машков, добавив, что подписи в поддержку Владимира Путина собирают по всей стране.

Как сообщает «Российская газета», Машков отметил возможность общаться с разными людьми в штабе. «Я вижу, насколько искренний этот людской поток, там не было ни одного, кого бы кто-то привел», – подчеркнул актер.

Сотрудники штаба, волонтеры и гости, это те, «кто волнуется за наш огромный корабль под названием «Россия» и его будущего капитана», подчеркнул он.

Центральный штаб Путина открылся в Гостином дворе в Москве 21 декабря. Сейчас активисты заняты сбором подписей, необходимых для регистрации кандидата-самовыдвиженца.