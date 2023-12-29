Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.5 комментариев
Магазин бренда Putin Team Russia открылся в Москве
В московском торговом центре Павелецкая плаза состоялось масштабное открытие магазина Putin Team Russia.
Олимпийский чемпион Александр Легков на открытии магазина Putin Team поделился впечатлениями, отметив, что очень горд быть частью такого масштабного проекта и его большой команды. По его мнению, бренд делает действительно классный продукт мирового уровня с очень важным идейным посылом. Он добавил, что в следующем году проект Putin Team станет официальным экипировочным партнером 10-й юбилейной «Гонки Легкова», и это будет сильная и стильная коллаборация, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
За разработку и пошив одежды отечественного бренда Putin Team Russia отвечает первая в России цифровая швейная фабрика SHISHKIN Uniforn atelier предпринимателя и дизайнера Дмитрия Шишкина. Глава предприятия является президентом ассоциации «Рослегпром», входит в состав правления Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и 28 декабря стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина будучи делегатом от сферы бизнеса и первым представителем модной индустрии.
Шишкин сообщил, что из технологического стартапа вырос большой международный проект. «И сегодня обозначили новый этап развития тренда Putin Team – выход в торговые центры страны. Это важный переход к новому формату присутствия в крупных городах России, в торговых центрах и галереях. Это шаг к тому, чтобы еще громче заявить о себе и рассказать историю о красоте и силе России широкой аудитории. Гражданам нашей страны действительно есть чем гордиться, есть кем гордиться! Можно говорить, что сейчас как раз то время, когда есть все ресурсы и силы, чтобы реализовывать масштабные проекты и ставить новые рекорды, двигаясь к общим победам. Каждый день самим себе доказывать, что Россия – это действительно страна возможностей», – отметил он.
Putin Team Russia – отечественный продукт, который полностью изготовлен из российских материалов с применением высоких технологий. В основе философии Putin Team Russia: патриотизм, уверенная личная позиция, здоровый образ жизни и деятельный вклад в развитие России. Стратегическая задача проекта на 2024 год – выход в самые крупные торговые центры страны с принципиально новым форматом магазинов.
Это технологичный российский бренд одежды для активного отдыха и повседневной жизни. Модельный ряд включает изделия в стиле кэжуал и аутдор: футболки и поло, толстовки, брюки и шорты, технологичная верхняя одежда, а также широкая линейка аксессуаров. Коллекции PTR сочетают в себе комфорт, особый национальный стиль и достижения современного цифрового производства, по уровню не уступающие лидерам мировой легкой промышленности, имеют маркировку «Сделано в России» – знак высоких стандартов качества продукции. Бренд активно развивается, до конца 2024 года будет открыто порядка 30 новых магазинов. Следующий шаг – выход на международный рынок, запланировано открытие магазинов в Китае, Индии, ОАЭ, странах СНГ.