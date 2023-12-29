Магазин бренда Putin Team Russia открылся в Москве

Tекст: Валентина Григоренко

Олимпийский чемпион Александр Легков на открытии магазина Putin Team поделился впечатлениями, отметив, что очень горд быть частью такого масштабного проекта и его большой команды. По его мнению, бренд делает действительно классный продукт мирового уровня с очень важным идейным посылом. Он добавил, что в следующем году проект Putin Team станет официальным экипировочным партнером 10-й юбилейной «Гонки Легкова», и это будет сильная и стильная коллаборация, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За разработку и пошив одежды отечественного бренда Putin Team Russia отвечает первая в России цифровая швейная фабрика SHISHKIN Uniforn atelier предпринимателя и дизайнера Дмитрия Шишкина. Глава предприятия является президентом ассоциации «Рослегпром», входит в состав правления Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и 28 декабря стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина будучи делегатом от сферы бизнеса и первым представителем модной индустрии.

Шишкин сообщил, что из технологического стартапа вырос большой международный проект. «И сегодня обозначили новый этап развития тренда Putin Team – выход в торговые центры страны. Это важный переход к новому формату присутствия в крупных городах России, в торговых центрах и галереях. Это шаг к тому, чтобы еще громче заявить о себе и рассказать историю о красоте и силе России широкой аудитории. Гражданам нашей страны действительно есть чем гордиться, есть кем гордиться! Можно говорить, что сейчас как раз то время, когда есть все ресурсы и силы, чтобы реализовывать масштабные проекты и ставить новые рекорды, двигаясь к общим победам. Каждый день самим себе доказывать, что Россия – это действительно страна возможностей», – отметил он.

Putin Team Russia – отечественный продукт, который полностью изготовлен из российских материалов с применением высоких технологий. В основе философии Putin Team Russia: патриотизм, уверенная личная позиция, здоровый образ жизни и деятельный вклад в развитие России. Стратегическая задача проекта на 2024 год – выход в самые крупные торговые центры страны с принципиально новым форматом магазинов.

Это технологичный российский бренд одежды для активного отдыха и повседневной жизни. Модельный ряд включает изделия в стиле кэжуал и аутдор: футболки и поло, толстовки, брюки и шорты, технологичная верхняя одежда, а также широкая линейка аксессуаров. Коллекции PTR сочетают в себе комфорт, особый национальный стиль и достижения современного цифрового производства, по уровню не уступающие лидерам мировой легкой промышленности, имеют маркировку «Сделано в России» – знак высоких стандартов качества продукции. Бренд активно развивается, до конца 2024 года будет открыто порядка 30 новых магазинов. Следующий шаг – выход на международный рынок, запланировано открытие магазинов в Китае, Индии, ОАЭ, странах СНГ.