Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.5 комментариев
В аэропорту Дамаска погибли иранские офицеры после израильского удара
В результате израильского удара по аэропорту Дамаска погибли 11 офицеров КСИР
По меньшей мере 11 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погибли в результате удара, который израильская авиация нанесла по территории международного аэропорта Дамаска в ночь на пятницу.
В результате атаки ранение получил командующий силами КСИР на востоке Сирии Ноурат Рашид, поскольку иранские военные принимали в аэропорту Дамаска высокопоставленную делегацию, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Атака произошла в четверг в 23:05 по местному времени, средства ПВО поразили большую часть ракет. Аэропорт Дамаска возобновил работу всего два дня назад, отмечает агентство.
ТАСС напоминает, что 25 декабря в результате атаки израильской авиации погиб генерал КСИР Рази Мусави, который координировал действия шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской правительственной армии. По его дому, расположенному в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге Дамаска, было выпущено три ракеты.
Ранее сенатор-республиканец Конгресса США Линдси Грэм предложил нанести удар по объектам в Иране и стереть их с лица земли из-за якобы поддержки Тегераном йеменских хуситов.