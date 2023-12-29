Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.5 комментариев
В Пензе за взятки осудили бывшего регионального министра спорта
В Пензе за взятки осудили бывшего регионального министра спорта Кабельского
Вынесен приговор бывшему министру спорта и физкультуры Пензенской области Григорию Кабельскому по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сообщили в региональной прокуратуре.
Ленинский райсуд Пензы признал Кабельского виновным, его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 млн рублей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Также бывший чиновник лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на шесть лет. Пока приговор не вступил в законную силу.
Суд установил, что с апреля 2020 по октябрь 2021 года Кабельский получал взятки от бизнесменов, которые проводили в Пензе спортивные турниры и продавали видеотрансляции. За взятки чиновник организовывал предоставление спортивной инфраструктуры для таких мероприятий, в том числе в ночное время. Общая сумма взяток – более 1,2 млн рублей.
Кабельского задержали в октябре 2021 года при передаче ему взятки в 120 тыс. рублей. Также в ходе следствия был наложен арест на его имущество, включая автомобиль, жилые помещения, земельный участок, ценные бумаги и денежные средства общей стоимостью более 14 млн рублей.