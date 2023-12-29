ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка

Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Клещеевки и Андреевки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла там до 230 человек, три танка, две бронемашины, при контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две САУ «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» поразили живую силу украинских военных в районе Новомихайловки в ДНР. Там ВСУ потеряли до 115 человек, при контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М198 и британская гаубица FH-70, а также САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад у Ивановки и Синькови в Харьковской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 55 человек и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки украинских штурмовиков 24-й, 63-й механизированных бригад и 5-й бригады нацгвардии у Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР).

ВСУ потеряли до 210 человек, танк, четыре БМП, при контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении поражены живая сила и техника ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 80 человек, танк, три бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 60 человек и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ Paladin, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные артиллерийские войска ВС России поразили склад топлива военной техники ВСУ, живую силу и технику украинских военных в 138 районах. Истребители ВКС России у Краматорска сбили Су-25 ВВС Украины.