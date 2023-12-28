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    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии
    Эксперт: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова
    За освобождение Марьинки на передовой наградили 45 военных
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    В Петербурге лишили гражданства России девятерых человек
    УВЗ выполнил ГОЗ по танкам Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
    ЦБ отменил россиянам комиссию на переводы денег самим себе
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 12:55

    Размер маткапитала в 2023 году достиг 586,9 тыс. рублей на первого ребенка

    Размер маткапитала в 2023 году достиг 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго

    Материнский капитал – одна из важнейших мер поддержки в рамках нацпроекта «Демография». С 1 февраля 2023 года был он проиндексирован на 11,9 %. Размер маткапитала составляет 586,9 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тысяч – на второго.

    Сертификат поступает в электронном формате на Госуслуги матери после регистрации ребенка в ЗАГСе.

    С 2023 года материнский капитал можно использовать для оформления ежемесячных выплат на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения ребенка.

    Упрощено использование маткапитала на образование детей, поскольку родителям больше не нужно предоставлять договор об оказании платных услуг в СФР – сведения поступают из образовательных организаций.

    За 11 месяцев 2023 года Соцфонд России выдал 848,8 тыс. сертификатов на маткапитал, в том числе 460 тыс. на первого ребенка. За этот период также поступило 1,9 млн заявлений за распоряжением материнским капиталом.

    Еще одной мерой поддержки в рамках нацпроекта является ипотека по льготной ставке до 6%. В 2023 году 392 тыс. семей улучшили жилищные условия благодаря этой программе.

    В программе могут принять участие также родители усыновленных детей на тех же условиях, что и кровные родители.

    Максимальные размеры кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляют 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 20%. Ипотеку можно оформить до 1 июля 2024 года.

    27 декабря 2023, 17:19
    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Анастасия Ивлеева предварительно должна налоговой около 137 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год. Изначально общая сумма необлагаемых доходов превышала 150 млн рублей, но блогер оплатила 13 млн, передает Ura.ru.

    ФНС проверяет незадекларированную выручку от продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы.

    Сообщалось, что Ивлееву начала проверять Федеральная налоговая служба (ФНС) после вечеринки в московском клубе «Мутабор».

    В декабре в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Ксения Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Ивлеева заявляла о передаче вырученных средств в благотворительные организации. Она также просила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    Коментарии (88)
    27 декабря 2023, 14:06
    Вассерман прокомментировал мольбу Ивлеевой о прощении

    Вассерман – об извинениях Ивлеевой: Наш народ склонен прощать обычную глупость

    Вассерман прокомментировал мольбу Ивлеевой о прощении
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России живет отходчивый народ, склонный прощать звездам глупости, если не было никакого злого умысла, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя мольбу блогера Анастасии Ивлеевой дать ей второй шанс после «голой» вечеринки. При этом он усомнился, что это последняя подобная ошибка девушки.

    Блогер и актриса Анастасия Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку в московском клубе, записала видео, в котором попросила прощение и второй шанс у народа России. Также она отметила, что «прилюдную казнь никто не отменял», подчеркнув, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам».

    «Народ у нас отходчивый и, убедившись, что незачем объяснять злым умыслом то, что вполне объяснимо обычной глупостью, чаще всего склонен эту глупость простить. Но вряд ли она сможет не совершать в дальнейшем другие глупости такого рода», – говорит Вассерман.

    По его мнению, главная глупость заключается не в том, что на этой «голой» вечеринке собралась толпа демонстрировать друг другу свои «многочисленные телесные недостатки и немногочисленные телесные достоинства», ведь «за закрытыми дверями каждый вправе вытворять любую глупость», а в том, что присутствующие решили «похвастаться публично». Это указывает на тотальное непонимание артистов ни народа, на котором они зарабатывает, ни эпохи, в которой живут. «Раз они это не понимают, то, скорее всего, будут и впредь время от времени вытворять что-нибудь такое, что ни матом сказать, ни на заборе написать», – считает депутат.

    Он рассказывает, что в одном из десятилетий наполеоновской эпохи главный разработчик гражданского кодекса, известный под названием «наполеоновский», Антуан Буле де ла Мерт однажды сказал об одном из деяний Наполеона Бонапарта «это хуже чем преступление – это ошибка». «Ошибки, совершаемые по глупости, зачастую еще хуже преступлений, совершаемых по злому умыслу. А поскольку преступник хоть как-то пытается предугадать возможные последствия своих действий, и хотя далеко не всегда угадывает правильно, но пытается, то дураки даже и не пытаются подумать о том, что их действия публикуют», – заключил Вассерман.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми». Мероприятие посетили многие российские звезды. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей. При этом блогер сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.

    Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже попросила прощения за свой внешний вид, отметив, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Коментарии (72)
    27 декабря 2023, 20:55
    Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа
    Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа
    @ Ministry of Culture Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете спецназа в Гудермесе.

    В своем Telegram-канале он назвал вечеринку «сатанинской», а также предложил всем, «на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям».

    По его словам, нет ничего постыдного в том, чтобы помочь в организации тренировок университета спецназа, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте. Кадыров отметил, что это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются российские патриоты, во-вторых, еще больше вдохновит последних, и, в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период.

    Кадыров написал, что организацией этой программы может заняться министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста, позже он принес извинения за участие в вечеринке.

    Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой. Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    ФНС начала проверку в отношении блогера, выяснилось, что Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    27 декабря 2023, 15:14
    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани житель Ростовской области

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор жителю Ростовской области, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

    Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

    В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.

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    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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    27 декабря 2023, 14:46
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

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    28 декабря 2023, 11:05
    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова

    Директор МХАТа Кехман: Киркоров больше не будет выступать в театре

    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова
    @ Денис Гришкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    В МХАТе им. Горького в ближайшее время пройдет корпоратив, на который приглашали в качестве хедлайнера певца Филиппа Киркорова, однако поступил сигнал от «пацанов» о том, что артиста «отшили, как чушпана», рассказал гендиректор театра Владимир Кехман.

    Кехман сообщил, что получил сообщение «от пацанов», передает «Московский комсомолец».

    «Киркоров у нас поступил не по-пацански и поэтому мы его отшиваем, как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами. И чтобы за руку с ним больше не здоровались», – сказал глава театра.

    По словам Кехмана, в день спектакля ему позвонили из одной компании и поставили перед фактом, что на корпоративе будет выступать Киркоров. Более того, сам директор МХАТа когда-то общался с блогером Анастасией Ивлеевой и задумывал привлечь ее в качестве артистки.

    Тем не менее после скандальной вечеринки Кехман изменил мнение, отметив, что категорически против выступлений Киркорова и «других персонажей», которые присутствовали на мероприятии, в стенах МХАТа.

    Напомним, Киркоров, который попал на видео во время «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Сообщалось, что его официальный сайт оказался заблокирован.

    Позднее стало известно, что Киркорова убрали с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все».

    Коментарии (31)
    27 декабря 2023, 13:38
    Украинский командующий пожаловался на ситуацию на восточном фронте

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский вновь заявил о сложной ситуации на восточном фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне конфликта, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

    По его словам, ситуация на востоке остается сложной, ВСУ испытывают трудности на Северском, Краснолиманском, Купянском и Артемовском направлениях, передает ТАСС.

    Ранее Сырский заявил, что ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 10:33
    В Петербурге лишили гражданства России девятерых человек

    МВД: В Петербурге лишили паспортов России первых девятерых человек по новому закону о гражданстве

    В Петербурге лишили гражданства России девятерых человек
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция в Санкт-Петербурге провела первые процедуры лишения приобретенного ранее гражданства России после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года. Паспорта изъяты у девяти уроженцев стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    В пресс-службе сообщили, что полицейские провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девятерых уроженцев ближнего зарубежья за совершенные ими преступления, передает ТАСС.

    Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства преступников осуждены за незаконный оборот наркотиков. Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области, осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства России, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Коментарии (11)
    27 декабря 2023, 14:48
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили живую силу и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.

    Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.

    Коментарии (13)
    27 декабря 2023, 20:41
    Тимошенко предложила Зеленскому придумать план для спасения Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения, считает лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    В своем видеообращении, опубликованном в соцсети, Тимошенко признала, что Украина оказалась в трудной ситуации. Политик указала на сокращение поставок оружия, которого хватает лишь на то, чтобы не проиграть, передает РИА «Новости».

    «Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», – сказала Тимошенко.

    Ранее Тимошенко и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

    Коментарии (36)
    27 декабря 2023, 16:31
    Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек

    Министр финансов Украины Марченко заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек

    Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр финансов Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом будет проводиться бюджетное финансирование мобилизации 500 тыс. человек для вооруженных сил Украины, которую анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

    «Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит», – приводит ТАСС слова Марченко.

    Министр также добавил, что не вполне готов работать в формате «обеспечить любой ценой», потому что у него «много вопросов по поводу цены этого обеспечения».

    По словам Марченко, мобилизация полумиллиона человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов, и дополнительных возможностей для их урезания нет. При этом министр выразил надежду на обещанную помощь США и ЕС.

    При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию 500 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что в украинских консульствах в ЕС возникли очереди из-за новостей об изменениях правил мобилизации.

    Коментарии (18)
    28 декабря 2023, 08:00
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    @ Federico Gambarini/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае переговоров с США по соглашению о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) Россия не может игнорировать потенциал американских союзников по НАТО – Франции и Великобритании, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что Франция и Великобритания «должны участвовать» в будущем соглашении, которое должно заменить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году, передает РИА «Новости».

    Как заявил Ульянов, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным.

    При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (15)
    27 декабря 2023, 17:03
    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    Financial Times: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада, сообщило издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

    По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что сокращение государственных расходов и стремительно растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу.

    Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за сокращения помощи от Вашингтона, 61 млрд долларов будет сложно найти.

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    28 декабря 2023, 06:23
    В Конгрессе США предложили оставить пресс-секретаря Байдена без денег

    Конгрессвумен США Тенни призвала уменьшить зарплату пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер до 1 доллара в год

    В Конгрессе США предложили оставить пресс-секретаря Байдена без денег
    @ Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер весь год лгала американцам, ее зарплату следует снизить до 1 доллара в год, заявила член Палаты представителей Конгресса США Клаудия Тенни.

    Тенни в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) также обвинила Жан-Пьер в уклонении от «справедливых вопросов», а также в нарушении «закона Хэтча».

    Напомним, СМИ сообщали, что Жан-Пьер нарушила так называемый закон Хэтча, запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов при исполнении обязанностей.

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