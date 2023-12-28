Размер маткапитала в 2023 году достиг 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго

Сертификат поступает в электронном формате на Госуслуги матери после регистрации ребенка в ЗАГСе.

С 2023 года материнский капитал можно использовать для оформления ежемесячных выплат на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Упрощено использование маткапитала на образование детей, поскольку родителям больше не нужно предоставлять договор об оказании платных услуг в СФР – сведения поступают из образовательных организаций.

За 11 месяцев 2023 года Соцфонд России выдал 848,8 тыс. сертификатов на маткапитал, в том числе 460 тыс. на первого ребенка. За этот период также поступило 1,9 млн заявлений за распоряжением материнским капиталом.

Еще одной мерой поддержки в рамках нацпроекта является ипотека по льготной ставке до 6%. В 2023 году 392 тыс. семей улучшили жилищные условия благодаря этой программе.

В программе могут принять участие также родители усыновленных детей на тех же условиях, что и кровные родители.

Максимальные размеры кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляют 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 20%. Ипотеку можно оформить до 1 июля 2024 года.