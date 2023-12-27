Политолог: Волонтеры – это передовой отряд гражданского общества

Эксперт Гагарин: Волонтеры стали двигателями общественного развития

Tекст: Андрей Резчиков

«Волонтеры – это новая элита нашего общества, это люди, которые являются двигателями общественного развития. В последние годы они проявляют себя одними из самых сильных и ответственных представителей гражданского общества», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Сейчас, когда вся страна успешно отстаивает свой суверенитет, волонтеры – та передовая часть молодежи, которая объединяет всех неравнодушных людей. Они являются для нас примером нравственного выбора, ориентиром для объединения большинства российских граждан, которые поддерживают президента, – продолжил эксперт. – Волонтерское движение имеет хорошие перспективы для развития, оно втягивает много неравнодушных людей, которые активно участвуют в оказании помощи прежде всего участникам СВО и их семьям».



По словам собеседника, волонтеры и добровольцы – это те люди, «которые сейчас могут сказать свое слово в поддержку президента и в целом реализуемого им курса». «Благодаря своим гражданским навыкам волонтеры реализуют свое неравнодушное отношение ко всему происходящему. Они вовлечены в те процессы и события, которые требуют гражданского человеческого участия», – подчеркнул спикер.

По мнению Гагарина, форматы участия волонтерских организаций в проведении выборов президента в будущем получат свое развитие. «Получив подобный опыт, волонтеры могут включаться в решение актуальных проблем, которые имеют социальное и общественно-гражданское звучание. Их быстрое включение в эти процессы – это то, что требует общество и сама жизнь. Без волонтерства, добровольчества невозможно решить насущные вопросы, с которыми к президенту обращались во время «Итогов года», – добавил политолог.

Эксперт назвал волонтеров помощниками президента, чей курс «созвучен настроению в душах и сердцах волонтеров». «Волонтеры представляют передовой отряд гражданского общества, они уверенно решают возникающие вопросы, те проблемы, которые рождены новыми событиями и повесткой. У волонтеров всегда найдется точка приложения своих сил», – считает эксперт.

Ранее в среду врач московской больницы № 52, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко сообщила, что волонтеры-медики активно участвуют в сборе подписей в поддержку самовыдвижения президента на предстоящих в марте выборах главы государства.

«Вы и ваши коллеги принимаете активное участие и в работе штаба, и в сборе подписей, огромное человеческое спасибо, потому что это очень важно», – подчеркнула Лысенко на встрече с волонтерами.

Как сообщает ТАСС, Лысенко назвала огромной честью участвовать в подобной деятельности, так как это поможет повлиять на будущее России.

«Нам выпала честь, выпала сложность, удача – возможность участия в чем-то великом, и, конечно, к этому невозможно равнодушно относиться, потому что будущее нашей Родины, детей, профессии и всего, что с нами будет происходить, решается сейчас», – подчеркнула Лысенко.