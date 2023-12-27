Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей

Путин встретился с Миллером в Петербурге

Tекст: Антон Антонов

Миллер отметил, что первая половина декабря в России выдалась холодной, Газпром в полной мере удовлетворил все потребности в газе. Как сообщил Миллер, Россия «прошла первый зимний пик», во многих регионах наблюдались «аномально холодные температуры». Также он рассказал, что в 2024 году Газпром выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Миллер заверил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена, передает РИА «Новости».

Глава Газпрома указал, что морозы пришли и в Узбекистан, который попросил увеличить поставки газа в объеме, превышающем «в два раза суточные обязательства по подписанному контракту». Сейчас в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия – Центр» идет «максимально технически возможный объем газа». Газпром полностью выполняет заявки на поставки, передает ТАСС.

Кроме того, сообщил Миллер, в 2023 году «поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году», сейчас поставки происходят с превышением обязательств, «23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай». В 2025 году ожидается выход на «контрактные обязательства», поставки составят 38 млрд кубометров.

Путин, выслушав доклад Миллера, поздравил главу Газпрома с «результатами работы».

Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».