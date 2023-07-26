Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей

Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.9 комментариев
Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.9 комментариев
Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.2 комментария
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?4 комментария
Школьная одежда не должна делать из маленького мальчика взрослого не выросшего дядю, сказал газете ВЗГЛЯД стилист и телеведущий Владислав Лисовец, комментируя планы Роскачества представить новый стандарт школьной формы.
В июле 2005 года в интернете появилось новое СМИ – Деловая газета ВЗГЛЯД.
Международный олимпийский комитет (МОК) стал структурой, в которой процветает «монополия избранных наций», заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии по всем пунктам обвинения, сообщает телеканал Sky News.
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 1 ноября предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки.
В Молдавии русофобия не находит отклика среди людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Кишинева сократить численность российской дипмиссии.
Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.
Новый многофункциональный цифровой комплекс для мониторинга обстановки и обеспечения городской безопасности разработали специалисты Росатома.
Авиастроительная корпорация «Иркут» получила название «Яковлев», сообщили в компании.
Экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%, сообщили СМИ.
Российское генконсульство в Алма-Ате ожидает, что сотрудник F.A.C.C.T. российский гражданин Никита Кислицин вернется в ближайшее время на родину.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в своей записке писал, что США активно саботировали российскую авиапромышленность в 1990-е годы, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Россия и Эфиопия готовы к заключению целого ряда двусторонних документов, в том числе в сфере использования атомной энергии, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.
Мятежники в Нигере отказались освобождать президента страны, армия выдвинула им ультиматум, сообщает агентство France Pres со ссылкой на источник.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед начали переговоры в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне.
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Политолог Минченко: Россия является сторонником африканских стран в их борьбе против западного неоколониализма
«Сегодня все страны Африканского региона внимательно наблюдают за противостоянием России и Запада, а также поведением других государств, которые открыто не вступают в этот конфликт, но находятся где-то рядом», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Африканцы надеются извлечь из этого массу выгод для себя. Тем более что есть очень серьезная инерция, которой в том числе оперирует Владимир Путин, – это советское наследие и Россия как приемник СССР. Наша страна позиционирует себя как их сторонника в борьбе против неоколониализма», – отметил собеседник.
«И в этом смысле Африканскому региону Россия, с одной стороны, интересна как идеологический лидер нового многополярного мира и адвокат стран Африки в международных организациях. С другой – как гуманитарный и экономический партнер. Ключевым моментом здесь является зерновая сделка», – добавил он.
«Наши оппоненты говорят, что выход из нее – это удар по странам Африки. Владимир Путин уделил этому аспекту достаточно большое внимание в своей статье и отметил, что никаких выгод странам Африки она не несла. В то же время он подчеркнул, что Россия готова помогать региону продовольствием, удобрениями, причем как на возмездной, так и на безвозмездной основе», – рассуждает эксперт.
«Что касается российско-африканских отношений, желание сотрудничать есть у всех сторон. Поэтому на предстоящем саммите и экономическом форуме «Россия – Африка» я ожидаю больше конкретных предложений, соглашений и коопераций. Уровень представительства там ожидается достаточно высокий», – отметил Минченко.
«С российской стороны будут руководители исполнительной и законодательной ветвей власти. Планируется участие и руководителей африканских государств. Поэтому у всех будет возможность для содержательного и практического диалога», – заключил политолог.
27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка». В работе саммита будет участвовать президент Владимир Путин. В Кремле подчеркивали, что это очень важное и представительное событие.
В преддверии этого события президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней глава Российского государства решил поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений.
Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин акцентировал внимание на строительстве крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.
Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше». Путин подчеркнул, что Россия хоть и отказалась от продления зерновой сделки, но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай».
В той же статье Путин отметил, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин добавил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».
Путин указал на рекордный урожай в России и ее способность заместить украинское зерно
В опубликованной на сайте Кремля статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» Путин напомнил, что в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений».
Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин указал на строительство крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.
Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше».
Он подчеркнул, что Москва осознает, насколько важна для Африки тема снабжения продовольствием. Россия всегда уделяла этому вопросу большое внимание «как на договорной основе, так и безвозмездно». В 2022 году Россия поставила Африке 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 млн тонн, причем поставки пришлось осуществлять в условиях санкций.
Путин пояснил, что Россия изначально поддержала «зерновую сделку», так как та должна была помочь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки, но в итоге сделку использовали только для обогащения бизнеса Европы и США по перепродаже зерна с Украины. Путин сообщил, что почти за год с Украины в рамках «сделки» вывезли 32,8 млн тонн грузов, но 70% из них получили ЕС и страны с уровнем доходов как минимум выше среднего, а Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан – менее 3% от общего объема.
Были нарушены условия «сделки» по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений, помехи создаются даже для безвозмездной передачи минеральных удобрений беднейшим странам. В Европе заблокировано 262 тыс. тонн продукции, вывезти удалось только 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. в Кению, заявил Путин.
В результате Россия отказалась от продления «сделки», но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», сообщил президент. Он обещал, что «Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только». Также Россия собирается «оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств».
Напомним, Россия выдвинула условия возвращения в «зерновую сделку». Тем временем Украина пытается убедить другие страны, что обеспечение «зерновой сделки» якобы возможно и без участия Москвы. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.
Помощник президента Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен
«По «Двадцатке» [формат] пока не ясен, приглашение мы получили», – цитирует Ушакова ТАСС. При этом он утвердительно ответил на вопрос, не исключается ли визит российского лидера в Индию.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос об очном участии президента Путина в саммите G20 в Индии еще не решен.
«Безработица – мы тоже с вами хорошо это знаем – тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, это хороший в целом результат, он превосходит ожидания и предварительные расчеты.
В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин докладывал главе государства Владимиру Путину, что безработица находится на исторически низком уровне около 3%.
Говоря о прошедшей встрече лидеров, Песков уточнил, что перечень основных тем для обсуждения очертили сами главы государств на первой встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, «прозвучала и тема группы «Вагнер», … тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран».
Песков также уточнил, что конкретных договоренностей по итогам встречи президентов России и Белоруссии не было, поскольку встреча проводилась для сверки часов и обмена мнениями, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск «начали напрягать «вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву.
Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая, передает ТАСС.
Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля – специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с правительством сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.
Путин подчеркивал, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять.
Путин выразил уверенность в создании более справедливого многополярного миропорядка
В статье, опубликованной на сайте Кремля, Путин указал, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин отметил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».
Путин выразил уверенность, что «новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным». По его словам, Африка, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка будут играть в нем достойные роли. Он уверен, что эти регионы смогут «окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма».
Россия видит, что мир далек от стабильности, причем Африка остро «чувствует бремя глобальных проблем». Путин надеется, что Россия и страны Африки смогут «формировать недискриминационную повестку дня сотрудничества».
Напомним, в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений». По итогам предстоящего саммита стороны намерены принять комплексную декларацию и ряд совместных заявлений, сообщил президент.
«Сегодня Африка все увереннее заявляет о себе в качестве одного из полюсов многополярного мира», – подчеркнул российский лидер в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Он указал, что в Африке набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях.
Путин также отметил, что Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Президент подчеркнул, что в последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. «Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», – говорится в послании президента.
Напомним, статья Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, была опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту. В статье Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма.
Путин указал на необходимость расследовать преступления неонацистов и карателей против жителей новых регионов России
Путин поблагодарил бывших и действующих сотрудников следственных органов за службу и поздравил их с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что для их работы требуются «профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки».
Как заявил Путин, сотрудник следственных органов всегда должен «действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», сообщается на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что так сейчас и действуют следственные органы в новых регионах России, помогая интеграции Новороссии и Донбасса в «единое правовое пространство» страны. Путин выразил уверенность, что сотрудники следственных органов осознают «всю важность» стоящих перед ними задач.
«Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе. Желаю вам здоровья и успеха. Счастья вашим родным и близким», – сказал он.
Напомним, СК ведет расследования преступлений, совершенных вооруженными силами Украины против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По ряду дел уже вынесены приговоры.
Песков уточнил, что в ночь на 24 июля статья Путина была опубликована в крупнейших СМИ 25 африканских государств. При этом представитель Кремля не исключил, что позже статья будет опубликована и в других странах.
Говоря о запланированном на 27-28 июля саммите Россия – Африка, Песков подчеркнул, что будет очень важное и представительное событие, передает ТАСС.
В статье, которая, как отметил Песков, широко разошлась по Африканскому континенту, Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма. Кроме того, российский президент указал на особое значение партнерства Москвы и Африки в рамках формирования нового многополярного миропорядка.
Прогулка на Валаам стала продолжением двухдневного общения Путина и Лукашенко, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне, передает ТАСС.
В этот раз президенты России и Белоруссии начали поездку на Валаам с посещения Спасо-Преображенского собора, являющегося частью архитектурного комплекса монастыря.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте.
Путин: Рост ВВП России в 2023 году может полностью перекрыть прошлогоднее снижение
Глава государства отметил, что если за весь 2022 год ВВП России сократился на 2,1%, то за январь–май 2023 года он вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: до 5,4% по итогам мая. Он допустил, что по итогам 2023 года ВВП прибавит более 2% и, таким образом, полностью отыграет прошлогоднее снижение, передает ТАСС.
Напомним, в середине июня президент Путин в своем выступлении на ПМЭФ говорил, что по итогам года рост ВВП России ожидается на уровне 1,5-2%.
Президент Путин: Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность
Президент отметил, что одним из основных рисков для социально-экономического развития страны, несмотря на ряд позитивных показателей в экономике, является рост инфляции, передает ТАСС.
«Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения.
По его словам, ведущая роль здесь отводится правительству, которое должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, «расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее».
В прошлую пятницу ЦБ отметил, что наблюдающиеся темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Регулятор отметил усиление устойчивого инфляционного давления в экономике и рост инфляционных ожиданий.
«Позитивная экономическая динамика – это залог устойчивости государственных финансов. Во втором квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил – если это не так, то (глава Минфина) Антон Германович (Силуанов) меня поправит, – 510 млрд рублей, а в целом за январь–июнь – 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год. Напомню, что изначально при составлении бюджета прогнозировался дефицит в 2% ВВП», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.