В Херсонской области стартовала акция «Дед Мороз в каждый дом»

Депутаты «Единой России» и волонтеры поздравили многодетные семьи Херсонской области с наступающим Новым годом

Tекст: Олег Исайченко

«Следующий год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. К поддержке материнства и детства в нашей стране особое внимание – активно развивается семейная инфраструктура, расширяются возможности использования материнского капитала, поддержки разных категорий семей», – сказал Игорь Кастюкевич, сенатор от региона, секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Для того, чтобы порадовать многодетные семьи Херсонской области, мы и запускаем такую добрую праздничную акцию. Планируем охватить также многодетные семьи, в которых воспитываются приемные и опекаемые дети», – пояснил он.

Отмечается, что многодетные семьи решено поздравлять на дому, поскольку у них не всегда есть возможность выехать полным составом. Так, у супругов из Генического района четверо дочерей. «Они с удовольствием ходят в школу, практически не ссорятся. Мы живем дружно», – рассказала мать Олеся.

В селе Зеленое Новотроицкого района волонтеры «Единой России» навестили подшефную семью. Ее взяли под опеку, когда она оказалась в трудной жизненной ситуации.

«Здесь два мальчика двух и четырех лет, а также девочка 12 лет. Их отцу в следствие болезни ампутировали ногу, а мать пока безработная. Но дети загадали желания, и они должны сбыться», – уточняет депутат региональной областной думы Владимир Косов.

В Скадовском районе уже успели поздравить с наступающим праздником три многодетные семьи, в одной из которых подрастают девять детей в возрасте от одного года до 16 лет. Там участники гуманитарной миссии организовали костюмированное представление с аниматорами. Еще одну семью поздравили в самом Скадовске. Уточняется, что акция «Дед Мороз в каждый дом» продлится до конца января.