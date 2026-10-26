Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании со сформированными глобальными медиа нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.0 комментариев
Москвичей предупредили об агрессивности кабанов в ноябре
Москвичам рекомендовали не приближаться к кабанам из-за брачного сезона
В ноябре у кабанов в столичном регионе начинается брачный период, во время которого самцы ведут себя непредсказуемо, предупредил столичный департамент природопользования.
Жителям Москвы при встрече с животными рекомендуется сохранять спокойствие, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
В ведомстве пояснили, что в период гона самцы кабанов теряют осторожность и становятся агрессивными. Специалисты советуют не приближаться к животным и не пытаться их накормить. Если встреча произошла, необходимо медленно отступать назад, не поворачиваясь к зверю спиной.
Кроме того, во время прогулок рекомендуется передвигаться по оборудованным тропам, избегать шума, а собак держать на поводке и в наморднике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Японии начали активно приобретать механические пугала из-за рекордного числа нападений диких животных на людей.
Также осенью прошлого года начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил о начале брачного гона кабанов и связанной с этим агрессии зверей.