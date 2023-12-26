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Захарова заявила о реабилитации Лондоном карателей в ходе конфликта в Северной Ирландии
Захарова о принятом в Британии законе о конфликте в Северной Ирландии: Лондон будет реабилитировать карателей
Британия приняла Билль о Северной Ирландии (наследие и примирение), согласно которому из-под судебного преследования выводятся британские военные и полицейские, открывшие огонь по мирному населению в ходе конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что жертвами конфликта в Северной Ирландии стали тысячи человек, а сами столкновения были отмечены «беспрецедентной жестокостью со стороны британских вооруженных подразделений».
«В Лондоне решили, что прошло достаточно времени, и сейчас, когда внимание мирового сообщества сосредоточено на России и Ближнем Востоке, у них появилась отличная возможность отмазать своих военных преступников. И приняли под Рождество закон – Билль о проблемах в Северной Ирландии (наследие и примирение)», – написала Захарова в Telegram.
При этом цель закона, по ее словам, – не примирение и урегулирование.
Дипломат объяснила, что этим биллем британские парламентарии выводят из-под судебного преследования собственных военных и полицейских, открывавших огонь по мирному населению в ходе конфликта.
Эти вопросы в дальнейшем будет рассматривать не суд, а некая «Независимая комиссия по примирению и установлению фактов».» Без юридических последствий, без сроков, без арестов», – указала Захарова.
Она подчеркнула, что таким образом Лондон будет реабилитировать своих карателей. Дипломат пояснила, что Республика Ирландия подает в ЕСПЧ на Британию, так как в Ирландии проживают родственники многих погибших от рук британских военных в годы конфликта.
«Правительство в Дублине возмущено решением Лондона. Погибшие не будут отмщены, а их убийцы останутся на свободе просто для того, чтобы не привлекать лишнего внимания к делам не такого уж и далекого прошлого», – заключила Захарова.