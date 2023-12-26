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    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 12:10

    Депутат Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

    Подмосковный депутат Надеждин подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента

    Tекст: Александра Юдина

    Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в Центризбирком России для участия в выборах главы государства в следующем году в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива».

    Отмечается, что он лично прибыл в здание ЦИК на Большом Черкасском переулке, чтобы представить необходимый пакет документов, передает ТАСС.

    Член ЦИК РФ Евгений Шевченко поприветствовал Надеждина и принял документы на выдвижение кандидатом в президенты.

    Тремя днями ранее «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты России.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

    24 декабря 2023, 15:52
    Съезд «Новых людей» выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента
    Съезд «Новых людей» выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Предвыборный съезд фракции «Новые люди» выдвинул вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборы президента России.

    Как сообщает РИА «Новости», до этого пресс-служба фракции сообщала о возможности выдвижения троих кандидатов: лидера партии Алексея Нечаева, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой.

    Ранее стало известно, что «Новые люди» и Партия роста приняли решение об объединении. Также они объявили, что выдвинут единого кандидата на предстоящих в марте будущего года президентских выборах.

    Коментарии (50)
    25 декабря 2023, 11:41
    Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России
    Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Председатель либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК России, чтобы принять участие в выборах президента России в 2024 году.

    Слуцкого выдвинул в качестве кандидата на выборы от ЛДПР 19 декабря 35-й предвыборный съезд партии, передает ТАСС.

    Ранее глава Партии Соцзащиты Михайлов подал документы в ЦИК для участия в выборах-2024.

    Коментарии (26)
    24 декабря 2023, 19:04
    Эксперт: Даванков в предвыборной кампании сделает ставку на молодежь

    Политконсультант Алена Август ожидает от Даванкова активной работы с молодыми предпринимателями

    Эксперт: Даванков в предвыборной кампании сделает ставку на молодежь
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Новые люди» в рамках предвыборной гонки будут делать упор на молодых предпринимателей, а также на вопросы экономики и науки, сказала газете ВЗГЛЯД политконсультант Алена Август. Ранее предвыборный съезд партии «Новые люди» выдвинул вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборы президента России.

    «Партия «Новые люди» еще довольно молодая. И свою популярность она, по сути, обрела в 2021 году на выборах в Госдуму. Тогда же в нижнюю палату парламента по спискам прошел и Владислав Даванков. Но сейчас он не просто депутат, а один из вице-спикеров. Также он принимал участие в выборах мэра Москвы, что немаловажно в контексте его опыта», – сказала политконсультант Алена Август.

    «Мы видим, как ломается представление некоторых людей о том, что на выборах президента у нас будет пул возрастных кандидатов. Владиславу Даванкову еще нет и 40 лет. Я думаю, партия «Новые люди» и Даванков в частности сделают упор на молодежь. И судя по всему, в рамках предвыборной кампании ставка будет сделана именно на молодых предпринимателей. Также много внимания будет уделяться экономике и науке», – считает собеседница.

    По ее словам, съезды парламентских партий, в том числе «Новых людей», показали патриотичность системных политических сил. «Сейчас нет таких ситуаций, когда политики спорят по основополагающим для России вопросам. Вообще, как показывает история, когда в стране наступают непростые времена, мы становимся единым целым. И «Новые люди» это лишний раз поддержали – есть страна, и девиз «своих не бросаем» по-прежнему актуален», – уверена эксперт.

    «Важно и то, что несмотря на спецоперацию, мы сохраняем все выборные процедуры. Любое изменение таких базовых принципов говорило бы о том, что попытки внешнего давления как-то повлияли на нашу жизнь. Но нет, это не так, Россию сломить не удалось. И я бы очень хотела увидеть хотя бы одну европейскую страну, где уровень безработицы колеблется в районе 3%», – сыронизировала спикер.

    «В целом по итогам съездов парламентских партий можно с уверенностью сказать – во время голосования мы увидим конкурентную борьбу. Здоровая конкуренция и прозрачность всех этапов процесса крайне важны, поскольку выборы – это не только состязание за победу, но и возможность поднять важные социальные темы, организовать дискуссию. Для многих людей – это время, когда есть возможность глубже погрузиться в дела государства», – заключила Август.

    Напомним, предвыборный съезд партии «Новые люди» выдвинул вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента России. При этом ранее пресс-служба партии сообщала о возможности выдвижения троих кандидатов: лидера партии Алексея Нечаева, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой.

    Помимо этого «Новые люди» и Партия роста приняли решение об объединении. По словам Алексея Нечаева, вместе партии провели успешные региональные кампании. Лидер Партии роста Борис Титов заявил, что обе команды давно объединились, но сегодня они «объединяются и партиями»

    В свою очередь предвыборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

    При этом съезд партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента России в следующем году. Отмечается, что решение было принято единогласно, всего проголосовали 192 делегата.

    Также съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

    Между тем Центризбирком России уже зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году группу избирателей.

    Коментарии (11)
    23 декабря 2023, 15:31
    Депутат Харитонов выдвинут кандидатом на выборы президента от КПРФ
    Депутат Харитонов выдвинут кандидатом на выборы президента от КПРФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предвыборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

    Решение о выдвижении Харитонова приняли в ходе тайного голосования, в бюллетени значился лишь этот кандидат, передает ТАСС.

    Всего голосовали 188 делегатов. До этого выдвижение Харитонова поддержал пленум ЦК КПРФ.

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что команда КПРФ единогласно поддерживает депутата Харитонова в качестве кандидата на выборы президента.

    До этого в субботу в «Яблоко» заявляли, что Григорий Явлинский, вероятно, не станет участвовать в выборах президента России в 2024 году.

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    23 декабря 2023, 14:07
    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента

    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента
    @ Кирилл Зыков/ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента России в следующем году.

    Отмечается, что решение было принято единогласно, всего проголосовали 192 делегата, передает ТАСС.

    Известно, что такое решение справороссы приняли еще на предыдущем съезде в мае, теперь зафиксировав его официально.

    Путин в свою очередь направил приветствие делегатам и гостям XIII съезда партии и выразил им признательность за поддержку.

    В субботу в Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия - За Правду». Председателем съезда делегатами избран Сергей Миронов, секретарем – замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

    В субботу по всей стране стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Как сообщили в штабе кандидата, сбор продолжится до конца января. Как самовыдвиженцу главе государства нужно собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в одном субъекте.

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    23 декабря 2023, 17:40
    «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат Борис Надеждин из Московской области выдвинут кандидатом на выборы президента страны от партии «Гражданская инициатива», так решил VII съезд политической силы.

    Проводилось тайное голосование, по его итогам единогласно решено выдвинуть Надеждина кандидатом, передает ТАСС.

    В бюллетене был всего один кандидат – Надеждин. Всего проголосовали 60 человек.

    До этого Надеждин сообщал о планах выдвинуться на высший государственный пост.

    Ранее предвыборный съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

    До этого съезд партии «Справедливая Россия – За правду» поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента.

    Коментарии (5)
    23 декабря 2023, 13:40
    В Центризбиркоме назвали число претендентов на выдвижение в президенты

    Глава Центризбиркома Памфилова: Число претендентов на выдвижение в президенты уже составило 29 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек, передает ТАСС.

    Памфилова отметила, что из-за начала процесса выдвижения кандидатов ЦИК начнет проводить заседания вне графика.

    Отмечается, что следующие заседания запланированы на 27 и 29 декабря.

    По закону о выборах президента России самовыдвиженцев должны поддержать на собрании группы избирателей. О проведении таких собраний нужно заранее уведомить ЦИК. Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами – 27 декабря.

    Ранее стало известно, что команда КПРФ единогласно поддержала депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в 2024 году, а лидер партии Геннадий Зюганов возглавит его предвыборную кампанию.

    Коментарии (7)
    23 декабря 2023, 13:21
    КПРФ поддержала выдвижение Харитонова кандидатом в президенты России

    Лидер КПРФ Зюганов: Партия поддержала выдвижение Харитонова кандидатом в президенты России

    Tекст: Александра Юдина

    Команда КПРФ единогласно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в 2024 году, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

    По его словам, у Харитонова блестящий опыт, вся команда КПРФ единодушно его поддерживает, съезд тоже его поддержит, передает ТАСС.

    Более того, лидер КПРФ заверил, что возглавит штаб кандидата от партии на президентских выборах – будет координировать всю работу человека, обеспечивающего выборную кампанию, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 86 регионах России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.

    Коментарии (5)
    24 декабря 2023, 12:28
    Глава Партии Соцзащиты Михайлов подал документы в ЦИК для участия в выборах-2024

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель партии Социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центральную избирательную комиссию России для участия в выборах президента в 2024 году, сообщила пресс-служба ЦИК.

    По сообщению пресс-службы, члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства, передает РИА «Новости».

    В ЦИК добавили, что председатель политической партии Социальной защиты выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который состоялся в Москве 23 декабря.

    Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.

    Ранее ЦИК России зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году группу избирателей.

    Напомним, в среду поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским (признан иноагентом) Екатерина Дунцова подала в ЦИК ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей для ее выдвижения кандидатом на президентских выборах.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2023, 07:46
    Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30 человек

    Памфилова: Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что степень конкуренции на предстоящих выборах будет зависеть не столько от количества претендентов, сколько от их качества. По ее словам, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30 человек, передает ТАСС.

    Памфилова уточнила, что сейчас у претендентов организационное время, они проводят мероприятия, партии проводят съезды.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Его кандидатуру поддержали на съезде партии на прошлой неделе. Политолог Алексей Мартынов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял мотивы выдвижения Слуцкого.

    В понедельник  документы в ЦИК также представил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди». В свою очередь предвыборный съезд КПРФ решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

    Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

    Между тем Центризбирком России уже зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки его самовыдвижения группу избирателей.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2023, 14:26
    Даванков подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

    Вице-спикер Госдумы Даванков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России в 2024 году

    Даванков подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков представил документы в Центральную избирательную комиссию России на выдвижение в кандидаты в президенты.

    Поскольку «Новые люди» имеют фракцию в Госдуме, Даванкову не нужно собирать подписи в свою поддержку, передает ТАСС.

    Накануне предвыборный съезд партии «Новые люди» выдвинул вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборы президента России.

    Коментарии (3)
    24 декабря 2023, 10:05
    Почти 7 тыс. подписей в поддержку Путина собрали за день в Кузбассе

    НФ: В Кузбассе за день собрали почти 7 тыс. подписей в поддержку Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбор подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина начался в Кемеровской области в субботу, 23 декабря, за первый день его поддержали около 7 тыс. жителей региона, сообщили в кемеровском отделении Народного фронта.

    Как говорится в сообщении, 23 декабря в Кузбассе стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, в первый день его поддержали почти 7 тыс. человек, что почти покрывает необходимое по закону количество подписей от одного региона – 7,5 тыс, передает ТАСС. По словам собирающих подписи волонтеров ОНФ, оставить автограф за лидера страны приходят целыми семьями, несмотря на выходные.

    В ОНФ уточнили, что оставить подписи можно в Штабе общественной поддержки и исполкоме Общероссийского народного фронта. Также волонтеры работают в культурно-развлекательных и торговых центрах Кемерова и Новокузнецка.

    Напомним, в субботу волонтеры«Народного фронта» во всех регионах приступили к сбору подписей в поддержку президента Владимира Путина.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 18:25
    Эксперт оценила шансы Слуцкого на выборах президента

    Политконсультант Алена Август: Обновление ЛДПР позволяет Слуцкому претендовать на второе место на выборах президента

    Эксперт оценила шансы Слуцкого на выборах президента
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне кадрового обновления в ЛДПР и поиска партией новых стратегий у Леонида Слуцкого есть шансы получить второе место на президентских выборах. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришла политолог Алена Август. Ранее Слуцкий подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на должность президента России.

    «Перспективы у Леонида Слуцкого на президентских выборах довольно хорошие. Впрочем, как и у Николая Харитонова, и у Владислава Даванкова. Другое дело, как они этими перспективами воспользуются», – сказала политконсультант Алена Август. По ее мнению, у представителей парламентских партий практически равные шансы в нынешней кампании.

    Кроме того, кандидаты в президенты от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей» не намерены критиковать действующего российского лидера, добавила Август. Она напомнила, что представитель коммунистов Павел Грудинин, который принимал участие в прошлой президентской кампании, строил свою стратегию на критике президента. «Однако сейчас такой сигнал будет особенно негативно воспринят избирателями всех партий», – убеждена политконсультант.

    Август отметила, что у Слуцкого, Харитонова и Даванкова есть широкий диапазон политический идей для продвижения в период кампании. «Что касается конкретно ЛДПР и Слуцкого, то мы видим кадровое обновление партии и поиск ею новых стратегий. ЛДПР неплохо отработала ЕДГ-2023 и показала, что наследие Владимира Жириновского актуально и продолжает развиваться», – напомнила она.

    При этом российская электоральная система готова к выборам президента «на все 100%», подчеркнула политолог. «В сентябре система показала свою работоспособность несмотря на то, что против нее были предприняты идеологические и технологические диверсии, включая попытки вмешательства в электронное онлайн-голосование», – напомнила Август. Это привело к усилению мер безопасности.

    «Более того, в нашей стране прекрасно работают избирательные комиссии. Нужно отдать должное главе ЦИК Элле Панфиловой. У нас также действует на выборах настоящая армия наблюдателей, которая помогает государству в организации чистых, прозрачных и честных выборов, проведенных по закону Российской Федерации», – заметила Август.

    «Мы понимаем, насколько сильными в период президентской кампании будут попытки дестабилизации, насколько много будет фейков, какое давление на систему будут оказывать наши противники. Но я убеждена, что мы выдержим и пройдем этот период с достоинством», – резюмировала политконсультант.

    В понедельник председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Его кандидатуру поддержали на съезде партии на прошлой неделе. Политолог Алексей Мартынов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял мотивы выдвижения Слуцкого.

    В понедельник  документы в ЦИК также представил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди». В свою очередь предвыборный съезд КПРФ решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

    Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

    Между тем Центризбирком России уже зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки его самовыдвижения группу избирателей.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2023, 08:35
    В ЦИК допустили участие в голосовании на выборах президента с украинским паспортом

    ЦИК: На выборах президента России допустимо участие в голосовании граждан с украинским паспортом

    Tекст: Александра Юдина

    Возможность голосования с украинским паспортом на выборах президента России в новых регионах будет обусловлена решением местных властей, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, возможность участия в голосовании граждан с украинским паспортом – единственно верное решение, передает ТАСС.

    Памфилова заметила, что из-за затопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС жители «лишились не только домов, но и документов – уже выданных российских паспортов».

    Глава ЦИК отметила важность того, что люди должны иметь право голосовать даже в том случае, если еще не смогли по каким-либо причинам получить российский паспорт, то есть по тому документу, который удостоверяет их личность.

    Памфилова подчеркнула, что такое решение будет обоснованным и верным, однако добавила, что окончательное решение будут принимать местные власти.

    Ранее Памфилова сообщала, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2023, 11:12
    Памфилова: Выборы президента позволят дать электоральный отпор давлению извне

    Глава ЦИК Памфилова допустила, что выборы президента позволят дать электоральный отпор давлению извне

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента России нужно провести, у общества есть потребность показать силу, зрелось и единство, это позволит дать отпор внешнему агрессивному давлению, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    Отвечая на вопрос о своевременности президентской кампании в нынешних условиях, глава ЦИК заметила, что «всегда можно найти предлог и сказать, что для выборов не время, чем пользуются ряд стран, когда эти выборы не угодны или не удобны», передает ТАСС.

    По ее словам, в данный момент как никогда время выбора и время для выборов.

    «Есть потребность людей продемонстрировать силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны», – подчеркнула Памфилова.

    По ее мнению, на фоне агрессивного внешнего давления выборы президента в марте будущего года станут «дополнительным поводом дать такой гражданский, цивилизованный и электоральный отпор».

    Ранее в ЦИК допустили участие в голосовании на выборах президента с украинским паспортом.

    Тем временем Памфилова сообщила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

    Коментарии (0)
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    США затеяли «грязное» дело в Арктике

    США намерены расширить свою часть Арктического шельфа. И хотя этот план не затрагивает интересы России напрямую, в Москве уже предложили другим странам не признавать американские притязания. Почему США именно сейчас озаботились этим вопросом и как Москве стоит реагировать на подобные действия Вашингтона в будущем? Подробности

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    Морская авиация защищает Крым от украинских диверсантов и катеров

    Уходящий год отметился новой тактикой нападений украинских войск на Черноморском театре военных действий. Поскольку Россия уничтожила фактически весь украинский флот, военно-морские силы Украины (ВМСУ) стали применять безэкипажные катера (БЭК, брандеры) и морской диверсионный спецназ. Однако ВМФ России нашел против этого эффективное противоядие – авиацию. Подробности

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    Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен

    Одной из самых существенных перемен 2023 года стали изменения в общественных настроениях жителей Украины. Речь прежде всего идет о том, как украинцы стали воспринимать и сами идущие в стране военные действия, и их перспективы. Есть пять несомненных признаков того, как сильно это отличается от настроений, царивших на Украине в 2022-м. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

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