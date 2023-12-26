Депутат Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Эксперт: Даванков в предвыборной кампании сделает ставку на молодежь

Политконсультант Алена Август ожидает от Даванкова активной работы с молодыми предпринимателями

Tекст: Олег Исайченко

«Партия «Новые люди» еще довольно молодая. И свою популярность она, по сути, обрела в 2021 году на выборах в Госдуму. Тогда же в нижнюю палату парламента по спискам прошел и Владислав Даванков. Но сейчас он не просто депутат, а один из вице-спикеров. Также он принимал участие в выборах мэра Москвы, что немаловажно в контексте его опыта», – сказала политконсультант Алена Август.

«Мы видим, как ломается представление некоторых людей о том, что на выборах президента у нас будет пул возрастных кандидатов. Владиславу Даванкову еще нет и 40 лет. Я думаю, партия «Новые люди» и Даванков в частности сделают упор на молодежь. И судя по всему, в рамках предвыборной кампании ставка будет сделана именно на молодых предпринимателей. Также много внимания будет уделяться экономике и науке», – считает собеседница.

По ее словам, съезды парламентских партий, в том числе «Новых людей», показали патриотичность системных политических сил. «Сейчас нет таких ситуаций, когда политики спорят по основополагающим для России вопросам. Вообще, как показывает история, когда в стране наступают непростые времена, мы становимся единым целым. И «Новые люди» это лишний раз поддержали – есть страна, и девиз «своих не бросаем» по-прежнему актуален», – уверена эксперт.

«Важно и то, что несмотря на спецоперацию, мы сохраняем все выборные процедуры. Любое изменение таких базовых принципов говорило бы о том, что попытки внешнего давления как-то повлияли на нашу жизнь. Но нет, это не так, Россию сломить не удалось. И я бы очень хотела увидеть хотя бы одну европейскую страну, где уровень безработицы колеблется в районе 3%», – сыронизировала спикер.

«В целом по итогам съездов парламентских партий можно с уверенностью сказать – во время голосования мы увидим конкурентную борьбу. Здоровая конкуренция и прозрачность всех этапов процесса крайне важны, поскольку выборы – это не только состязание за победу, но и возможность поднять важные социальные темы, организовать дискуссию. Для многих людей – это время, когда есть возможность глубже погрузиться в дела государства», – заключила Август.

Напомним, предвыборный съезд партии «Новые люди» выдвинул вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента России. При этом ранее пресс-служба партии сообщала о возможности выдвижения троих кандидатов: лидера партии Алексея Нечаева, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой.

Помимо этого «Новые люди» и Партия роста приняли решение об объединении. По словам Алексея Нечаева, вместе партии провели успешные региональные кампании. Лидер Партии роста Борис Титов заявил, что обе команды давно объединились, но сегодня они «объединяются и партиями»

В свою очередь предвыборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.



При этом съезд партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента России в следующем году. Отмечается, что решение было принято единогласно, всего проголосовали 192 делегата.

Также съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

Между тем Центризбирком России уже зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году группу избирателей.