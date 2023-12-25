  • Новость часаПутин попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца
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    Зеленский решил сохранить украинский народ только в пробирках
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    Поставщики указали на преимущество российских новогодних елок перед импортными
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку
    Путин поручил особым образом наградить офицера за освобождение Марьинки
    Пашинян: ЕАЭС не должен иметь геополитической повестки
    Эксперт назвал цели бунтовщиков в Белграде
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    Ивлееву после «голой вечеринки» позвали встретить Новый год в блиндаже на фронте
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    16 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    25 декабря 2023, 20:41

    Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому за призывы к терроризму

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которому был назначен штраф за публичные призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

    В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить Кагарлицкому 5,5 года реального лишения свободы, передает ТАСС.

    Ранее Кагарлицкий был признан виновным по статье о призывах к терроризму, ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей, наказание в ходе судебного заседания было смягчено до 600 тыс. рублей.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    25 декабря 2023, 11:51
    В Аджарии заявили о массовом оттоке россиян

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Не менее половины граждан России, которые обосновались в Аджарии после начала СВО, покинули эту грузинскую автономную республику, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинский интернет-портал bm.ge.

    «Массово закрываются или продаются ими приобретенные или открытые объекты», – отмечает СМИ.

    В Аджарии это связывают с удорожанием жизни.

    «Россияне в основном или возвращаются на родину, или переезжают в азиатские страны», – отмечают источники ресурса.

    «По улицам, ресторанам, кафе – повсюду видно, насколько меньше в Аджарии стало граждан России», – пишет bm.ge.

    Отмечается, что если еще недавно квартиры из-за наплыва россиян сдавались за 600-700 долларов в месяц, то теперь их можно снять за 200-250.

    По данным источников, в столице Аджарии изначально обосновалось не менее 20 тыс. россиян, или треть от официально прибывших в Грузию и не покинувших ее граждан России.

    «Теперь в Батуми их около семи-восьми тысяч, не больше», – сообщают источники.

    Коментарии (15)
    25 декабря 2023, 11:22
    В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике

    Косачев: Мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

    В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике
    @ Reinhard Pantke/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены правовой основы, мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Так он прокомментировал публикацию Вашингтоном новых официальных карт.

    Косачев рассказал, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, следовательно, «международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы».

    Косачев добавил, что мандат комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (п. 8 ст. 76), положениям которой Россия полностью следует и которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию.

    Ранее в Госдепе сообщили, что границы, которые США определили для расширенного континентального шельфа, не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.

    Напомним, в воскресенье Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике.

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    25 декабря 2023, 03:45
    В Европарламенте фон дер Ляйен назвали «фрау геноцид»

    Евродепутат Дейли назвала фон дер Ляйен «фрау геноцид» из-за войны в секторе Газа

    В Европарламенте фон дер Ляйен назвали «фрау геноцид»
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является ответственной за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли.

    Дейли выразила уверенность в том, что именно деятельность «защитника демократии» фон дер Ляйен привели к войне в секторе Газа. Депутат назвала главу Еврокомиссии «фрау геноцид», сказав, что такого мнения придерживаются многие европейцы, передает РИА «Новости».

    Ранее выступление фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким собачьим лаем, транслировавшимся через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.

    Коментарии (13)
    25 декабря 2023, 13:35
    Суд в Москве вынес приговор по делу об убийстве эстонских школьниц

    Суд вынес приговор жителю Москвы за убийство двух эстонских школьниц в 1989 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Преображенский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии 57-летнего москвича Дмитрия Захарова, который признан виновным в убийстве 34 года назад двух эстонских школьниц, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    Согласно сообщению пресс-службы, суд приговорил 57-летнего жителя столицы Дмитрия Захарова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.

    По версии обвинения, вечером 28 марта 1989 года в Москву из Эстонской ССР прибыли две шестнадцатилетние школьницы, которые планировали посетить музей. На следующий день вечером у станции метро «Ботанический сад» они познакомились с мужчиной и его двумя друзьями, одним из которых был Захаров. В ночь на 30 марта все трое обманом заманили девушек в свою машину, где Захаров вскоре уснул, а двое его друзей привезли школьниц в парк «Лосиный остров», где изнасиловали их. Потерпевшие заявили, что обратятся в правоохранительные органы, после чего мужчины, в том числе и Захаров, избили девушек.

    «После этого подсудимый брючным ремнем задушил одну из потерпевших, а двое его сообщников полипропиленовым канатом задушили ее подругу. Уголовное дело в отношении сообщников подсудимого прекращено в связи с их смертью», – отметили в прокуратуре.

    Ранее в Сочи задержали группу мужчин по подозрению в убийствах 18-летней давности.

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    25 декабря 2023, 01:32
    Киркоров оправдался за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

    Филипп Киркоров объяснил, как он попал на скандальную вечеринку к Ивлеевой

    Киркоров оправдался за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Певец Филипп Киркоров объяснил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, что попал на скандальную вечеринку телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой по приглашению, но о концепции мероприятия не знал.

    На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» Киркоров рассказал Пескову, что попал на мероприятие по приглашению Ивлеевой, которой он обещал прийти из-за того, что она снялась в его клипе, передает «СтарХит».

    По его словам, Ивлеева сказала ему, что будет новогодний бал, дресс-код naked, и у него «ума хватило туда дальше не пойти».

    «Когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», – рассказал певец.

    Ранее Ивлеева принесла извинения за проведение «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», после которой на нее заявили в прокуратуру из-за признаков ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    Напомним, общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную Настей Ивлеевой. Сама блогер заявляла, что не видит в мероприятии ничего «бесовского». Рэпера Vacio арестовали после участия в вечеринке, позже он также принес извинения. Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста.

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    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

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    24 декабря 2023, 22:15
    Вучич срочно обратился к нации из-за протестов в Белграде

    Президент Сербии Вучич выступил со срочным обращением к нации из-за протестов в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александар Вучич обратился со срочным обращением к нации на фоне попыток протестующих штурмовать здание городской администрации Белграда, и призвал население не беспокоиться, сообщила газета «Вечерне новости».

    Издание пишет, что Вучич обратился к нации в онлайн-формате, призвал население не беспокоиться, заявив, что в Сербии нет революции, правоохранители держат ситуацию под контролем, передает ТАСС.

    Он также поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупреждали сербское руководство и предоставили ему информацию о том, что в стране готовится попытка «цветной революции».

    Между тем, жандармерия Сербии блокировала изнутри вход в администрацию Белграда, куда пытаются проникнуть сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они окружили здание скупщины Белграда, и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передает РИА «Новости».

    В воскресенье демонстранты перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания РИК импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучал сербский рок.

    Напомним, оппозиция в Сербии вышла на акции протеста, выразив несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич представили якобы «фотодоказательства и документы» о нарушениях и потребовали аннулировать результаты.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

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    25 декабря 2023, 13:16
    Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую

    Политолог Межевич: Запад реализовывает в Сербии привычный сценарий «цветной революции»

    Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Главная цель бунтовщиков в Сербии – отправка Вучича в отставку и установление прозападного правительства во главе страны. И если сейчас действующий президент не сможет взять ситуацию под жесткий контроль, Запад реализует привычный сценарий «цветной революции», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее протестующие в Белграде попытались взять штурмом городскую администрацию.

    «Получив положительный результат в ряде случаев, Запад выработал определенную модель действий. Теперь возникает соблазн повторять и повторять этот опыт», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

    «При этом в Сербии уже были попытки реализации цветных революций. Одна из них – успешная для Запада – состоялась в 1990-е годы. Сейчас, на мой взгляд, событиями руководили Берлин и Вена», – считает политолог. По его мнению, российские спецслужбы по своим каналам могли узнать о том, что Германия и Австрия готовы осуществить провокацию, после чего предупредили сербских коллег.

    «Бунтовщики преследуют главную цель – отправить Александра Вучича в отставку и создать правительство, которое было бы полностью проевропейским, – полагает Межевич. – Если их план будет реализован, то стоит ожидать изменений во внешней политике Белграда. Допускаю, что речь пойдет о введении санкций против России. Кроме того, Сербия может согласиться на вступление в ЕС и НАТО на любых условиях этих организаций».

    «В отличие от, например, Белоруссии, где в 2020 году была попытка реализации цветной революции, Сербия находится в полном окружении недругов. В случае с Минском Россия сразу заявила о готовности оказать поддержку и сосредоточила силы на границе. Это очень серьезно повлияло на развитие событий. К сожалению, у Сербии такой возможности нет», – указал политолог.

    «Ситуация крайне сложная. Либо сейчас Вучич возьмет ситуацию под контроль, либо это будет какая-то другая Сербия без Вучича», – полагает профессор Межевич.

    Ранее сторонники прозападной сербской партии «Сербия против насилия» попытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Демонстранты били стекла в окнах, забрасывали полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме. Кроме того, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

    Позднее полицейские в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление. Также на место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич и две машины скорой помощи.

    Во время протестов перед администрацией Белграда серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько правоохранителей получили незначительные травмы. Были задержаны свыше 35 протестующих, при этом операция по выявлению участников беспорядков продолжается.

    На фоне митинга президент Сербии Александр Вучич обратился со срочным посланием к нации и призвал население не беспокоиться, передает газета «Вечерне новости». Он также заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов.

    Вучич подчеркнул, что при помощи протестов недоброжелатели пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», – сказал президент.

    Позднее премьер Сербии Ана Брнабич отметила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и республика благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию. Она добавила, что к этим предостережениям многие отнеслись как к дезинформации, но были и те, кто воспринял их всерьез и хотел помогать.

    Беспорядки разгорелись после выборов, в которых победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. На голосовании в парламент она получила свыше 47% голосов. По данным наблюдателей, прозападный блок «Сербия против насилия» заработала поддержку около 23% избирателей, Социалистическая партия Сербии набрала 6,7%.

    Однако лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» не признали итоги голосования в Скупщину Белграда, которые проходили параллельно с парламентскими выборами. Они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Оппозиция требует аннулировать итоги выборов, утверждая, что власти «подвезли» в столицу 40 тыс. избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

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    25 декабря 2023, 18:44
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти будут поддерживать граждан, которые желают стать профессиональными военными, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, и привел пример старшего лейтенанта Трошина.

    Путин, в частности, упомянул военных, отличившихся при освобождении Марьинки. Среди них был и старший лейтенант Александр Трошин, передает ТАСС.

    «Ясно, что это не только он, там много было наших ребят, которые воевали достойно. И они все являются хорошими примерами воинов, бойцов. Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать», – сказал Путин.

    Кроме того, Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два звания Трошина. «Один из них – это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», – констатировал президент. «Старший лейтенант на подполковничьей должности», – уточнил глава оборонного ведомства.

    «Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», – заметил глава государства. Он поручил Шойгу «внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора».

    «Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение, спасал экипаж, спасал технику, воевал достойно. Уничтожил пять танков и 23 бронемашины», – пояснил Путин.

    Ранее Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    Коментарии (12)
    25 декабря 2023, 02:26
    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках

    Премьер Сербии поблагодарила российские спецслужбы за информацию о подготовке беспорядков

    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках
    @ REUTERS/Zorana Jevtic

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию, заявила премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink.

    Брнабич отметила, что к предупреждениям Москвы многие отнеслись как к российской дезинформации, но были и те, кто отнесся серьезно и хотели помогать. Она добавила, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей, передает РИА «Новости».

    Между тем, президент Республики Сербия Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде, и выставила на площади оцепление.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

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    24 декабря 2023, 22:38
    Санта-Клаус пропал в небе над Россией

    Mirror: Санта-Клаус пролетел над Россией и пропал

    Tекст: Вера Басилая

    Сани Санта-Клауса пропали с «радаров» Объединенного командования США и Канады (NORAD), когда он пролетал на территорией России, сообщил британский таблоид The Mirror.

    С 1955 года объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) «отслеживает» перемещения Санта-Клауса с подарками по всему миру.

    Издание пишет, что когда Санта передвигался над Чукоткой, сервис дал сбой, местонахождение волшебника устанавливается, передает канал «360» со ссылкой на Mirror.

    Ранее объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) заявило, что Санта-Клаус начал 68-е путешествие по миру, чтобы поздравить детей c Рождеством и вручить подарки.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2023, 09:33
    Подозреваемый в убийстве девушек в центре Москвы признал вину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина, который подозревается в убийстве двух девушек в центре Москвы, признал вину, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

    Согласно сообщению СК, в ходе следствия мужчина признал вину, он задержан, следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте задержанного, передает ТАСС.

    Ночью 23 декабря 37-летний мужчина в квартире в Мукомольном проезде в Москве ранил ножом 25-летнюю девушку, которая затем умерла. Мужчина ранил себя ножом и был госпитализирован. Позже у следователей появилась информация, что тот же мужчина может быть причастен к убийству девушки в гостинице в центре Москвы.

    Коментарии (12)
    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

    Коментарии (13)
    25 декабря 2023, 06:50
    Снайперы морской пехоты уничтожили диверсантов под Угледаром

    Минобороны: Тяжелые снайперы морской пехоты ТОФ уничтожили диверсантов под Угледаром

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелые снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под командованием Героя России Ярослава Якубова уничтожили диверсионную группу ВСУ под Угледаром, сообщили в Министерстве обороны России.

    Во время ночной вылазки морпехи ТОФ с использованием тепловизионных приборов обнаружили разведывательную группу ВСУ возле Угледара. Прицельным огнем противник был уничтожен, передает ТАСС.

    В Минобороны рассказали, что диверсантам позволили приблизиться к первой линии российской обороны, после чего снайперы открыли огонь на поражение из крупнокалиберных снайперских комплексов.

    Отрядом тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота командует майор Ярослав Якубов, получивший 8 декабря Звезду Героя России. На счету подразделения – сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей.

    Ранее ударная группа армейской авиации ВС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом.

    Коментарии (2)
    25 декабря 2023, 17:23
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях

    Путин: Десятки боевых кораблей в России находятся на разных этапах готовности

    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

    «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, на заводе «Севмаш» в Северодвинске в ближайшие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М», а на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге идет создание шести дизельных подлодок.

    Кроме того, планируется построить патрульные корабли Арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, соответствующий заказ размещен, добавил Путин.

    Ранее Путин отметил рост производства боевых кораблей.

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    Для граждан ряда стран Европы отменены льготы при оформлении российских виз
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    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

    Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной. И хотя даже сами украинские руководители признавали, что соглашение выгодно прежде всего Киеву, сам Киев и стал нарушать его положения. Все это в итоге привело и к «Русской весне», и в конечном итоге к спецоперации. Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде

    Сербская прозападная оппозиция, которая не согласилась с результатами прошедших в стране выборов, начала протестные акции в Белграде. Демонстранты попытались взять штурмом городскую администрацию, но были остановлены полицией. Президент Сербии Вучич назвал произошедшее попыткой нарушить суверенитет страны. Как Москва помогла властям Сербии пресечь беспорядки и какую роль в событиях в Белграде сыграли западные страны? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

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