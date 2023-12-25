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    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    49 комментариев
    25 декабря 2023, 02:40

    Визитку Путина продали на аукционе за 2 млн рублей

    Визитку Путина на аукционе в Петербурге продали за 2 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на аукционе неизвестному покупателю за 2 млн рублей, сообщает Петербургский аукционный дом.

    Визитка была изготовлена для Путина, когда он работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета в 1990-1991 годы. В лоте указано, что несколько телефонных номеров были написаны рукой Путина, передает РИА «Новости».

    Стартовая цена составляла 1 тыс. рублей, а за пять часов до начала торгов в воскресенье максимальная ставка была 200 тыс. рублей.

    Ранее визитки Путина уже выставлялись на продажу. В октябре 2019 за 2 млн рублей была выставлена визитка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год.

    24 декабря 2023, 12:39
    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира

    Путин восхитился поступком солдата, попросившего наградить своего командира

    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира
    @ t.me/zarubinreporter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин восхитился поступком бойца, который после церемонии награждения в Кремле попросил поощрить и его командира. Как считает глава государства, подобное возможно только в Российской армии.

    Кадры общения опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. На следующей церемонии награды получил весь экипаж, но в тот момент боец этого не знал.

    «Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел – также за бокалом шампанского – и говорит: «Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», – передает ТАСС пересказ Путиным их диалога во время беседы с экипажем. «Настоящий мужчина, – похвалил он. – Не знал ничего, а о вас, своих боевых товарищах, не забывал».

    Как считает президент, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране. «Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», – сказал он.

    Ранее Путин лично вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

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    23 декабря 2023, 19:12
    Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью New York Times.

    Комментируя нформацию о том, что президент России якобы «сигнализировал о готовности к переговорам» по прекращению огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил New York Times, что эти утверждения «в своей концепции неверны», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что Путин действительно готов к переговорам, глава государства так говорил и сам. «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», – пояснил представитель Кремля.

    Ранее на коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что российские военные владеют инициативой в зоне проведения СВО.

    Коментарии (96)
    22 декабря 2023, 09:09
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акции автодилера «Рольф» и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, во временное управление переходят 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс», и 660 759 610 акций «Рольфа», которыми владел кипрский офшор «Деланс лимитед», передает ТАСС.

    Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф моторс» и «Рольф тех».

    Ранее прокуратура просила приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима.

    Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

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    24 декабря 2023, 02:58
    Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина

    Зарубин опубликовал видео с украшенной новогодней елью в кабинете Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист Павел Зарубин показал, чем украсили новогоднюю ель в кабинете главы российского государства Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале Зарубин показал кадры из эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он сообщил, что «каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому». «Здесь есть даже деревянные ложки, герои русских народных сказок, конечно, шары – все отменно друг с другом сочетается», – рассказал Зарубин.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин, вероятно, сделает паузу на новогодних каникулах, президент может отдохнуть на праздниках, но полностью он никогда не использует каникулы.

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    23 декабря 2023, 18:25
    Песков рассказал о новогодних каникулах Путина
    Песков рассказал о новогодних каникулах Путина
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин, вероятно, сделает паузу на новогодних каникулах, предположил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент частично может отдохнуть на праздниках, но полностью он никогда не использует каникулы, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также не планирует проводить традиционную встречу с правительством, поскольку уже фактически встречался с ними на заседании совета по национальным проектам.

    Следующая же неделя у главы государства «будет напряженной», пояснил Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что президент не планирует поездки в регионы в первые дни 2024 года, но они начнутся вскоре после них.

    Эти командировки, отметил Песков, нельзя считать предвыборными, все они носят рабочий характер и проводятся в рамках рабочего графика.

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    22 декабря 2023, 16:50
    Лавров: Западу не удалось исключить Россию из ЮНЕСКО

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу не удалось добиться исключения России из ЮНЕСКО

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны не смогли добиться отмены участия России в ЮНЕСКО – специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры, которое включает достопримечательности в список Всемирного наследия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

    «Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось. Как отметил президент Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН. Путин напомнил, что Россия является основателем этих организаций.

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    23 декабря 2023, 18:41
    Песков: Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
    Песков: Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных государств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кого из мировых лидеров поздравит Путин на Новый год, передает ТАСС.

    Также ранее Песков сообщал, как президент планирует провести новогодние праздники.

    Коментарии (3)
    22 декабря 2023, 17:38
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России начали открываться региональные штабы кандидата в президенты России Владимира Путина, которые в ближайшее время будут заниматься сбором подписей в его поддержку.

    Региональные избирательные штабы уже открылись в Москве, Калуге, Южно-Сахалинске, Саратове, Иркутске, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Омске, Хабаровске, Чите, Вологде, Владивостоке и ряде других городов. Московский штаб расположился в Гостином дворе, в нем будут размещены руководство и волонтеры, работа штаба будет круглосуточной.

    В пятницу избирательный штаб Путина начал работу в Херсонской области, он стал первым в новых регионах России. Сбор подписей в поддержку действующего президента начнется 23 декабря. «Основная задача нашего штаба – это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей, патриотов», – сказал советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии «Единая Россия», член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов на открытии штаба, передает ТАСС.

    В городе Геническе Херсонской области в штаб вошли представители разных общественных организаций. С понедельника работа штаба стартует и в Скадовске.

    Кроме того, штаб общественной поддержки Путина открылся в Луганске. Сопредседателям штаба назначены солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, руководитель регионального штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в ЛНР Юлия Кожевникова, директор Краснодонского музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.

    Штаб в Сахалинской области находится в городе Южно-Сахалинске. Сопредседателями штаба поддержки стали председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, и. о. руководителя исполкома ОНФ Сахалинской области Алена Силачева и директор гимназии №1 им. Пушкина Татьяна Чуприкова.

    В состав рязанского штаба вошли члены региональных отделений «Единой России» и ОНФ, представители общественных организаций.

    Сопредседателями штаба в Иркутске стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.

    Избирательный штаб Путина также открылся в Новосибирске, его сопредседателями назначены председатель Общественной палаты Новосибирской области, председатель областной Федерации профсоюзов, руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области и еще несколько человек.

    Избирательный штаб в Волгограде возглавили директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко, директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова и председатель Волгоградской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.

    В Омске и Чите штабы заработали на базе штабов общественной поддержки партии «Единая Россия».

    Хабаровский штаб по поддержке Путина возглавят ректор ТОГУ Юрий Марфин, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алена Чаплыгина, главврач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин.

    Сопредседателями штаба в Вологде стали председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи Вологды Сергей Голубев, а также директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.

    Ранее в России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.


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    22 декабря 2023, 14:44
    Названы главные политические события недели в России

    Политолог Чеснаков: Старт президентской кампании стал самым популярным событием среди россиян

    Названы главные политические события недели в России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главные политические события прошедшей недели в России – это заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты и XXI съезд «Единой России», на котором прошло первое крупное политическое выступление Путина в качестве кандидата, сказал политолог Алексей Чеснаков на площадке-студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

    «Основное событие, которое прошло за последнюю неделю – это заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. По сути дела, это стало базовым событием после того, как ранее глава государства заявил о готовности баллотироваться», – рассказал Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Затем 17 декабря здесь на выставке прошел съезд «Единой России». Это новый формат работы в большом публичном пространстве, где, с одной стороны, присутствуют представительства регионов, а с другой – проходит съезд крупнейшей российской политической силы. Это было первое крупное политическое выступление Путина именно в качестве кандидата. Мне кажется, это как раз демонстрация особого отношения к выставке, к ЕР и вообще к тематике избирательной кампании», – отметил он.

    «Эта выставка является некой находкой для создания нового политического пространства и символизирует достижения, гордость за прошлое, уверенность в настоящем и надежду на будущее. И это сквозит в презентациях регионов, в идеологических конструктах, которыми выставка наполнена. И мне кажется, то же самое сквозило и в выступлении Путина, и в целом – на съезде ЕР», – добавил он.

    «Вообще, голосование на выборах президента – это голосование за персоналии, а не за идеологии. Но когда партии выдвигают своих кандидатов, это тоже имеет особое значение, это позволяет в какой-то мере сверить часы и понять, насколько их позиции, их программы соответствуют ожиданиям. К тому же это позволяет не только увидеть какие-то перспективы, связанные с конкретными президентскими выборами, но позволяет прокинуть мостик к следующим выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, в последнюю неделю «Итоги года» с Путиным заняли первое место по популярности в обществе, а на второе переместилась СВО. «На протяжении последних почти двух лет СВО была на первом месте и единственный раз она уступала первое место только нападению ХАМАС на Израиль. Все остальное время СВО однозначно, полноценно возглавляла топ. Это показывает понимание аудиторией важности того, что уже начинается избирательная кампания и процесс выдвижения кандидатов. «Прямая линия» стала драматургически важным событием первой части кампании», – пояснил аналитик.

    «Вместе с тем будут нарастать попытки вмешательства в кампанию извне. Это не только медийные мероприятия, но и действия официальных органов. Например, Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел ограничения против 14 членов ЦИК. Мне это кажется несомненной попыткой давления и на ЦИК, и на российскую избирательную систему в целом», – указал Чеснаков.

    «В ЦИК при регистрации самовыдвиженцев недавно говорили о том, что 16 человек заявили о намерении выдвинуться в качестве кандидатов в президенты. Это показатель развития нашей политической системы и доверия к ней со стороны самих участников», – подчеркнул политолог. – «Что касается кажущегося отсутствия интриги на выборах, то в любом политическом событии, даже в котором результат известен, очень много зашито внутренних интриг. Они интересуют тех избирателей, которые хотели бы поучаствовать в разного рода мероприятиях по поддержке своих кандидатов. К примеру, в ближайшие дни мы поймем, кто выдвинут от КПРФ и от ЛДПР, за которых совокупно голосует почти 25% избирателей на разного рода выборах, то есть – около 20 млн человек».

    Ранее Владимир Путин лично предложил художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову, главврачу московской больницы № 52 Марьяне Лысенко и председателю Народного совета ДНР Артему Жоге стать сопредседателями его избирательного штаба. Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым.

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    23 декабря 2023, 14:07
    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента

    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента
    @ Кирилл Зыков/ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента России в следующем году.

    Отмечается, что решение было принято единогласно, всего проголосовали 192 делегата, передает ТАСС.

    Известно, что такое решение справороссы приняли еще на предыдущем съезде в мае, теперь зафиксировав его официально.

    Путин в свою очередь направил приветствие делегатам и гостям XIII съезда партии и выразил им признательность за поддержку.

    В субботу в Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия - За Правду». Председателем съезда делегатами избран Сергей Миронов, секретарем – замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

    В субботу по всей стране стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Как сообщили в штабе кандидата, сбор продолжится до конца января. Как самовыдвиженцу главе государства нужно собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в одном субъекте.

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    22 декабря 2023, 15:07
    На выставке «Россия» побывала семья девочки, мечту которой исполнил Путин

    Семья 13-летней Ксении Мазневой из Петербурга, мечту которой исполнил Владимир Путин, побывала на выставке «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Денис Тельманов

    Семья Мазневых и 13-летняя Ксения, мечту которой исполнил президент Владимир Путин на «Елке желаний», посетила павильоны ВДНХ «Первые в России — стране возможностей», «Дом молодежи», «Атом» и Москвариум.

    «Очень приятно, мне все очень понравилось. Даже не верится, что все так быстро закончилось. Сегодня уже уезжать», – рассказала девочка журналистам, передает ТАСС.

    Она поблагодарила президента и организаторов акции «Елка желаний». Ксения также рассказала, что пока не определилась, кем хочет стать в будущем – телеведущей или пишущим журналистом.

    Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве и включает экспозиции достижений всех 89 российских регионов.

    Ранее сообщалось, что ради разговора с участницей акции «Елка желаний» Ксенией Мазневой Путин прервал совещание.

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    22 декабря 2023, 12:41
    Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу

    Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу экономической целесообразностью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Указ президента Владимира Путина о передаче во временное управление Росимуществу акций автодилера «Рольф» связан с экономической целесообразностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Передача во временное управление Росимущества акций «Рольфа» связано исключительно с экономической целесообразностью, соблюдением законов России и с учетом известной международной экономической конъюнктуры, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» и его дочерних компаний во временное управление Росимущества.

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    22 декабря 2023, 14:51
    Путин и Аббас обсудили по телефону палестино-израильский конфликт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем.

    «Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер выразил поддержку усилий, прилагаемых к урегулированию конфликта палестинским руководством во главе с Аббасом, и проинформировал президента Палестины о предпринимаемых Россией шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся.

    Путин также уведомил палестинского лидера о планах России продолжить поставки товаров первой необходимости для сектора Газа, в том числе медикаментов и медицинского оборудования.

    В завершение лидеры выразили намерение продолжать укреплять дружественные российско-палестинские отношения.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас отказался проводить телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

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    22 декабря 2023, 16:25
    Путин выразил поддержку народу Палестины на пути создания независимого государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, он выразил лидеру и палестинскому народу поддержку в достижении его цели по созданию собственного независимого государства, сообщило агентство WAFA.

    Путин поддержал народ Палестины, чтобы он «мог обрести свободу и независимость в своем независимом палестинском государстве в соответствии с международной легитимностью», передает ТАСС.

    В свою очередь Аббас поблагодарил Путина за политическую поддержку и гуманитарную помощь населению сектора Газа и решение об отправке российского полевого госпиталя.

    В разговоре президент России сообщил Аббасу о планах продолжить поставки товаров первой необходимости для сектора Газа.

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    23 декабря 2023, 11:48
    Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

    В субботу начинается сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

    Стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России, сообщили в штабе кандидата.

    Как рассказала сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской горбольницы №52, герой труда Марьяна Лысенко, сбор стартует 23 декабря и будет продолжаться до конца января, передает РИА «Новости».

    В избирательном штабе Путина в Москве, который открылся в Гостином дворе, прошли обучение волонтеры, которые будут собирать подписи в своих регионах, их консультировали юристы штаба. В частности, им рассказывали о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и как этого избежать.

    Собирать подписи будут не только в региональных штабах за поддержку Путина, но и в отделениях «Народного фронта» в субъектах.

    Президентское движение организует сбор во всех 89 регионах России, штабы будут работать и в выходные.

    По словам главы исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, для удобства граждан, желающих подписаться за Путина, они опубликуют в соцсетях график приема подписей, чтобы не было очередей, контактные данные штабов.

    Всего в сборе будут участвовать более 1 тыс. волонтеров движения. Рассказывая о планах начать сбор подписей, Кузнецов предположил, что нужное число подписных листов за Путина будет собрано в течение недели.

    Напомним, в России начали открываться региональные штабы кандидата в президенты России Владимира Путина.

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев

    Власти Эстонии готовы выдать Украине украинских беженцев, которые подлежат мобилизации. Глава МВД Лаури Ляэнеметс пообещал официально предложить украинской стороне заключить соответствующее соглашение. В экспертной среде говорят, что у уклонистов за рубежом нет мотивации умирать за Зеленского и идеи Бандеры, а желание Эстонии выдавать беженцев указывает на фашистские методы правительства Эстонии. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

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