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Выборы-2024: Голосование – это страница в учебнике истории, которую мы пишем сами
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Историк Дмитрий Суржик: Участие в выборах – паттерн поведения, который мы должны передавать детям
Сознательность общества, в том числе на выборах, гарантирует стабильность в стране. При этом, голосуя, мы не только закладываем определенные паттерны поведения нашим детям, но и отправляем соответствующие сигналы власти, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик.
«Выборы – это не только собственно электоральная процедура, но и один из элементов повышения политической культуры общества. Более того, это паттерн поведения, который мы должны передавать своим детям. Уже только поэтому мы не можем игнорировать электоральные процессы страны», – пояснил Дмитрий Суржик, историк, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства.
«Ставя галочку в бюллетене, мы как бы сами пишем историю, ее сегодняшний день. И в этом смысле для государства важна вовлеченность общества в политическую жизнь. Это такая взаимная выгода – чем сознательнее будет общество, тем стабильнее будет страна в целом», – подчеркнул он.
«И в истории этому немало подтверждений. Например, Николай II не всегда щепетильно относился к чаяниям народа, а также к всестороннему развитию российского общества. А если люди бунтовали, то просто отправлял полковые карательные экспедиции для усмирения. Тем самым царь диктовал обществу догмат грубой физической силы. Итог этой страницы истории нам известен», – напомнил эксперт.
«В современной же России диаметрально противоположная ситуация – закончилась дикая эпоха так называемого первоначального накопления капитала 1990-х годов. И сейчас вся борьба – политическая и общественная – перешла в цивилизованное, законное русло. Власть прислушивается к обществу, которое, в свою очередь, отправляет «наверх» сигналы о своих запросах. И делается это в том числе посредством выборов», – резюмировал аналитик.