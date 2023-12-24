Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Множество авиарейсов задержали из-за непогоды в аэропортах Сибири
Более 20 авиарейсов задержали из-за непогоды в аэропортах Сибири
Более 20 авиарейсов задерживаются из-за непогоды в аэропортах городов Сибири из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По сообщению ведомства, из-за непогоды в аэропорту Кемерово задержаны рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Казань, «Северный ветер» в Сочи, «Сибирь» в Новосибирск, «Аэрофлот» и «Победа» в Москву продолжительностью 10 часов, в аэропорту Барнаула на пять часов задержаны рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь», «Уральские авиалинии» в Москву и «Норд Винд» в Санкт-Петербург продолжительностью более пяти часов, передает РИА «Новости».
Кроме того, в томском аэропорту более, чем на 10 часов задержаны рейсы «Северный ветер» в Казань, «КрасАвиа» в Красноярск и Стрежевой, «Сибирь» в Москву и Новосибирск, «Аэрофлот», «Смартавиа» в Москву, «РедВингс» в Улан-Удэ.
На семь часов задерживаются в аэропорту Красноярска авиарейсы авиакомпании «КрасАвиа» в Стрежевой и Томск, в международном аэропорту Новокузнецк на 11 часов задерживаются рейсы «Сибирь», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» вМоскву и Новосибирск продолжительностью более 11 часов.
Кроме того, в аэропорту Абакана из-за позднего прибытия самолета и неблагоприятных метеоусловий на пять часов задерживается выполнение рейса авиакомпании «НордСтар» в Сочи.