Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Победитель первенств России и Европы по боксу разбился в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в дорожной аварии погиб победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов, сообщили в Федерации бокса России.
Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае, сообщили в федерации ТАСС.
У него остались супруга и семилетняя дочь.
Федерация пообещала взять на себя все необходимые расходы.