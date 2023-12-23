Чарли Шина попыталась задушить соседка

Соседка Чарли Шина ворвалась в его дом и попыталась задушить актера

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает TMZ, Шин «открыл дверь, услышав стук», 47-летняя женщина напала на него, «разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить», а «затем вернулась к себе домой», передает РИА «Новости».

Актер заявил, что не знает, почему женщина напала на него. По информации TMZ, недавно она облила его машину какой-то липкой жидкостью, а также выбросила мусор перед дверью актера. Женщину задержали.

Шин известен по ролям в таких фильмах, как «Уолл-стрит», «Взвод», «Погоня» и других, сериалах «Два с половиной человека», «Управление гневом», «Спин-Сити». Он часто оказывался в реабилитационных центрах, пытаясь избавиться от наркозависимости. Был фигурантом многочисленных скандалов. В 2011 году компания Warner Bros. Television разорвала контракт с Шином – самым высокооплачиваемым телеактером США на тот момент. В 2015 году признал себя ВИЧ-инфицированным.



