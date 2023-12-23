Иракские группировки заявили об ударе по израильской цели в Средиземном море

«Исламское сопротивление Ирака» впервые объявило о поражении израильской цели в Средиземном море

Tекст: Антон Антонов

«Исламское сопротивление Ирака» заявило, что собирается продолжать «борьбу против оккупации», поддерживать палестинский народ в секторе Газа, а также дать ответ на «зверства» Израиля, передает РИА «Новости».

Как пояснил источник Al Jazeera, «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по «платформе принадлежащего Израилю газового месторождения Кариш в акватории Средиземного моря».

Напомним, с октября «Исламское сопротивление Ирака» около 80 раз атаковало силы возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке. В четверг впервые сообщалось об атаке по цели в Умм ар-Рашраш (израильском Эйлате).



