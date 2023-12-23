Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.27 комментариев
Иракские группировки заявили об ударе по израильской цели в Средиземном море
«Исламское сопротивление Ирака» впервые объявило о поражении израильской цели в Средиземном море
Вооруженные шиитские группировки «Исламского сопротивления Ирака» впервые заявили о поражении «жизненно важной израильской цели» в Средиземном море.
«Исламское сопротивление Ирака» заявило, что собирается продолжать «борьбу против оккупации», поддерживать палестинский народ в секторе Газа, а также дать ответ на «зверства» Израиля, передает РИА «Новости».
Как пояснил источник Al Jazeera, «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по «платформе принадлежащего Израилю газового месторождения Кариш в акватории Средиземного моря».
Напомним, с октября «Исламское сопротивление Ирака» около 80 раз атаковало силы возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке. В четверг впервые сообщалось об атаке по цели в Умм ар-Рашраш (израильском Эйлате).