Минприроды заявило о необходимости нацпроекта по очистке рек

Глава Минприроды Козлов сообщил об обсуждении создания нацпроекта по очистке рек и оздоровлению водоемов

Tекст: Антон Антонов

Кабмин обсуждает продление нацпроекта «Экология» до 2030 года и «на перспективу». Козлов сказал, что необходим «нацпроект, связанный с водой». Как отметил министр, глава российского государства Владимир Путин «неоднократно об этом говорил», передает РИА «Новости».

Министр сообщил, что кабмин приступил к работе по данному вопросу – в течение года «попытались собрать всю проблематику, связанную» с данной темой, «с очисткой рек, возможностью их экологического оздоровления».

Рядом с реками в России живет свыше 111 млн человек. Козлов указал на важность решения вопросов судоходства, строительства очистных сооружений, защиты населенных пунктов от наводнений. Он не сообщил, когда может начаться реализация нового нацпроекта.

Также Козлов заявил о важности вопроса недропользования: «Мы получаем полную поддержку от руководителя страны, и я ему докладывал лично о той большой работе, которую мы проделали по Дальнему Востоку, по Сибири». Данная тема будет отражена в фронтальной стратегии «Геология. Возрождение легенды». Минприроды изучает перспективные площади для геологоразведочных работ, где могут быть обнаружены новые месторождения полезных ископаемых.

В декабре Путин заявил, что проблема обмеления Волги известна, власти работают над этим вопросом и не пустят ситуацию на самотек. В 2023 году приток воды в Волгу стал минимальным за последние 25 лет – при норме 258 кубических километров он составил 213 кубических километров. Дефицит в 43 кубических километра соразмерен четырем рекам Дон или Кубань.

Сообщалось, что кабмин может объединить федпроекты «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов» (оба включены в нацпроект «Экология») в единый проект «Оздоровление водных объектов» и реализовать его с 2025 по 2030 годы.