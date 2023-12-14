В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Путин: Правительство работает над решением вопроса с обмелением Волги
Проблема обмеления Волги известна, власти работают над этим вопросом и не пустят ситуацию на самотек, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
«Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях», – отметил Путин, комментируя обмеление Куйбышевского водохранилища, с которым столкнулись жители регионов Поволжья из-за спуска воды в низовья Волги.
«Все эти вопросы известны, и, поверьте, правительство работает над этим и не бросит это на самотек. Но проблема, конечно, есть, согласен», – заключил он.
В 2023 году приток воды в Волгу стал минимальным за последние 25 лет – при норме 258 кубических километров он составил 213 кубических километров. Дефицит в 43 кубических километра соразмерен четырем рекам Дон или Кубань. У жителей Средней Волги отступившая вода вызывала беспокойство.
Весной для нереста и нужд сельского в низовьях Волги обеспечивается продолжительный объемный специальный попуск. Поскольку дефицит притока на этот период составлял 27%, сразу после спецпопуска каскад был переведен в режим экономии, что позволило сохранить все гарантии для зависящих от воды сфер.