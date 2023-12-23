Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Минобороны оценило действия дальней авиации ВКС
Минобороны на «хорошо» и «отлично» оценило действия дальней авиации ВКС
Дальняя авиация ВКС России в 2023 году на «хорошо» и «отлично» выполнила все практические мероприятия, в которых была задействована, сообщили в Минобороны России в день 109-летия дальней авиации.
Как сообщило в Telegram Минобороны, в 2023 году дальняя авиация участвовала в специальной военной операции на Украине, а также в мероприятиях боевой подготовки, продемонстрировав «высокий уровень подготовки и воздушной выучки».
Кроме того, дальняя авиация патрулировала регионы Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, участвовала в совместных патрулированиях с китайскими ВВС.
Напомним, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш сообщил на днях, что дальняя авиация России в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты с новыми боевыми качествами.