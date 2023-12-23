Минобороны оценило действия дальней авиации ВКС

Минобороны на «хорошо» и «отлично» оценило действия дальней авиации ВКС

Tекст: Антон Антонов

Как сообщило в Telegram Минобороны, в 2023 году дальняя авиация участвовала в специальной военной операции на Украине, а также в мероприятиях боевой подготовки, продемонстрировав «высокий уровень подготовки и воздушной выучки».

Кроме того, дальняя авиация патрулировала регионы Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, участвовала в совместных патрулированиях с китайскими ВВС.

Напомним, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш сообщил на днях, что дальняя авиация России в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты с новыми боевыми качествами.