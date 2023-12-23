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Трамп предложил Байдену десять раундов дебатов
Трамп заявил о желании провести десять раундов дебатов с Байденом
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет возможности принять участие в дебатах с действующим главой государства Джо Байденом.
На вопрос о том, собирается ли Трамп участвовать в дебатах, если и он, и Байден выиграют партийные номинации в рамках борьбы за кресло президента США, Трамп ответил: «Как насчет десять раундов? Как насчет дебатировать десять раз?», – передает РИА «Новости».
Напомним, летом Трамп заявил, что в связи с резким отрывом от других республиканцев, претендующих на пост президента США, не будет участвовать в дебатах с ними.