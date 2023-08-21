Трамп отказался от дебатов с республиканцами перед выборами президента США

Трамп заявил об отказе от участия в дебатах с другими претендентами на пост президента США от Республиканской партии

Tекст: Антон Антонов

Дебаты запланированы на 23 августа. Трамп заявил, что опрос, проведенный CBS и социологической службой YouGov, демонстрирует его лидерство с «легендарными» показателями.

«Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство – с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим», – приводит его слова ТАСС.

Согласно опросу, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за Трампа. Занимающий второе место губернатор штата Флорида Рон Десантис набирает только 16%. Опрос прошел 16–18 августа, в нем принял участие 2061 совершеннолетний житель США, в том числе 538 вероятных участников республиканских праймериз. Погрешность составляет три процентных пункта для общей выборки и 5,7 процентного пункта для республиканской части, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».