Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Трамп отказался от дебатов с республиканцами перед выборами президента США
Трамп заявил об отказе от участия в дебатах с другими претендентами на пост президента США от Республиканской партии
Бывший глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в связи с резким отрывом от других республиканцев, претендующих на пост президента США, не будет участвовать в дебатах с ними.
Дебаты запланированы на 23 августа. Трамп заявил, что опрос, проведенный CBS и социологической службой YouGov, демонстрирует его лидерство с «легендарными» показателями.
«Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство – с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим», – приводит его слова ТАСС.
Согласно опросу, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за Трампа. Занимающий второе место губернатор штата Флорида Рон Десантис набирает только 16%. Опрос прошел 16–18 августа, в нем принял участие 2061 совершеннолетний житель США, в том числе 538 вероятных участников республиканских праймериз. Погрешность составляет три процентных пункта для общей выборки и 5,7 процентного пункта для республиканской части, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».