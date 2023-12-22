В крымском лагере госпитализировано несколько детей

Пограничники начали изымать загранпаспорта у россиян из-за опечаток

РБК: У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

Tекст: Вера Басилая

С декабря в силу вступил закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого стало известно о двух случаях изъятия загранпаспортов, передает РБК.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в первом случае была опечатка в имени, во втором пропустили букву в названии города.

Ломидзе добавила, ничего подобного раньше не было, АТОР мониторит ситуацию.

В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов», согласно которому, загранпаспорт может быть признан недействительным в случае утери, истечения срока действия, изменения личных данных владельца или его смерти. Кроме того, невыездные граждане должны сдавать загранпаспорт на хранение. Невыездными считаются граждане, призванные на военную службу, допущенные к государственной тайне, сотрудники ФСБ и другие. Загранпаспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.