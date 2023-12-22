Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
В крымском лагере госпитализировано несколько детей
В крымском детском лагере госпитализированы девять ребят
В детском лагере «Юность» на Крымском полуострове госпитализированы девять несовершеннолетних, у них диагностирован гастроэнтероколит и ОРЗ, заявили в региональном Минздраве.
Медработники «Евпаторийской городской больницы» осмотрели 31 ребенка из «Юности», после этого девять детей госпитализировали, сообщили в министерстве, передает ТАСС. У восьми из них выявили гастроэнтероколит, у одного – ОРЗ.
Глава регионального ведомства Константин Скорупский отметил, что тяжелых пациентов среди них нет, детям оказывают необходимую медицинскую помощь.