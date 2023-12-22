Журналиста Низовцева объявили в розыск в России

Ивлеева пообещала продолжение «голых вечеринок»

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Ивлеева написала, что вечеринка «того стоила», и анонсировала продолжение мероприятия. «Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина», – заявила блогер, добавив, что люди просто пришли в «красивых полуобнаженных нарядах», передает Life.

Ивлеева также обвинила россиян в двойных стандартах, поскольку, по ее мнению, они восхищаются западными моделями в откровенной одежде, а отечественных артистов называют развратными и опустившимися.

Ранее представители межрегионального общественного движения «Зов народа» обратились в прокуратуру, МВД и СК с просьбой проверить вечеринку Ивлеевой на предмет пропаганды ЛГБТ, а также присутствия несовершеннолетних и наркотиков.