Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
Журналиста Низовцева объявили в розыск в России
Журналист Дмитрий Низовцев* (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД.
В базе указано что Дмитрий Александрович Низовцев 1987 года рождения разыскивается по статье УК, передает РИА «Новости». Статья не уточняется.
Ранее МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом