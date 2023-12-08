Почему стоит пожалеть США? Потому что в лагере их союзников по коллективному Западу у них нет единомышленников.2 комментария
Журналистку Машу Гессен объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск журналистку Машу Гессен, следует из базы розыска ведомства.
Как указали в ведомстве, Гессен разыскивается по уголовной статье, передает ТАСС.
Напомним, в отношении журналистки возбуждено уголовное дело по факту дискредитации Вооруженных сил России. Ряд СМИ сообщил о том, что поводом для уголовного дела стали ее высказывания во время интервью Юрию Дудю** (признан в РФ иноагентом).
Ранее МВД объявило одного из руководителей крымско-татарского канала ATR Айдера Муждабаева в федеральный розыск. Причиной стал его пост в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана в России экстремистской) с призывами к захвату и удержанию в качестве заложников «русских агентов» за рубежом, их расстрелу без суда и следствия.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом