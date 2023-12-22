Компания «Рольф» оценила передачу акций Росимуществу на деятельность фирмы

Компания «Рольф»: Передача акций Росимуществу не отразится на деятельности фирмы

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что подобные изменения никак не отразятся на деятельности организации – АО «Рольф» сохранит все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами, передает ТАСС.

Также в компании отметили, что Росимущество как временный управляющий акциями организации намерено ее развивать, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками.

Напомним, Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» и его дочерних компаний во временное управление Росимущества. Песков объяснил передачу акций «Рольфа».

