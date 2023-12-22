Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
Компания «Рольф» оценила передачу акций Росимуществу на деятельность фирмы
Компания «Рольф»: Передача акций Росимуществу не отразится на деятельности фирмы
Передача акций автодилера «Рольф» во временное управление Росимуществу не отразится на деятельности компании, следует из сообщения компании.
Отмечается, что подобные изменения никак не отразятся на деятельности организации – АО «Рольф» сохранит все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами, передает ТАСС.
Также в компании отметили, что Росимущество как временный управляющий акциями организации намерено ее развивать, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками.
Напомним, Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» и его дочерних компаний во временное управление Росимущества. Песков объяснил передачу акций «Рольфа».