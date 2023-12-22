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    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

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    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

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    22 декабря 2023, 12:41

    Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу

    Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу экономической целесообразностью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Указ президента Владимира Путина о передаче во временное управление Росимуществу акций автодилера «Рольф» связан с экономической целесообразностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Передача во временное управление Росимущества акций «Рольфа» связано исключительно с экономической целесообразностью, соблюдением законов России и с учетом известной международной экономической конъюнктуры, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» и его дочерних компаний во временное управление Росимущества.

    21 декабря 2023, 16:27
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как выполнено желание девочки – участницы акции «Елка желаний». Президент назвал звонок Ксении Мазневой не менее важным делом, чем работа Совета.

    «Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.

    Глава государства исполнил мечту 13-летней Ксении из Санкт-Петербурга – попробовать себя в роли ведущей новостей.

    Вместе с телеведущей Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре, говорится на сайте Кремля.

    4 декабря на площадке международной премии #МыВместе Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

    Ксения учится в седьмом классе, увлекается рисованием. В будущем девочка хочет стать журналистом. Она из многодетной семьи – у Ксении есть два младших брата. Врачи поставили Ксении диагноз – врожденный порок развития конечностей. Девочка передвигается на коляске, но на маленькие дистанции ходит в сопровождении родителей.



    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 14:33
    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал команду начать движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин дал команду на начало движения по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани.

    «С Богом! Разрешаю», – цитирует ТАСС его слова.

    По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.

    По информации Автодора, стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.

    В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, назвав возведение автомагистрали М-12 «Восток» отличным примером воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта. Президент добавил, что сам бы хотел проехать по трассе.

    Коментарии (24)
    21 декабря 2023, 19:28
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

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    22 декабря 2023, 09:09
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акции автодилера «Рольф» и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, во временное управление переходят 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс», и 660 759 610 акций «Рольфа», которыми владел кипрский офшор «Деланс лимитед», передает ТАСС.

    Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф моторс» и «Рольф тех».

    Ранее прокуратура просила приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима.

    Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

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    21 декабря 2023, 15:59
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избежать резких скачков цен на отдельные товары можно посредством построения экономики предложения на российском рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну, построение именно такой экономики – экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    Необходимо обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке России, заявил Путин. Это касается как потребительского сегмента, так и инвестиционного, подчеркнул президент.

    «За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров.

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    21 декабря 2023, 15:54
    Путин: Тенденцию на снижение рождаемости в России пока не удается переломить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», – сказал российский лидер на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что все планы по развитию инфраструктуры, социальной сферы и демографии в России предельно реалистичны.

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    21 декабря 2023, 17:05
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не закрывается от Америки и Европы, им «пора закончить валять дурака» в ожидании крушения России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран… Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей.

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    21 декабря 2023, 13:42
    Путин установил выплаты семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
    Путин установил выплаты семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о соцподдержке семей с детьми, пострадавшими от украинской агрессии, он устанавливает единовременную выплату в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах или на территории близ зоны СВО.

    Выплаты планируется проводить с 1 января 2024 года, помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также глава государства рекомендовал региональным властям ввести дополнительные меры поддержки детей, пострадавших от украинских войск.

    Президент рекомендовал обеспечить направление пострадавших детей ежегодно в организации отдыха и оздоровления и, при наличии медицинских показаний, в санаторно-курортные организации.

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    21 декабря 2023, 14:04
    Путин начал церемонию открытия магистрали «Восток» М-12 от Москвы до Казани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин начал церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, в ней также участвуют вице-премьер Марат Хуснуллин и руководители регионов.

    Скоростная дорога пролегает от Москвы до Казани, ее протяженность – 810 километров, она проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, по Чувашии и Татарстану, передает ТАСС.

    Отмечается, что от столицы до Казани по «Востоку» можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час. Через каждые 50-80 километров на трассе находятся многофункциональные зоны.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что эта дорога даст возможность укрепить связь между российскими регионами, повысить транспортную доступность и эффективнее использовать туристические возможности.

    Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что открытие трассы даст возможность привлечь в город дополнительно 1 млн туристов.

    Ранее на прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин обещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва-Казань. Он отмечал, что стоимость проезда по ней должна составлять 4-4,5 тыс. рублей.

    В ноябре в правительстве сообщали, что трассу планируется продлить до Тюмени.

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    21 декабря 2023, 21:38
    Эксперт: Развитие дорожной сети России находится под личным контролем президента

    Эксперт Корякин: Крупные федеральные автотрассы в России строятся с опережением сроков, несмотря на санкции

    Эксперт: Развитие дорожной сети России находится под личным контролем президента
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Строительство современных автомагистралей приводит к созданию новых рабочих мест, росту оборота грузов, развитию туризма и в целом оказывает огромный мультипликативный эффект на экономику регионов. Поэтому развитие транспортного комплекса России находится под личным контролем президента, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Союза российских городов Станислав Корякин. В четверг Путин принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток».

    «Я сам часто езжу на машине, в том числе на юг – работаю в Южном федеральном округе. И я лично вижу, что наличие хорошей трассы оживляет всю придорожную инфраструктуру. Вдоль всего моего пути стремительно появляется много кафе, мотелей и других элементов сервиса. Это обеспечивает туристические пассажиропотоки в Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовскую область, оказывает мультипликативный эффект на экономики целых регионов», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Любая страна развивает свою дорожную сеть как стратегический актив. Поэтому то, что президент Путин уделяет этому направлению строительства особое внимание, абсолютно логично. Дороги – очень серьезный инвестиционный инфраструктурный проект. Благодаря вниманию главы государства обеспечивается и своевременное выделение средств на проекты, и качественное их исполнение подрядчиками – проектировщиками и строителями. В итоге под личным контролем президента расширяются возможности транспортного комплекса страны, модернизируется логистическая инфраструктура по всей России», – подчеркнул собеседник.

    «При этом и в 2014 году, и в 2022 году, когда происходило усиление санкций, Запад рассчитывал, что давление может «схлопнуть» все инфраструктурные проекты в нашей стране. Что скрывать, такие опасения были и в России. А теперь даже по другую сторону баррикад рождается понимание, что российская экономика справилась с рестрикциями и даже развивается. А введение в эксплуатацию масштабных проектов, в том числе и крупных федеральных автотрасс, происходит даже с опережением сроков», – отмечает аналитик.

    По его словам, в настоящее время в России происходит структурная перестройка экономики: «Ранее мы были завязаны на поставщиков из Европы или других западных производителей. А сейчас идет процесс запуска собственного производства. Это касается и выпуска всего необходимого для развития транспортной инфраструктуры».

    Эксперт подчеркнул, что успешная реализация президентского нацпроекта «Качественные безопасные дороги» подтверждается статистикой – в России увеличилась скорость перемещения грузов по дорогам, что привело к более быстрому обороту товаров и, соответственно, более быстрому обороту денег. «Также очевидно, что появление современных безопасных магистралей повлекло снижение аварийности и количества смертей в ДТП», – резюмировал он.

    В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия завершающих участков автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани. «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в развитии трассы М-12 «Восток», которая станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия», – сказал глава государства.

    «В целом поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и – что немаловажно – безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма», – отметил президент. По его словам, трасса, которая проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Чувашию и Татарстан, повысит инвестиционную привлекательность этих регионов, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, в сфере услуг.

    Строительство трассы протяженностью 810 км завершили на семь месяцев раньше срока. Благодаря новой автостраде, время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часов. Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году – до Тюмени. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России.

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    21 декабря 2023, 16:11
    Путин поручил оперативно установить единый федеральный статус многодетных

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

    «Я прошу коллег из правительства и из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, в том числе важно возродить традиции многодетной семьи», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. [Установить статус с] соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно».

    Также Путин рассказал, что ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 10 месяцев 2023 года превысила допандемийный уровень.

    «По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить.

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    21 декабря 2023, 14:18
    Политолог: «Команда Путина» поспособствует высокой явке на выборах

    Политолог Данилин: Общественная поддержка позволяет Путину опираться на народ, как на носителя суверенитета страны

    Политолог: «Команда Путина» поспособствует высокой явке на выборах
    @ RIA Kremlin Pool/ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В «Команде Путина» оказались люди из самых разных сфер. И все они – лидеры общественного мнения. Это в свою очередь поспособствует активности граждан на избирательных участках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг в Москве открылся предвыборный штаб Путина.

    «Решение Владимира Путина баллотироваться поддержали люди из самых разных сфер общества. Это врачи, артисты, спортсмены, военные герои, рабочие, учителя и многие-многие другие», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    Он напомнил, что сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали худрук Театра Табакова, актер Владимир Машков, спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Они входили и в инициативную группу по выдвижению Путина», – заметил собеседник.  

    Данилин подчеркнул, что граждане, согласно социологическим опросам, поддерживают решение Путина баллотироваться на пост главы государства, а это позволяет президенту уже сейчас опираться на общество как на носителя суверенитета страны. По словам политолога, также удалось довольно быстро сформировать штаб из 700 человек.

    «Все эти люди формируют «Команду Путина». Это своего рода лица кампании, и я уверен – их авторитет поспособствует тому, чтобы как можно больше избирателей посетили участки и проголосовали на выборах», – резюмировал Данилин.

    В четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Владимира Путина. Штаб будет работать круглосуточно, но посетителей смогут принимать только с 9:00 до 18:00.

    Сопредседателями штаба стали художественный руководитель Театра им. Олега Табакова, актер Владимир Машков, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога. Они уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

    По словам Лысенко, с 23 декабря начнется сбор подписей в поддержку действующего президента. Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

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    21 декабря 2023, 14:38
    Путин заявил, что надеется лично проехать по трассе М-12

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на церемонии открытия трассы М-12 «Восток» до Казани заявил, что хотел бы сам проехать по ней.

    «Очень надеюсь, что [мне] тоже удастся когда-нибудь проехать по этой дороге, <…> потому что это особые ощущения», – сказал он, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг президент по ВКС-связи открыл автодорогу М-12 «Востоку». По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.

    Ранее Автодор сообщил, что стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.

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    21 декабря 2023, 16:23
    Путин назвал сбережение россиян приоритетом «на поколения вперед»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сбережение народа является приоритетом «на поколения вперед», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Вновь хочу подчеркнуть: сбережение народа – это наш приоритет на поколения вперед. Повторю, что в ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов первостепенное значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи», – цитирует Путина ТАСС.

    Также на заседании президент поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

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    21 декабря 2023, 15:28
    Путин призвал запустить обновленные национальные проекты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо начать обновленные национальные проекты, расширив планирование до 2036 года, сказал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Действующие сейчас национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются в 2024 году, напомнил президент, передает ТАСС.

    «А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества, это естественно. И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты», – добавил он.

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      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

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