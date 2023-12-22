Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу

Эксперт: Развитие дорожной сети России находится под личным контролем президента

Эксперт Корякин: Крупные федеральные автотрассы в России строятся с опережением сроков, несмотря на санкции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я сам часто езжу на машине, в том числе на юг – работаю в Южном федеральном округе. И я лично вижу, что наличие хорошей трассы оживляет всю придорожную инфраструктуру. Вдоль всего моего пути стремительно появляется много кафе, мотелей и других элементов сервиса. Это обеспечивает туристические пассажиропотоки в Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовскую область, оказывает мультипликативный эффект на экономики целых регионов», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и член Общественного совета при Минприроды РФ.

«Любая страна развивает свою дорожную сеть как стратегический актив. Поэтому то, что президент Путин уделяет этому направлению строительства особое внимание, абсолютно логично. Дороги – очень серьезный инвестиционный инфраструктурный проект. Благодаря вниманию главы государства обеспечивается и своевременное выделение средств на проекты, и качественное их исполнение подрядчиками – проектировщиками и строителями. В итоге под личным контролем президента расширяются возможности транспортного комплекса страны, модернизируется логистическая инфраструктура по всей России», – подчеркнул собеседник.

«При этом и в 2014 году, и в 2022 году, когда происходило усиление санкций, Запад рассчитывал, что давление может «схлопнуть» все инфраструктурные проекты в нашей стране. Что скрывать, такие опасения были и в России. А теперь даже по другую сторону баррикад рождается понимание, что российская экономика справилась с рестрикциями и даже развивается. А введение в эксплуатацию масштабных проектов, в том числе и крупных федеральных автотрасс, происходит даже с опережением сроков», – отмечает аналитик.

По его словам, в настоящее время в России происходит структурная перестройка экономики: «Ранее мы были завязаны на поставщиков из Европы или других западных производителей. А сейчас идет процесс запуска собственного производства. Это касается и выпуска всего необходимого для развития транспортной инфраструктуры».

Эксперт подчеркнул, что успешная реализация президентского нацпроекта «Качественные безопасные дороги» подтверждается статистикой – в России увеличилась скорость перемещения грузов по дорогам, что привело к более быстрому обороту товаров и, соответственно, более быстрому обороту денег. «Также очевидно, что появление современных безопасных магистралей повлекло снижение аварийности и количества смертей в ДТП», – резюмировал он.

В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия завершающих участков автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани. «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в развитии трассы М-12 «Восток», которая станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия», – сказал глава государства.

«В целом поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и – что немаловажно – безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма», – отметил президент. По его словам, трасса, которая проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Чувашию и Татарстан, повысит инвестиционную привлекательность этих регионов, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, в сфере услуг.

Строительство трассы протяженностью 810 км завершили на семь месяцев раньше срока. Благодаря новой автостраде, время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часов. Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году – до Тюмени. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России.