Путин призвал наращивать темпы строительства в России дорог и жилья

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше. Это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог, другой инфраструктуры. Нужно обязательно наращивать темпы, стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы», – передает его слова ТАСС.

Автодорогу М-12 Путин назвал отличным примером реализации масштабного инфраструктурного проекта.

«Инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее», – сказал глава государства.

Трасса М-12 станет частью международного евразийского транспортного маршрута «Россия». «Готова вся современная скоростная автострада между Москвой и Казанью – нашими крупнейшими деловыми, туристическими, культурными центрами. Дорога, а это более 800 км, займет примерно 6,5 часа, что почти в два раза быстрее, чем прежде. В целом поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и, что немаловажно, безопасными, возрастут объемы эффективности грузоперевозок, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма», – подчеркнул Путин.

Кроме того, подчеркнул президент, трасса повысит инвестиционную привлекательность регионов, через которые пролегает, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, сфере услуг. «Так всегда бывает – дорога появляется, сразу жизнь бьет ключом», – сказал Путин.

В ходе строительства трассы были возведены масштабные технически сложные объекты, такие как мост через Волгу под Казанью длиной более 3 км. «Местные жители смогут проехать по этому мосту быстрее и даже чуть-чуть дешевле, чем по ныне действующей паромной переправе», – заключил президент.

Ранее Автодор сообщил, что стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.