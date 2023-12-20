Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.5 комментариев
Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Российские системы ПВО пресекли попытку теракта БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, дрон сбил в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны России.
В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что киевский режим пытался совершить теракт в Российской Федерации, ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.
Ранее была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа в Брянской области.