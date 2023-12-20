Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
Поиск формулы мира по урегулированию кризиса на Украине без участия России является абсурдом без потенциала на результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он призвал раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России.
Это является, по словам представителя Кремля, абсурдным процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты, передает ТАСС.
Он добавил, что сейчас тема переговоров по Украине не актуальна, для нее нет никакого фундамента и предпосылок.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».