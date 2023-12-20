Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России

Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать

Президент: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины после 2014 года, вынудив Россию отвечать

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации с Украиной после 2014 года, передает ТАСС.

Путин заметил, что западные представители не пошли на реализацию «Минска-2», а фактически развязали на Украине войну.

«Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства, добавив, что на Западе тем временем за этим с удовольствием наблюдали.

Путин подчеркнул, что Россия не могла отдать США «исконно российские» территории и смотреть, как они «чавкают, съедая все подряд».

«Штаты оторвали, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить», – отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет неприемлемым для России в любой исторической перспективе.

Путин подчеркнул, что втягивание Киева в НАТО является одной из целей Запада.

«Мне так все время говорят: ну, сейчас чего ты боишься, сейчас же мы их не возьмем. Я говорю: сейчас. А завтра? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через десять, даже через 15 лет это неприемлемо», – заключил он.