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Госдума отказалась платить за бензин депутатов на запрещенных иномарках
Госдума увязала оплату расходов депутатов на бензин с переходом на российские автомобили
С 1 января Госдума продолжит оплачивать расходы депутатов на бензин только в том случае, если они используют машины отечественного производства или иномарки, рекомендованные Минпромторгом, сообщили источники в Госдуме и сами депутаты.
Так, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума прекратит принимать документы по возмещению расходов, если депутаты будут использовать машины «других марок».
«Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», – приводит ее слова «Известия».
Власти всех российских субъектов проинформировали, что с 2024 года следует использовать автотранспорт в соответствии с рекомендациями Минпромторга. В число рекомендованных ведомством, в частности, входят российские Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus, «Москвич» и Evolute, а также китайский автомобильный бренд Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
В августе президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.