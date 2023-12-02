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    Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти
    Захарова описала дикое действо перед Белым домом
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Медведев пообещал ассиметричный ответ на вмешательство во внутренние дела России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    17 комментариев
    2 декабря 2023, 17:39

    Медведев охарактеризовал работу на юридическом поприще в 1990-е

    Медведев назвал работу на юридическом поприще в 1990-е годы сложной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Работа на юридическом поприще в 1990-е годы была исключительно сложной на фоне необходимости создания новых норм и попыток продвигать проекты, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на вручении премии «Юрист года – 2023».

    По словам Медведева, работать было сложно, так как в 90-е годы создавался фундамент нового законодательства, передает ТАСС.

    Зампред Совбеза добавил, что «старые нормы оказались отринуты, где-то справедливо, где-то не очень справедливо». Во время своей речи Медведев указал, что российские юристы делают все, чтобы сводить на нет попытки других стран «навязать право избранных».

    Напомним, 3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, появившийся в 2008 году, а также вручается премия «Юрист года».

    1 декабря 2023, 19:40
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В погибшем в зоне спецоперации россиянине узнали звезду клипа украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед».

    Рядовой Денис Степанов служил помощником гранатометчика стрелкового отделения, о его гибели сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба 17 ноября.

    Пользователи Сети узнали в Степанове звезду клипа украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед», который набрал многомиллионные просмотры. «Рыжий паренек из клипа «Тает лед» группы «Грибы», который на Youtube посмотрели 268 млн раз, – Денис Степанов из Ухты. Недавно стало известно о его гибели на СВО», – сообщил Telegram-канал Pro Город Ухта.

    По информации авторов канала, именно Степанов запечатлен на фрагменте документального фильма, снятого в 1994 году в Северодвинске, который исполнители использовали в начале клипа.

    Коментарии (32)
    1 декабря 2023, 22:12
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Украина якобы ведут тайные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.

    В статье на платформе Substack Херш написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий, передает РИА «Новости».

    Как указал Херш, серьезные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. По его словам, «их движущей силой» стали два высокопоставленных генерала, которые руководят боевыми действиями – начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он напомнил интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. Херш добавил, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.

    В Белом доме, по словам Херша, «полностью против предлагаемого соглашения». Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.

    «Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас». «Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», – сказал мне американский чиновник», – отметил Херш.

    Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта. В ноябре Залужный в журнале The Economist опубликовал эссе, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны».

    Коментарии (101)
    2 декабря 2023, 09:22
    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке слова об ОБСЕ

    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке свои слова об ОБСЕ

    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке слова об ОБСЕ
    @ IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции в Скопье призвал журналистку Deutsche Welle (признано в России иноагентом) не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

    В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ корреспондент задала министру вопрос о том, планирует ли России выходить из организации, если она, по его словам, уже «не играет ключевой роли», передает «Царьград».

    В ответ на это Лавров призвал журналистку цитировать его правильно. Глава МИД напомнил: он сказал о том, что ему безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ.

    Лавров добавил, что это у правительства ФРГ принято разжевывать журналистам, как писать материалы. В России сотрудников СМИ уважают и оставляют на их воображение освещение итогов пресс-конференций.

    Журналистка в свою очередь возразила на русском языке, что им «никто не говорит, как писать».

    «Так вы и по-русски еще умеете?» – удивился Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении.

    Коментарии (40)
    1 декабря 2023, 19:07
    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА

    В Киеве заявили об обнаружении в одном из российских беспилотников сим-карты мобильного оператора «Киевстар».

    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что в одном из российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была обнаружена сим-карта украинского мобильного оператора «Киевстар», в состав совета директоров которого две недели назад вошел экс-глава ЦРУ Майкл Помпео.

    По словам представителя ВВС, украинские специалисты изучают, как найденная сим-карта оказалась в беспилотнике, и какую функцию выполняла, сообщает «Лента.Ру».

    «Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами? Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы», – заявил Игнат. 

    Ранее сообщалось, что бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео стал независимым неисполнительным директором совета директоров украинского мобильного оператора «Киевстар».

    Коментарии (86)
    2 декабря 2023, 05:33
    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма

    Полковник СБУ в отставке предупредил о партизанской войне в случае захвата Крыма Украиной

    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона враждебно настроенных партизан, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    Стариков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что захват Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса. По его словам, если произойдет «захват» Крыма, то Киев получит миллион враждебно настроенных людей, а это приведет к гражданской войне, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, потому что «десять лет были постоянные боевые действия».

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 06:05
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы.

    Согласно описанию, решение задачи по улучшению характеристик снаряда решается за счет рационального выбора соотношений геометрических параметров носовой части корпуса и аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, положения оси вращения рулей, уменьшения разброса аэробаллистических свойств, передает ТАСС.

    Отмечается, что образцы успешно прошли летно-конструкторские испытания.

    Ранее Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил.

    Коментарии (20)
    1 декабря 2023, 21:35
    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России

    В Минобороны прокомментировали указ Путина об увеличении численности ВС России

    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Увеличение численности Вооруженных сил России связано с ростом угроз для страны и будет осуществляться за счет контрактников, заявили в министерстве обороны страны после подписания президентом соответствующего указа.

    «Увеличение численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную службу в армии и проведения мобилизации не планируется, добавили в ведомстве.

    В Минобороны пояснили, что увеличение штатной численности ВС России связано с ростом угроз для страны на фоне СВО, продолжающимся расширением НАТО и наращиванием потенциала тактических ядерных сил альянса.

    «В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных Сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», – подчеркнули в ведомстве.

    В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России почти на 170 тыс. человек.

    Коментарии (10)
    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 01:04
    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине

    Журналист Венсен: Киев выделит плодородные земли сыну Сороса под захоронение химотходов

    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине
    @ M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сын известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр Сорос договорился с украинскими властями о безвозмездном и бессрочном выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, следует из расследования французского журналиста Жюля Венсена.

    Венсен опубликовал расследование в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины рассказал, что между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соглашение о бессрочной и безвозмездной передаче американским компаниям земли. Там будут захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний, передает РИА «Новости».

    Называются компании Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.Журналист опубликовал пописанный документ с заявлением Сороса, который выражает намерение обеспечить надежную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний. Речь идет о десятках земельных участков в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

    Источник в минсельхозе Украины называет это решение «фатальным», которое причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов, а также сделает плодородные земли непригодными для возделывания.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Сорос ненавидит человечество. Бизнесмен обвинил Сороса в желании «разрушить саму ткань цивилизации».

    Напомним, Джордж Сорос не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В некоторых странах финансиста обвиняют в вмешательстве во внутренние дела.

    Коментарии (24)
    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (13)
    1 декабря 2023, 20:05
    В Молдавии признали получение уведомлений от России о некачественных продуктах

    Россия объяснила Молдавии причины ограничений по ввозу продуктов

    В Молдавии признали получение уведомлений от России о некачественных продуктах
    @ Фадеичев Сергей/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия получила несколько уведомлений от России о том, что экспортируемые продукты питания некачественные, поэтому были введены ограничения, сообщили в Агентстве по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

    По данным ведомства, за последние два месяца Молдавия получила восемь уведомлений от российских властей, три из них – в период с 24 по 29 ноября, передает ТАСС.

    Вместе с тем в агентстве посчитали молдавские продукты качественными, а запрет необоснованным.

    Ранее Россельхознадзор ввел с 4 декабря ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции, включая овощи и фрукты, из Молдавии.

    Коментарии (16)
    2 декабря 2023, 15:21
    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ

    Выяснилось, что немецкая журналистка, которой Лавров не стал «разжевывать» свой ответ, раньше работала в Москве

    Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналистка Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) Александра фон Намен, которую министр иностранных дел Сергей Лавров осадил на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве, следует из ее биографии на сайте издания.

    На портале издания говорится, что Намен является одним из самых опытных корреспондентов. Он возглавляла бюро в Москве и в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Также во время президентства Дональда Трампа Намен была корреспондентом в Вашингтоне. Сейчас она возглавляет офис Deutsche Welle в Брюсселе.

    В своем материале по итогам пресс-конференции журналистка заявила, что Лавров якобы не дал ей четкий ответ о планах России покинуть ОБСЕ.

    Напомним, Лавров на вопрос Неман призвал не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

    Коментарии (4)
    1 декабря 2023, 18:52
    В ВОЗ заявили про стремительную эпидемию ВИЧ в Европе
    В ВОЗ заявили про стремительную эпидемию ВИЧ в Европе
    @ Ajun Ally/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире наблюдается в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

    Как указал Клюге, в Европейском регионе ВОЗ зафиксировал самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в мире. По его словам, половина людей в данном регионе получают поздний диагноз. Он добавил, что люди слишком поздно обращаются за медпомощью, а дойти до них раньше не получается, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что такая тенденция наблюдается уже 10 лет, и отметил, что в некоторых странах Европейского региона уровень смертности очень высок, а в других передача ВИЧ практически полностью остановлена.

    Клюге пояснил, что в 1988 году, когда состоялся первый Всемирный день борьбы со СПИДом, диагноз ВИЧ был равносилен смертному приговору, однако сейчас все изменилось к лучшему. Он уточнил, что сегодня есть все ресурсы и технологии для диагностики, лечения и предотвращения передачи инфекции.

    По его мнению, благодаря достижениям медицины ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и любое другое, а люди с этим диагнозом, получающие лечение, могут прожить здоровую и долгую жизнь и не передавать вирус другим. Он напомнил, что сегодня есть высокоэффективное антиретровирусное лечение без серьезных побочных эффектов и эффективные средства профилактики, а также новые диагностические алгоритмы, которые позволяют поставить диагноз в тот же день.

    Клюге призвал всех политиков, весь сектор здравоохранения и пенитенциарный сектор в следующем году «пропагандировать действия и вовлекать лидеров сообщества во все планы и программы по ВИЧ, полностью финансировать устойчивое лидерство сообщества и поддерживать гражданское общество с помощью эффективной политики». «Мы можем – и должны – оставить в истории бремя и стигматизацию жизни с ВИЧ», – заключил он.

    Ранее в Польше после притока беженцев с Украины зарегистрировали рекордную заболеваемость ВИЧ-инфекцией.

    Коментарии (11)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

    Коментарии (32)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    @ IMAGO/Heike Lyding/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (38)
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      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

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