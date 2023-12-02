Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.7 комментариев
Медведев охарактеризовал работу на юридическом поприще в 1990-е
Медведев назвал работу на юридическом поприще в 1990-е годы сложной
Работа на юридическом поприще в 1990-е годы была исключительно сложной на фоне необходимости создания новых норм и попыток продвигать проекты, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на вручении премии «Юрист года – 2023».
По словам Медведева, работать было сложно, так как в 90-е годы создавался фундамент нового законодательства, передает ТАСС.
Зампред Совбеза добавил, что «старые нормы оказались отринуты, где-то справедливо, где-то не очень справедливо». Во время своей речи Медведев указал, что российские юристы делают все, чтобы сводить на нет попытки других стран «навязать право избранных».
Напомним, 3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, появившийся в 2008 году, а также вручается премия «Юрист года».