Пушков рассказал об унынии активных противников России в Киеве

Tекст: Валентина Григоренко

В своем Telegram-канале Пушков написал, что активные противники России уже и в Киеве впадают в уныние. По его словам, за последние несколько месяцев «что-то сдвинулось в мировом раскладе сил» не в пользу Украины. Он подчеркнул, что речь идет не только о конфликте на Ближнем Востоке и нехватке поставок боеприпасов с Запада.

Здесь, по его мнению, суть вопроса гораздо глубже, «Западу вдруг стало ясно, что военная поддержка Украины не имеет перспективы, в ней нет смысла», и санкции тоже не сработали.

И в результате, отметил Пушков, падает боевой настрой на Западе, а «прежний деланный энтузиазм уступает место неподдельному скептицизму». Он подчеркнул, что сегодня изменилась мировая психология конфликта на Украине.

В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.

Ранее НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

Напомним, командир гранатометного взвода с позывным «Перун» сообщил, что ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов.