Эксперты оценили интерес аудитории Telegram к выставке «Россия»

Эксперты назвали главные медиадрайверы выставки «Россия» и оценили интерес к ней со стороны аудитории Telegram

Tекст: Антон Антонов

Эксперты обсудили, как в мессенджере Telegram представлена выставка «Россия» и происходящие на ней события. Модератором встречи выступил заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Потупчик рассказала об основных трендах развития Telegram в 2023 году. Она отметила, что мессенджер вышел на пятое место среди российских интернет-ресурсов по объему дневной аудитории, при этом жанровая направленность Telegram как социальной сети – информационно-политическая.

«За весь период работы выставки суммарная аудитория Telegram-каналов, которые писали о выставке – 200 млн человек. Яркие всплески медиаактивности в Telegram зафиксированы 1 и 5 декабря. В первом случае – открытие елок регионов России на главной аллее, во втором – обсуждение первого визита Владимира Путина на выставку», – добавила она.

Потупчик также подчеркнула, что гости являются драйвером медиаактивности на выставке «Россия». Визиты высокопоставленных лиц и руководства страны, в первую очередь президента России, создали пики медиаактивности.

Отмечается, что особый интерес аудитории Telegram формируется в связи с акцентами на неформальных деталях и мелочах. Забавным мемом* выставки стала история о том, как глава Минфина Антон Силуанов с трех попыток не смог достать слиток золота на одном из аттракционов в 75-м павильоне.

Бесспорную популярность и симпатию у аудитории Telegram приобрел симпатичный маскот КуZбассик, которого можно найти на стенде Кемеровской области. Эксперты прогнозируют, что появление аналогичных символов и образов в повестке выставки будет вызывать сходные положительные эмоции.

Крупные компании, участвующие на выставке, также создавали заметные медиаповоды. В списке компаний, привлекших наибольший интерес аудитории Telegram – Газпром, Сибур, Сбер, Росатом.

Среди других медиадрайверов эксперт выделила яркие события на выставке – сюда можно отнести и стихийное исполнение песни «Я русский» участниками «Движения первых», которые встречали на выставке артиста SHAMAN, и призовой билет на «Щелкунчика» для миллионного посетителя выставки.

Потупчик особо отметила, что выставка нравится детям, а значит, конвертируется в дополнительное внимание со стороны родителей, с которыми они посещают выставку.

«Мальчик Платон из Курска, который дал пять президенту, взорвал все соцсети. Это колоссально увеличило упоминания его родного региона», – добавил Вихлянцев.

Вихлянцев отметил, что образ выставки в мессенджере многогранен и демонстрирует как социально-экономические достижения, так и отдельные яркие детали, связанные с региональным колоритом. Он подчеркнул, что выставка как коммуникационное пространство позволяет совмещать культурно-массовый компонент и более сложные для восприятия данные, связанные с развитием различных отраслей и регионов страны.

«Нужно не бояться креативить, это обязательно медийно окупится. Выставка стала открытием, и продолжает открываться каждый день. Большую роль в этом играют события на стендах регионов и в павильонах, а также живые образы, которые можно увидеть здесь», – уверен эксперт.

Напомним, студия ЭИСИ на площадке выставки-форума «Россия» открылась 12 декабря и станет точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты будут регулярно собираться в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ расположена на втором этаже 75-го павильона ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.