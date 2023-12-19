На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.6 комментариев
В Минэкономики предложили финансировать уход за пожилыми из страховок
РБК: Эксперты Минэкономики предложили финансировать уход за пожилыми людьми из страховок
Для финансирования ухода за пожилыми можно в перспективе ввести страховые взносы в 0,5% от зарплаты. Такие идеи содержатся в научной статье, где соавтор – замминистра экономики, сообщили СМИ.
Как пишет РБК, систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами можно финансировать за счет обязательного страхования по аналогии с пенсионными взносами, которые уплачиваются с дохода работников, при этом ставка должна быть низкой – до 0,5% от зарплат, чтобы «не создавать финансового давления на граждан». Такие идеи сформулированы в статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами», опубликованной в последнем номере журнала «Экономическое развитие России».
Авторы статьи – замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова и директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики Святослав Сорокин.
В Минэкономразвития сообщили, что мнение авторов статьи не является официальной позицией министерства.
Авторы статьи проанализировали подходы стран с развитой системой СДУ. Так, в Южной Корее, Германии, Израиле уход за стариками и инвалидами включен в систему социального страхования, а в Японии и Франции – в систему медицинского страхования.
Как следует из предложений исследователей, сначала в России рекомендуется внедрить добровольное страхование, когда взносы плательщика будут использоваться на оплату ухода за ним самим, если это потребуется, а затем – обязательное по аналогии с солидарной системой пенсионного и социального страхования. При этом эксперты признают, что ставка страхования должна быть низкой: исходя из зарубежного опыта – не более 1,5%, а с учетом мнения российских экспертов (в частности, Ассоциации профессиональных участников СДУ) – не более 0,5%, чтобы «не создавать финансового давления на граждан».
Исходя из прогнозируемого зарплатного фонда в 2023 году (38,2 трлн руб., по оценке Минэкономразвития), наполнение СДУ по ставке 0,5% составило бы 190 млрд руб.
Альтернативное предложение – средства на СДУ могут перенаправляться из профицита Фонда пенсионного и социального страхования.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами планируется запустить во всех российских регионах к 2024 году.