В Минэкономики предложили финансировать уход за пожилыми из страховок

РБК: Эксперты Минэкономики предложили финансировать уход за пожилыми людьми из страховок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет РБК, систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами можно финансировать за счет обязательного страхования по аналогии с пенсионными взносами, которые уплачиваются с дохода работников, при этом ставка должна быть низкой – до 0,5% от зарплат, чтобы «не создавать финансового давления на граждан». Такие идеи сформулированы в статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами», опубликованной в последнем номере журнала «Экономическое развитие России».

Авторы статьи – замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова и директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики Святослав Сорокин.

В Минэкономразвития сообщили, что мнение авторов статьи не является официальной позицией министерства.

Авторы статьи проанализировали подходы стран с развитой системой СДУ. Так, в Южной Корее, Германии, Израиле уход за стариками и инвалидами включен в систему социального страхования, а в Японии и Франции – в систему медицинского страхования.

Как следует из предложений исследователей, сначала в России рекомендуется внедрить добровольное страхование, когда взносы плательщика будут использоваться на оплату ухода за ним самим, если это потребуется, а затем – обязательное по аналогии с солидарной системой пенсионного и социального страхования. При этом эксперты признают, что ставка страхования должна быть низкой: исходя из зарубежного опыта – не более 1,5%, а с учетом мнения российских экспертов (в частности, Ассоциации профессиональных участников СДУ) – не более 0,5%, чтобы «не создавать финансового давления на граждан».

Исходя из прогнозируемого зарплатного фонда в 2023 году (38,2 трлн руб., по оценке Минэкономразвития), наполнение СДУ по ставке 0,5% составило бы 190 млрд руб.

Альтернативное предложение – средства на СДУ могут перенаправляться из профицита Фонда пенсионного и социального страхования.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами планируется запустить во всех российских регионах к 2024 году.