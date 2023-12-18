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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 20:50

    Выборы-2024: Голосование – это способ поддержать традиционные российские ценности

    до выборов
    87 дней
    3 часа
    49 минут

    Фермер Юрий Ганюков: Идти на выборы надо во имя сохранения и развития ценностей России

    Tекст: Олег Исайченко

    Для жителей Херсонской области не стоит вопрос о том, надо ли идти голосовать. Для нас это способ поддержать традиционные ценности России и все то, что нам так дорого. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал фермер из Херсонской области Юрий Ганюков.

    «Лично мне и огромному кругу моих знакомых и друзей близки идеи, разделяемые большинством россиян и нашим президентом. Это и культура, и история, и традиционные ценности государства. Нашей стране надо бороться за сохранение и развитие того, что для нас важно», – сказал Юрий Ганюков, владелец крестьянско-фермерского хозяйства «Росток» в Херсонской области.

    «Именно поэтому ни для меня, ни для моих коллег и товарищей не стоит вопрос о том, идти ли на выборы. Мы обязательно пойдем и проголосуем. Ведь именно благодаря нашей общей стране мы сегодня вместе», – заключил он.

    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (27)
    18 декабря 2023, 08:30
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор пяти военнослужащим Южного военного округа, давшим взятки, чтобы избежать повторной отправки в зону спецоперации.

    Один из военнослужащих получил три года условно и штраф в размере 500 тыс. рублей, еще два человека получили штрафы по 750 тыс. и 150 тыс. рублей. И четвертый фигурант, который просил вернуть деньги за неотправку, так как его и так не отправляли на СВО, был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

    Все они обвинялись в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. Комбат, который пошел на сотрудничество со следствием, признался, что предложил ряду военных уклониться от СВО за деньги.

    Напомним, ранее военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО.

    Коментарии (31)
    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

    Коментарии (13)
    18 декабря 2023, 16:40
    Активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны

    Устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве мигрантов приговорили к арестам и депортации

    Активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 50 участников конфликта у рынка «Садовод» в столице приговорены к административным арестам за неподчинение правоохранителям, 22 из них решили выдворить из страны, сообщили в Люблинском райсуде Москвы.

    Суд рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке «Садовод» 15 декабря, 51 человек признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, сообщили в инстанции ТАСС.

    Им назначили административный арест, еще 22 человека признаны виновными в нарушении правил въезда в Росси, либо режима пребывания (проживания) в стране. Их направили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения.

    Напомним, полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль. Позже следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод».

    Коментарии (39)
    18 декабря 2023, 11:33
    Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»
    Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»
    @ Fabian Sommer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили назвал Россию «врагом» и «оккупантом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На комитетских слушаниях в парламенте заместитель председателя правительства Грузии заявил, что «никакого тайного диалога с Россией Грузия не проводит».

    «Да, Россия – оккупант, да, Россия – враг, да, Россия – преступник и по отношению к России мы не пойдем ни на какие компромиссы», – заявил он.

    Леван Давиташвили подчеркнул, что за время пребывания во власти «Грузинской мечты» с 2012 года «никаких уступок России сделано не было».

    При этом он отметил, что диалог с Россией ведется по тем направлениям, которые отвечают интересам Грузии.

    После войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, сохранив экономические и гуманитарные.

    Коментарии (41)
    18 декабря 2023, 14:20
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете

    Главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушивающего устройства в своем кабинете

    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что прослушивающее устройство нашли в кабинете, в котором он планировал начать работу в понедельник.

    «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивающее устройство)», – приводит слова Залужного РИА «Новости».

    Главком ВСУ подчеркнул, что речь идет о кабинете, в котором он уже давно не работал.

    Ранее сообщалось, что прослушивающие устройства «неустановленного образца» были обнаружены в кабинете Залужного. Кроме того, прослушка была установлена и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

    Коментарии (8)
    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

    Коментарии (14)
    18 декабря 2023, 09:09
    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ Георгиева сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина продержится несколько месяцев без финансовой помощи Запада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева изданию Financial Times.

    По ее словам, Киев выдержит лишь краткосрочный дефицит финансирования, передает РИА «Новости».

    Георгиева призвала страны Запада «срочно предоставить десятки миллиардов долларов» Киеву, чтобы избежать угрозы экономике страны. Она отметила, что иначе власти страны могут прибегнуть к «такой дестабилизирующей политике, как печатание денег».

    Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что МВФ выделил Киеву около 900 млн долларов.

    Коментарии (18)
    18 декабря 2023, 15:21
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления.

    Комментируя материал немецкой газеты Die Welt, где сообщалось, что Киев планирует новое контрнаступление в 2024 году, Залужный заявил, что не может говорить о том, что он планирует, иначе это будет шоу, передает ТАСС.

    Напомним, в начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

    Коментарии (23)
    18 декабря 2023, 15:14
    Подростки задержаны за повреждение дверей квартир родственников военкоров

    Два подростка задержаны за повреждение дверей квартир родственников военкоров в Петербурге

    Tекст: Кристина Цыцура

    Двое несовершеннолетних задержаны в Петербурге после повреждения дверей родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Сейчас двое несовершеннолетних местных жителей доставлены в отдел полиции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела за умышленное уничтожение или повреждение имущества и за хулиганство.

    Коментарии (32)
    18 декабря 2023, 12:44
    Эксперты объяснили прослушку Залужного

    Эксперты: Залужного прослушивали люди Зеленского для сбора компромата

    Эксперты объяснили прослушку Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Противостояние Зеленского и Залужного набирает обороты. Теперь Зеленский при помощи прослушки кабинета главкома попытался собрать компромат на оппонента. Но тот нанес превентивный удар по офису Зеленского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политолог Лариса Шеслер и военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об обнаружении «прослушки» в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Судя по всему, «прослушку» в кабинете Залужного установили люди Зеленского. Последний стремится больше узнать о высказываниях генерала в свой адрес, а также в отношении западных кураторов. Любое неосторожное слово в адрес американцев или британцев может быть использовано для шантажа главкома ВСУ, который в таком случае рискует потерять поддержку из-за рубежа», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Сам факт обнаружения «прослушки» был слит в общественное пространство тоже неслучайно и силами команды Залужного. Это превентивный удар по офису Зеленского. В целом это яркая иллюстрация того, насколько остро идет «грызня» в политических и военных кругах Украины», – подчеркивает она.

    «Маляр же, делая удивленный вид и утверждая, что ничего нового при прослушке Залужного услышать не удалось бы, пытается «натянуть сову на глобус». Генерал владеет как государственными, так и личными тайнами, доступными единицам. И риск того, что он озвучит эти мысли вслух – немалый», – акцентирует эксперт.

    «Для страны, находящейся под иностранным влиянием, какой является Украина, факт прослушки высших военных и политических чинов – нормальное явление. Зарубежные покровители должны знать, что все местное руководство им лояльно», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Вместе с тем прослушку кабинета Залужного, скорее всего, организовали сотрудники СБУ. Местным элитам в целом свойственно следить друг за другом. А учитывая противостояние главкома и Зеленского, можно говорить о попытке последнего собрать компромат против оппонента, чтобы таким образом устранить его», – заключил Леонков.

    Ранее прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Отмечается, что средства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

    Позже СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что устройства нашли и у сотрудников генерала.

    Утечки секретной информации из военных штабов на Украине уже имели место, но ставить прослушивающие устройства в кабинет главкома ВСУ Валерия Залужного не имеет смысла, заявила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, непонятно, кто и что хотел услышать у Залужного, потому что все осознают, что есть вероятность слежки, что всегда учитывается при общении голосом.

    Напомним, публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Так, генерал опубликовал эссе в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение главкома, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2023, 15:07
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приказ об увольнении глав всех военных комиссариатов в украинских областях президента страны Владимира Зеленского усложнил мобилизацию в ВСУ, заявил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

    Уволенные военкомы были профессионалами, они знали, как проводить мобилизацию, заявил Залужный, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его мнению, мобилизацию нужно не усиливать, а нужно «вернуть в те пределы», которые работали ранее. Главком пояснил, что у ВСУ есть задача по замене военнослужащих, которые долго находятся на передовой.

    В августе Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за эпизодов взяточничества, а на их места назначить военных с боевым опытом.

    Коментарии (5)
    18 декабря 2023, 05:11
    В США рассказали о возможной подготовке к ликвидации Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Западные спецслужбы могут ликвидировать Зеленского из-за его ненадобности

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности, и привести на его место другого, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень». По его словам, Зеленского могут скоро убить. Он сравнил политический путь главы Украины с телесериалом, и предположил, что на его место Запад скоро приведет кого-то другого, п «Газета.Ru».

    Бывший разведчик считает, что ЦРУ, которые писали «сценарий» к карьере Зеленского, допустили очень много ошибок. По словам Риттера, во всех СМИ было разрекламировано контрнаступление ВСУ, таким образом, считает разведчик, России рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

    Коментарии (9)
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    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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