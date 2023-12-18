Канцлер ФРГ заболел коронавирусом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно

Tекст: Денис Тельманов

«Тест на COVID-19 оказался положительным. Симптомы легкие, я ожидаю, что болезнь будет протекать в легкой форме», – приводит ТАСС сообщение Шольца в его микроблоге.



Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что встреча Шольца с премьером Словакии Робертом Фицо, запланированная на вторник, отменена.

Он также добавил, что Шольц прошедшей осенью сделал еще одну прививку от ковида. На прошлой неделе германский канцлер принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, напоминает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге.