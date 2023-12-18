Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.0 комментариев
Канцлер ФРГ заболел коронавирусом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно.
«Тест на COVID-19 оказался положительным. Симптомы легкие, я ожидаю, что болезнь будет протекать в легкой форме», – приводит ТАСС сообщение Шольца в его микроблоге.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что встреча Шольца с премьером Словакии Робертом Фицо, запланированная на вторник, отменена.
Он также добавил, что Шольц прошедшей осенью сделал еще одну прививку от ковида. На прошлой неделе германский канцлер принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, напоминает ТАСС.
Ранее сообщалось, что 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге.