Эксперты объяснили прослушку Залужного

Эксперты: Залужного прослушивали люди Зеленского для сбора компромата

Tекст: Илья Абрамов

«Судя по всему, «прослушку» в кабинете Залужного установили люди Зеленского. Последний стремится больше узнать о высказываниях генерала в свой адрес, а также в отношении западных кураторов. Любое неосторожное слово в адрес американцев или британцев может быть использовано для шантажа главкома ВСУ, который в таком случае рискует потерять поддержку из-за рубежа», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Сам факт обнаружения «прослушки» был слит в общественное пространство тоже неслучайно и силами команды Залужного. Это превентивный удар по офису Зеленского. В целом это яркая иллюстрация того, насколько остро идет «грызня» в политических и военных кругах Украины», – подчеркивает она.

«Маляр же, делая удивленный вид и утверждая, что ничего нового при прослушке Залужного услышать не удалось бы, пытается «натянуть сову на глобус». Генерал владеет как государственными, так и личными тайнами, доступными единицам. И риск того, что он озвучит эти мысли вслух – немалый», – акцентирует эксперт.

«Для страны, находящейся под иностранным влиянием, какой является Украина, факт прослушки высших военных и политических чинов – нормальное явление. Зарубежные покровители должны знать, что все местное руководство им лояльно», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Вместе с тем прослушку кабинета Залужного, скорее всего, организовали сотрудники СБУ. Местным элитам в целом свойственно следить друг за другом. А учитывая противостояние главкома и Зеленского, можно говорить о попытке последнего собрать компромат против оппонента, чтобы таким образом устранить его», – заключил Леонков.

Ранее прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Отмечается, что средства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

Позже СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что устройства нашли и у сотрудников генерала.

Утечки секретной информации из военных штабов на Украине уже имели место, но ставить прослушивающие устройства в кабинет главкома ВСУ Валерия Залужного не имеет смысла, заявила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, непонятно, кто и что хотел услышать у Залужного, потому что все осознают, что есть вероятность слежки, что всегда учитывается при общении голосом.

Напомним, публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Так, генерал опубликовал эссе в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение главкома, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.