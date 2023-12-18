Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Маляр признала утечки военной тайны из штабов Украины
Экс-заместитель министра обороны Украины Маляр признала утечки военной тайны из штабов
Утечки секретной информации из военных штабов на Украине уже имели место, но ставить прослушивающие устройства в кабинет главкома ВСУ Валерия Залужного не имеет смысла, заявила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что военная тайна уже не раз становилась публичной, сливы из военных кабинетов были, передает RT.
При этом она удивилась установке прослушивающих устройств в кабинетах. По ее словам, непонятно, кто и что хотел услышать у Залужного, потому что все осознают, что есть вероятность прослушивания, что всегда учитывается при общении голосом.
Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца. СБУ возбудила уголовное дело.