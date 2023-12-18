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Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска ракеты
Генсек правительства Японии назвал угрозой миру запуск ракет КНДР
Пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для безопасности народа Японии, заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.
Хаяси подчеркнул, что действия КНДР и ее постоянные ракетные пуски угрожают миру и безопасности для мирового сообщества, и являются неприемлемыми. По его словам, Япония завила решительный протест Северной Корее по каналам через посольство в Пекине, передает РИА «Новости».
Ранее Северная Корея провела пуск баллистической ракеты по навесной траектории в сторону Японского моря.
В Минобороны Японии заявили, что полет ракеты продолжался 73 минуты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в районе северного острова Хоккайдо. Высота полета составила более 6 тыс. км, дальность около 1000 км, предположительно, это ракета класса МБР. При обычной траектории дальность полета ракеты с учетом веса боеголовки могла бы составить 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США.